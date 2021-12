Reform der Riester-Rente „Altersvorsorge darf nicht dem Populismus zum Opfer fallen“

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

„Im Zuge einer Reform lässt sich auch über ein einfaches, digital vertriebenes und kostengünstiges Standardprodukt reden“, so Asmussen weiter. Die von Verbraucherschützern präsentierten Alternativen könnten die Riester-Rente aber nicht ersetzen. Konzepte wie beispielsweise die sogenannte Extrarente böten kaum Garantien und seien faktisch verpflichtend. „Die Menschen wollen aber überwiegend Sicherheit und Wahlfreiheit bei der Altersvorsorge“, sagt Asmussen. Ein Staatsfonds löse das Problem nicht.

Bedarf an Änderungen bei der Riester-Rente räumt auch Jörg Asmussen ein: „Riester braucht eine Reform“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Erstens ist ein Kapitalaufbau mit 100-prozentig garantiertem Beitragserhalt mit einem Höchstrechnungszins von künftig 0,25 Prozent kaum möglich. Und zweitens könnte Riester noch viel mehr Menschen erreichen, wenn wir die Förderung auf alle Bevölkerungsgruppen ausweiten und das komplizierte Zulagensystem vereinfachen.“

„Wir haben uns gegen einen Staatsfonds in der privaten Altersvorsorge gewehrt, weil er als Wettbewerber den Markt verzerren würde“, erklärt auch Thomas Richter. Der Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI betont, dass das schwedische Modell des staatlich organisierten Fonds AP7 dort in der ersten Säule verankert ist. „Interessant finden wir hingegen eine staatlich organisierte Kapitaldeckung als Teil der gesetzlichen Rente mit dem Ziel, langfristig die Steuerzuschüsse in das System abzuschmelzen.“

Bei allem Reformeifer gelte aber: „Das Thema Altersvorsorge darf nicht dem Wahlkampfpopulismus zum Opfer fallen.“ Er gibt zwar zu, dass die aktuell noch bestehende Pflicht zur Bruttobeitragsgarantie bei gleichzeitig negativen Zinsen dem Verbraucher seit Jahren unnötig Rendite koste. Der BVI-Hauptgeschäftsführer verweist in diesem Zusammenhang auf den Fünf-Punkte-Plan, den er Ende 2019 zusammen mit Verbänden der Versicherer und Bausparkassen vorgestellt hat.

Altersvorsorge auch ohne Beratung?

Verwundert zeigt sich in einem aktuellen Statement hingegen der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) über den konkreten Umsetzungsvorschlag der Anbieterseite, wonach digital vertriebene Standardprodukte zu begrüßen seien. Hierzu heißt es im Fünf-Punkte-Plan der Verbände: „Standardisierte Riester-Produkte sollten als einfa­che Basisprodukte die mittlerweile sehr vielfältig geratene Produktlandschaft ergänzen. Die Standardprodukte sollten auf die Kerneigenschaften einer ergänzenden Alterssiche­rung reduziert werden.“