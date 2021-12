Altersvorsorge: Generation 50-plus ist vorsichtig bei Aktien

Gut ein Viertel (28 Prozent) der Generation 50-plus ist aber der Meinung, dass Garantien nur so viel kosten dürfen, dass der Ertrag größer bleibt als Steuer und Inflation. Diese Ansicht ist bei jüngeren Menschen viel stärker ausgeprägt: Mit 41 Prozent stimmt fast jeder Zweite diesem Anspruch an Garantien zu.Auch die Möglichkeit, Garantien an aktuelle Marktbewegungen anzupassen und so mehr Rendite rauszuholen, wird von den 20- bis 49-Jährigen eher gewünscht. Fast ein Drittel (30 Prozent) erwarten diese Flexibilität von modernen Garantieprodukten für die Altersvorsorge. Bei den Über-50-Jährigen sind es nur 22 Prozent.