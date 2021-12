Altersvorsorge der Generation 50plus Mangelnde Finanzberatung hemmt Vertragsabschlüsse

Was hindert so viele Deutsche daran, ausreichend fürs Alter vorzusorgen? Diese Frage untersuchte jetzt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen MSR Consulting. Demnach liegt es vor allem an einer mangelnden Qualität der Informationen für Verbraucher, die auf eigene Faust handeln.