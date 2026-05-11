Die Altersvorsorgereform ist beschlossen. Wir geben einen Überblick, welche Produkte die Fondsanbieter dazu passend auf den Markt bringen wollen oder schon gebracht haben.

Überblick Diese Produkte bringen Fondsanbieter für das Altersvorsorgedepot auf den Markt

Die Altersvorsorgereform ist beschlossen. Kernstück ist das Altersvorsorgedepot ohne Garantievorgaben, das Sparern erstmals eine staatlich geförderte Beteiligung am Kapitalmarkt – etwa über ETFs und Fonds – ermöglicht.

Der Bundesrat hat am 8. Mai zugestimmt – damit ist das Altersvorsorgereformgesetz endgültig beschlossen. Die ohnehin zunehmend unbeliebter werdende Riester-Rente ist somit ab dem 1. Januar 2027 passé. Kernstück der Reform ist das Altersvorsorgedepot ohne Garantievorgaben und mit Kostendeckel. Außerdem werden Garantieprodukte mit 80 oder 100 Prozent Kapitalschutz weiterhin möglich sein. Bestehende Riester-Verträge sollen in das neue System überführt werden können, in den meisten Fällen kostenfrei.

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Viele Fondsanbieter beginnen nun, passende Produkte auf den Markt zu bringen. Wir bieten einen Überblick, der fortlaufend aktualisiert wird. Hier sind die Produkte, die angekündigt wurden oder bereits angeboten werden (Stand: 11. Mai 2026, alphabetisch sortiert).

Acatis

Seit dem 8. Mai können Anleger in den ersten ETF von Acatis investieren. Der aktiv gemanagte Acatis Altersvorsorge ETF (ISIN: DE000A428XC1) ist thesaurierend und hat eine Gesamtkostenquote von 0,7 Prozent.

Der Fonds investiert weltweit in rund 50 Aktien. Grundlage für die Titelauswahl sind 300 bis 350 Aktien, die bereits in anderen, aktiv gemanagten Acatis-Fonds enthalten sind. Die KI-Tochtergesellschaft Nnaisense erstellt dann aus diesem Pool ein optimiertes Portfolio, das im Drei-Monats-Rhythmus neu gewichtet wird.

Die jeweiligen Einzelpositionen sollen mit 0,5 bis 5,0 Prozent gewichtet sein. Vergleichsindex ist der MSCI World Net Total Return EUR Index.

Fidelity

Ab dem 1. Januar 2027 will Fidelity International ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot auf den Markt bringen. Angeboten werden sollen zwei Produktvarianten: ein gesteuertes Premium-Produkt auf Basis aktiver ETFs sowie ein kosteneffizientes Standardprodukt aus passiven Indexfonds.

Das Premium-Produkt folgt einem sogenannten Gleitpfad, der sich mit zunehmender Nähe zum Renteneintritt schrittweise anpasst. Dabei fließen sowohl aktuelle Marktbedingungen als auch die jeweilige Lebensphase des Anlegers in die Allokation ein.

Privatanlegern soll der Zugang zu beiden Produkten sowohl direkt als auch über unabhängige Finanzberater und Pools ermöglicht werden. Für Letztere stelle das Angebot eine professionell gesteuerte, integrierte und skalierbare Lösung dar, die Beratung vereinfache und sie langfristig mit Service unterstütze. Die Investmentlösung als Einzelbaustein könne ebenfalls den Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt werden.

Growney/Vanguard

Die digitale Vermögensverwaltungsplattform Growney plant, zukünftig eine Portfoliolösung auf Basis von Vanguard-Produkten anzubieten. Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot soll darüber umgesetzt werden können.

Das Angebot richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Makler- und Vermittlerorganisationen. Diese können die Lösung als Platform-as-a-Service mit eigenem Branding in ihren Vertrieb integrieren. Die Plattform stellt Modellportfolios für verschiedene Risikoklassen bereit, übernimmt das automatische Portfolio-Management und bietet eine Online-Beratung an. Die Kosten- und Depotstruktur soll transparent gestaltet sein.

Union Investment

Unter dem Label Uni Vorsorge will Union Investment drei Produkte auf den Markt bringen. Diese sollen ab 2027 exklusiv über die genossenschaftlichen Banken erhältlich sein. Einen Ausgabeaufschlag soll es bei keinem der Produkte geben. Die genauen Konditionen will die Fondsgesellschaft spätestens bei Auflage im Herbst 2026 bekanntgeben.

Das Standardprodukt nutzt als Basis aktive ETFs. Voraussichtlich im Herbst will der Asset Manager dafür gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Quoniam einen globalen Aktien-ETF sowie einen Euro-basierten Renten-ETF auflegen. Die Einzahlungen fließen zunächst vollständig in den Aktienfonds. Wird nichts unternommen, sinkt der Aktienanteil– wie gesetzlich vorgegeben – fünf Jahre vor Ende der Ansparphase auf 50 Prozent und zwei Jahre vorher auf 30 Prozent. Diese Aufteilung gilt dann bis zum Ende der Auszahlphase mit mindestens 85 Jahren. Anleger haben aber die Möglichkeit, in der Anspar- und Auszahlphase die Gewichtung zwischen Aktien und Renten selbst festzulegen.

Zudem wird es ein weiteres Produkt auf Basis von aktiv gemanagten Fonds sein, das es in zwei Varianten geben soll: einmal ohne Garantie und einmal mit. Bei der Variante ohne Garantie fließen die eingezahlten Beiträge und Zulagen in einen weltweit anlegenden Aktienfonds, der sich am MSCI All Countries World orientiert. Das Fondsmanagement berücksichtige dabei strategische und taktische Aspekte, wodurch eine deutliche Abweichung vom Index und damit eine höhere Rendite möglich sein sollen. Gegen Ende der Ansparphase greife ein Lebenszyklusmodell: Das Vermögen werde abhängig von der verbleibenden Laufzeit schrittweise in einen europäischen Rentenfonds umgeschichtet, um Kursschwankungen kurz vor der Auszahlphase abzufedern.

Bei der Variante mit Garantie sollen die Gelder wie beim bisherigen Riester-Produkt „Uni Profi Rente Select“ so lange wie möglich im Aktienfonds investiert bleiben. Zur Absicherung werde das Vermögen bei Kursverlusten über ein sogenanntes CPPI-Modell abhängig vom Deckungsgrad in bereits bestehende Rentenfonds umgeschichtet.