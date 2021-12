Altersvorsorge: Fidelity startet Online-Portal

Unter www.fidelity-direktvorsorge.de bietet Fidelity Online-Beratung, telefonische Hilfe und vermittelt auf Wunsch Ansprechpartner vor Ort. Dabei kann der Kunde selbst bestimmen, wie intensiv er sich beraten lässt. Auch ein sofortiger Produktabschluss ist möglich. „Online von der Beratung bis zum Abschluss“, so lautet das Motto des Portals.Anlegern stehen zwei fondsgebundene Rentenversicherungen zur Auswahl. Bei dem Fidelity Vorsorge Plan handelt es sich um einen Sparplan, den Fidelity in Kooperation mit der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A. anbietet. Das gemeinsam von Fidelity und dem Lebensversicherer Canada Life entwickelte Vorsorgeprodukt Garantie Investment Rente ermöglicht Anlegern hingegen, ihr bereits erwirtschaftetes Kapital auf einmal einzuzahlen, um sich Ansprüche auf eine garantierte Rente zu sichern. Das Produkt richtet sich speziell an Interessenten ab 40 Jahren. Darüber hinaus bietet die Fondsgesellschaft das Fidelity Fondsdepot an. Dabei können Anleger aus mehr als 1.000 Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, sowie Regionen- und Themenfonds von über 30 Anbietern die für sie passenden Produkte wählen.Um gesetzliche Anforderungen, die an Finanzberatung und -vertrieb gestellt werden, zu erfüllen, hat Fidelity zudem eigens eine Versicherungsvertriebsgesellschaft gegründet.