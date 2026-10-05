Die Fidelity-Vertriebsexperten Marius Kruse und Annalena Runte über die neue Altersvorsorge, konkrete Fördermöglichkeiten und die Chancen kapitalmarktbasierter Anlagen.

DAS INVESTMENT: Frau Runte, Herr Kruse, warum handelt es sich bei der ab Januar 2027 geltenden gesetzlichen Neuregelung der privaten Altersvorsorge um die „größte Innovation seit Jahren“, wie man immer wieder hört?

Annalena Runte: Das Altersvorsorgereformgesetz ersetzt die bisherige Riester-Rente durch ein neues, flexibleres und potentiell renditestärkeres Modell für die private Altersvorsorge. Es ist ein echter Paradigmenwechsel: Statt des bisherigen Fokus auf Garantien rücken künftig Renditechancen und langfristige Kapitalmarktanlagen stärker in den Mittelpunkt.

Zudem sind erstmals neue Kundengruppen mit dabei: Darunter Selbstständige und Mitglieder von Versorgungswerken. Besonders interessant sind zudem die neuen Fördermöglichkeiten, von denen gerade auch junge Sparerinnen und Sparer profitieren können, die noch keinen großen Kapitalstock aufgebaut haben.

Wie sehen die konkreten Fördermöglichkeiten aus?

Runte: Mindestens 10 Euro im Monat beziehungsweise 120 Euro im Jahr müssen eingezahlt werden, um förderberechtigt zu sein. Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag zahlt der Staat eine Grundzulage von 50 Prozent, also bis zu 180 Euro. Für weitere Eigenbeiträge von 361 bis 1.800 Euro beträgt die Förderung 25 Prozent. Damit sind insgesamt bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr möglich. Zusätzlich bekommen Eltern pro Kind eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro.

Marius Kruse: Erwähnenswert ist zudem: Wer jährlich mehr als 1.800 Euro einzahlt, erhält dafür zwar keine zusätzliche Förderung. Jedoch bleibt das Depot bis zu einem Betrag von 6.840 Euro steuerlich begünstigt. Das ist ein sehr wichtiger Mehrwert, der in den meisten Darstellungen der Neuregelung viel zu kurz kommt. Genauso wie die Tatsache, dass man sogar zwei Verträge mit dieser maximalen Höhe abschließen kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist: Die steuerliche Begünstigung endet nicht mit der Ansparphase. Auch in der Auszahlungsphase können sich steuerliche Vorteile ergeben, weil die Leistungen erst dann mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Da dieser im Ruhestand häufig niedriger ist als während des Erwerbslebens, kann die nachgelagerte Besteuerung die finanzielle Belastung zusätzlich reduzieren.

Können Sie kurz über die Erfahrungen von Fidelity International im US-Markt berichten?

Kruse: Wir sind weltweit einer der größten Anbieter kapitalmarktgedeckter privater Altersvorsorge. Unsere jahrzehntelange Erfahrung basiert nicht zuletzt auf sogenannten Lebenszyklus-Produkten, einem Konzept, welches der Gesetzgeber hierzulande für das Standarddepot vorsieht. Dabei wird über viele Jahre mit einer möglichst hohen Aktienquote Vermögen aufgebaut. Je näher der Ruhestand rückt, desto stärker wird das Risiko reduziert und der Aktienanteil schrittweise gesenkt. Für das Standarddepot sieht der Gesetzgeber dabei eine verpflichtende Verringerung der Aktienquote in den letzten Jahren vor dem Renteneintritt vor. Seit über 20 Jahren bieten wir diese Lebenszyklus-Produkte unter dem Namen „Fidelity Target Funds“ auch in Deutschland an.

Das Lebenszyklus-Management reduziert Risiken vor dem Renteneintritt. Die Menschen werden in der Regel jedoch immer älter: Kann der Kunde nach Wunsch auch länger bei 100 Prozent Aktien bleiben?

Kruse: Zum 1. Januar 2027 bieten wir zunächst im Fidelity VorsorgeDepot Plus drei verschiedene vordefinierte Lösungen mit 100, 80 und 60 Prozent Aktienquote an. In der Verrentungsphase sinkt die Aktienquote dann auf 40, 30 beziehungsweise 20 Prozent. Damit schaffen wir ein Angebot, das den Bedürfnissen der meisten Kunden nach Renditechancen und Sicherheit gerecht wird. Wir werden das Angebot um eine sogenannte Select-Lösung erweitern, hier können Berater zusammen mit ihren Kunden entsprechende Fonds auswählen.

Muss man als Kunde genau zum 1. Januar mitmachen?

Runte: Nein. Niemand muss sofort handeln oder sich unter Druck gesetzt fühlen. Kunden können gemeinsam mit ihrem Berater in Ruhe prüfen, wie sie ihr Kapital im Rahmen der neuen Altersvorsorge anlegen möchten. Für bisherige Riester-Sparer kommt es darauf an, welche gesetzlichen Regelungen für bestehende Verträge gelten. Mögliche Übertragungs- oder Wechseloptionen werden voraussichtlich im Rahmen der Reform festgelegt. Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, sollte sich daher beraten lassen, welche Möglichkeiten sich für das vorhandene Guthaben ergeben.

Kruse: Für die Einrichtung des Altersvorsorgedepots haben die Anleger ein bisschen Zeit, der Schritt sollte allerdings im Laufe des Jahres 2027 erfolgen – nur dann erhält man rückwirkend die volle Förderung für das gesamte Jahr.

Welche ETFs kommen zum Einsatz?

Kruse: Das Standardprodukt ist stark reglementiert und darf nur aus zwei Bestandteilen bestehen: einem risikoarmen Baustein der Risikoklassen 1 bis 2 und einem chancenreicheren Baustein der Risikoklassen 3 bis 5. Viele Anbieter entscheiden sich aus Kostengründen für einen ETF, der den MSCI World abbildet. Dort haben die USA und insbesondere Technologieaktien jedoch einen sehr hohen Anteil. Für eine langfristige Altersvorsorge halten wir eine solche starke Konzentration auf einzelne Regionen und Branchen nicht für ideal. Wir werden deshalb einen aktiv gemanagten ETF auf den MSCI ACWI auflegen. Dieser umfasst neben Industrieländern auch Schwellenländer, die langfristig interessante Wachstumsperspektiven bieten – etwa durch ihre junge Bevölkerung und den wachsenden Binnenkonsum. Ihr Anteil liegt derzeit bei rund 12 Prozent im ETF (Stand: September 2026) und könnte bei einer weiterhin dynamischen Entwicklung der Schwellenländer künftig noch steigen.

Wie findet jeder für sich die passende Aktienquote?

Runte: Wie hoch die Aktienquote sein sollte, hängt von der persönlichen Risikobereitschaft und davon ab, wie lange das Geld angelegt werden soll. Wer noch viele Jahre bis zum Rentenbeginn hat, kann grundsätzlich länger mit einem hohen Aktienanteil investieren – gegebenenfalls sogar mit einer Aktienquote von 100 Prozent. Wer weniger Risiko eingehen möchte, könnte dagegen beispielsweise mit einem Aktienanteil von 80 Prozent starten.

Mit näherrückendem Rentenbeginn sollte die Aktienquote im Rahmen eines Lebenszyklusmodells schrittweise und behutsam reduziert werden. So lässt sich das höhere Renditepotenzial von Aktien in der langen Ansparphase nutzen, während das Risiko zum Ende der Ansparphase zunehmend zurückgeführt wird.

Wir geben unseren Kunden eine Anlagestruktur vor, von der wir aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung überzeugt sind. Gleichzeitig berücksichtigen wir die persönliche Risikobereitschaft und den jeweiligen Anlagezeitraum.

Welche Kosten fallen für die Varianten Fidelity VorsorgeDepot Standard und Fidelity VorsorgeDepot Plus an?

Runte: Das Standarddepot kostet in der Beratervariante 75 Basispunkte plus 12 Euro Depotentgelt jährlich, beim Plusdepot liegen die Kosten bei 135 Basispunkten plus 24 Euro Depotentgelt. In diesen Produktkosten sind bereits die Kosten für Abschluss, Vertrieb, Verwaltung und die laufenden Fondskosten enthalten.

Einzelne Anbieter unterbieten sich beim günstigsten Angebot im Wettbewerb: Entscheidet der niedrigste Preis?

Kruse: Grundsätzlich: Bei langfristiger Kapitalanlage ist der Produktpreis einer von mehreren Faktoren. Wichtig ist vor allem eine umfassende und verlässliche Beratung. Wir sind der Meinung, eine gute Balance zwischen der Incentivierung des Beraters und den Kosten für den Kunden gefunden zu haben. Der Berater erhält bis zu 40 Basispunkte für das Standarddepot und bis zu 75 Basispunkte für das Plusdepot. Ungefähr die Hälfte der Kosten geht damit an den Vertrieb.

Abschließend: Warum Fidelity bei der Altersvorsorge?

Kruse: Seit Jahrzehnten sind wir in den USA mit unseren privaten und betrieblichen Altersvorsorgeprodukten am Markt und dort der größte Anbieter. Seit 1992 sind wir in Deutschland und haben mit unseren Produkten ein hervorragendes Standing. Langfristige Kapitalanlagen, hohe Aktienquoten und Lebenszyklusmodelle – das sind unsere Stärken.

Runte: Zudem arbeiten wir verlässlich mit unserem Partner FFB, der FIL Fondsbank, zusammen, die über 25 Jahre hinweg etablierte Strukturen und eine hohe Servicestärke aufgebaut hat. Die technische Umsetzung unserer Produkte basiert auf den Modellportfoliostrukturen der FFB, die sie 34f-zertifizierten Beratern in Deutschland anbietet. Auf genau dieser Infrastruktur baut auch unser gemeinsames Altersvorsorgeprodukt auf. Kurz gesagt: Zwei leistungsfähige Unternehmen mit enormer Erfahrung bündeln damit ihre Expertise in einem Produkt.

Zu den Personen

Marius Kruse ist seit über 20 Jahren im Vertrieb bei Fidelity International tätig. Als Associate Director ist er als Key Account für die Betreuung von Beraterpools, Versicherungen und Vertrieben zuständig. Marius Kruse verfügt über ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre.

Annalena Runte ist seit 2023 bei Fidelity International tätig. In ihrer aktuellen Rolle liegt ihr Fokus auf dem Vertrieb von Fonds und aktiven ETFs und sie betreut im Tandem-Modell Versicherungen, Maklerpools und Kunden in Mittel- und Süddeutschland. Vor ihrem Einstieg bei Fidelity sammelte Runte praktische Erfahrung bei Bloomberg in London. Sie hält einen Master of Science (MSc) in Management von der Frankfurt School of Finance & Management.