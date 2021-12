Altersvorsorge: Beratungssoftware der neuen Generation

Die Grundgebühr für die Nutzung von ITA Select beträgt 19 Euro (ohne Mehrwertsteuer) im Monat. Hinzu kommt eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 39 Euro. Optional können Berater ITA Select um zusätzliche Module erweitern.Der Fragensatz kann um die Themenkomplexe Garantien , Kapitalanlage, Leistungen in der Auszahlphase, Risikoschutz, Finanzstärke und Flexibilität in der Ansparphase erweitert werden. Zusätzlich gibt es Module mit Detailinformationen zu Produktbedingungen und -voraussetzungen wie dem garantierten Rentenfaktor.Eine Kommentarfunktion hält individuelle Bedürfnisse und Wünsche des Kunden fest. Zum Nachweis der gesetzeskonformen Beratung dient das Dokumentation-Modul. Hier kann der Vermittler seine Beratungsleistung transparent und für den Kunden nachvollziehbar festhalten. Weitere Module, die das Leistungsspektrum des Berliner Software-Entwicklers für die Altersvorsorge komplettieren, sind in Planung.