Beschluss vom Parteitag Das fordert die FDP für die private Altersvorsorge

Die FDP hat auf ihrem Parteitag eine neue Form der privaten Altersvorsorge beschlossen: das Altersvorsorge-Depot. Was das Konzept beinhaltet und welches Ziel die Liberalen damit verfolgen.

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Die FDP hat auf ihrem Parteitag eine neue Form der privaten Altersvorsorge beschlossen. Dabei fordern die Liberalen die Einführung eines Altersvorsorge-Depots. Das Ziel: Bürgern mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Altersvorsorge zu ermöglichen. Das sind die Kernpunkte des Konzepts:

Jeder soll das für sich passende Steuerkonzept frei wählen können – womit Anleger die Wahl zwischen vorgelagerter oder nachgelagerter Besteuerung haben sollen

Zudem sollen Investoren eigenverantwortlich über die Anlageformen entscheiden können

I n der Auszahlphase sollen Investoren bedarfsgerecht Einkünfte beziehen können – von der Einmalzahlung bis zur Leibrente

Garantien sind nicht vorgesehen

Das Kapital soll vererbbar und pfändungssicher sein

Zudem soll es eine Förderung in Form einer Prämie geben

Der BVI befürwortet das Konzept zur privaten Altersvorsorge

„Wir unterstützen das Konzept des Altersvorsorge-Depots der FDP, da es den Bürgern mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bietet“, so der Bundesverband der Investmentgesellschaften (BVI) in einem aktuellen Statement.

Dabei hebt der BVI insbesondere die geplanten Flexibilisierungen in der Ein- und Auszahlphase sowie die vorgesehene steuerliche Gleichstellung von Versicherungs- und Fondsprodukten positiv hervor. Dies würde den Wettbewerb im Sinne der Anleger fördern.

>> Hier geht's zum gesamten Konzept der FDP