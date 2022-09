Sparen Altersvorsorge: Der ultimative Guide 2022

Gesetzliche Rente? Dürfte kaum reichen. Betriebliche Altersvorsorge? Für viele keine Option. Umso wichtiger ist die private Altersvorsorge. Wir zeigen dir, wie du sinnvoll und langfristig vorsorgst – mit Fonds, ETFs und Sparplänen.

© Canva / Montage: Jessica Hunold

Das ist unser ausführlicher Guide rund um alles, was du über Altersvorsorge wissen musst. Wenn du wissen willst,

warum die Rente nicht sicher ist

was du über Altersvorsorge wissen musst

welche Möglichkeiten es zur Altersvorsorge gibt

warum ETFs und Fonds eine wichtige Säule sind

wie dein Geld für dich arbeitet

welche Chancen und Risiken es bei der Altersvorsorge gibt

dann ist dieser Guide genau das Richtige für dich.

Los geht’s.

Kapitel 1: Darum ist die Rente nicht sicher

„Zum Mitschreiben: Die Rente ist sicher.“ Kennst du diesen Satz noch? Norbert Blüm, einst Minister unter Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, sagte ihn 1997 im Bundestag. Schon damals fragten sich viele, ob die gesetzliche Rente, für die man sein gesamtes Leben hart arbeiten muss, im Alter überhaupt noch zum Leben reichen würde.

Mittlerweile kennen wir die Antwort: Nein, tut sie nicht.

Wer nur gesetzlich vorsorgt, wird im Alter seinen gewohnten Lebensstandard nicht mehr halten können – das ist die schonungslose Analyse der Fondsgesellschaft Union Investment. Demnach reicht die gesetzliche Rente nur für 47 Prozent des letzten Bruttoeinkommens, nötig wären jedoch mindestens 60 Prozent. Zumindest, wenn du keine Abstriche beim Lebensstandard machen möchtest.

Damit du im Ruhestand nicht finanziell kürzertreten musst, solltest du dich nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen, sondern zusätzlich eine private Altersvorsorge aufbauen. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie du womöglich denkst. Alles, was du brauchst, um entspannt in den Ruhestand gehen zu können, sind Geduld, Durchhaltevermögen und natürlich: ein Plan.

Um zu verstehen, warum du unbedingt privat vorsorgen solltest, musst du zunächst wissen, wie das derzeitige Rentensystem funktioniert. Die gesetzliche Rente in Deutschland ist nach dem sogenannten Umlageverfahren organisiert. Das eingezahlte Geld wandert dabei nicht in einen Kapitalstock, von dem du im Alter lebst. Stattdessen finanzieren deine Einzahlungen die Bezüge der aktuellen Rentner:innen. Deine eigenen Bezüge in der Zukunft müssen also von der nachfolgenden Generation geschultert werden. Das funktioniert, so lange mehr Menschen einzahlen als Geld entnehmen.

Das ist jedoch nicht mehr der Fall.

Das zeigt eine mittelfristige Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes. Der Untersuchung zufolge wird die Zahl der Personen im Alter ab 67 Jahren bis 2035 im Vergleich zu 2020 um 22 Prozent auf voraussichtlich 20 Millionen steigen. Gleichzeitig schrumpft die Arbeitsbevölkerung im Alter von 20 bis 66 Jahren trotz moderater Zuwanderung um 11 Prozent auf dann nur noch 46 Millionen. Die Zahl der Einzahlenden wird also immer kleiner, während die der Rentner:innen weiter kräftig steigt.

Um die Einzahlungslücken zu stopfen, lässt der Bundeshaushalt Steuergelder direkt in die Rentenkasse fließen. Derzeit sind das mehr als 90 Milliarden Euro pro Jahr. Und dabei wird es nicht bleiben. Bis 2030 rechnet man mit einem schrittweisen Anstieg auf rund 135 Milliarden Euro. Pro Jahr, wohlgemerkt.

Staatliches Rentensystem unter Druck: Die Zahl der Beitragszahler in Deutschland nimmt im Verhältnis immer weiter ab. © Statistisches Bundesamt / eigene Darstellung

Ein Blick auf die Grafik zeigt: Das aktuelle System wird auf Dauer nicht funktionieren. Das Resultat ist ein Zustand, den Fachleute Versorgungslücke nennen. Gemeint ist die Differenz zwischen dem letzten Nettogehalt und der ausgezahlten Rente.

Die kann locker etliche hundert Euro betragen.

Wie hoch deine persönliche Rentenlücke ausfällt, kannst du dir in wenigen Minuten im Internet selbst ausrechnen: Kreditinstitute oder der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) bieten einen entsprechenden Rechner an.