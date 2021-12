Altersvorsorge Deutsche bauen Vermögen mit Immobilien auf

78 Prozent der Deutschen sehen das eigene Zuhause als sichere Altersvorsorge an, für knapp zwei Drittel ist es sogar die beste. Das ergab eine Umfrage von TNS Infratest, die unter anderem im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS) durchgeführt wurde.Eigenheimer spüren ihre finanziellen Vorteile nach LBS-Angaben vor allem im Rentenalter, wenn die Einkünfte geringer sind: Eine 60-Quadratmeter-Wohnung zum Beispiel kostet derzeit in Deutschland durchschnittlich 435 Euro kalt - in großen Städten und Ballungsgebieten meist sogar deutlich mehr.Auf die Frage, welche Produkte sich ihrer Meinung nach am besten für den Vermögensaufbau eignen, nannte mehr als die Hälfte der Befragten die selbst genutzte Immobilie. Eine fremd genutzte Immobilie nannten weitere 28 Prozent.Klassische Altersvorsorgeprodukte wie Bausparvertrag, Aktien und Investmentfonds oder Lebensversicherungen nannte nur je knapp ein Viertel.