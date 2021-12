Altersvorsorge Garantiezins-Kürzungen „erst Spitze des Eisbergs“

„Die anhaltende Niedrigzinsphase, die sich in jüngster Zeit bereits als Nullzins- oder Negativzinsphase darstellt, veranlasst nun erste Pensionskassen, Eingriffe in ihre Leistungsversprechen vorzunehmen“, erklärt Mark Walddörfer, Geschäftsführer der Pensionsberatung Longial in einem aktuellen Beitrag auf der Internetseite des Unternehmens zur Verzinsung von Produkten der betrieblichen Altersversorgung (bAV).Als Beispiele nennt er einerseits die Pensionskasse Neue Leben, die Beiträge eines Teilbestands ab 2017 statt der bisherigen 3,25 beziehungsweise 2,75 Prozent auf die Sparbeiträge nur noch eine verminderte Garantieverzinsung von 1,25 Prozent zusagt. „Darüber hinaus berücksichtigt die Pensionskasse längere Lebenserwartungen, was sich nochmals mindernd auf die zukünftigen Leistungen auswirkt.“Andererseits führt Walddörfer den BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes an, bei dem rund zwei Drittel der Beiträge in bAV-Tarife mit einem Rechnungszins von 4 Prozent flössen. „Mit dem BVV ist die größte Pensionskasse in Deutschland zu weitreichenden Maßnahmen genötigt. Auch dort wird die garantierte Leistung für Beiträge ab 2017 in den betroffenen Teilbeständen um rund 24 Prozent gekürzt .“„Diese beiden Fälle könnten erst die Spitze eines Eisbergs sein, denn natürlich stehen zahlreiche weitere Pensionskassen vor dem gleichen Problem“, so Walddörfer weiter. „Auch in ihren Bilanzen schlummern hohe Zinsverpflichtungen, die unter den derzeitigen Kapitalmarktverhältnissen nicht mehr zu erzielen sind.“ Lediglich reine Firmen-Pensionskassen „dürften einen etwas besseren Stand haben.“