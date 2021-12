Svetlana Kerschner 21.05.2013 Lesedauer: 1 Minute

Altersvorsorge: Makler ziehen fondsgebundene Produkte vor

Wenn es um Altersvorsorge geht, finden Versicherungsmakler fondsgebundene Lebensversicherungen attraktiver als klassische Lebens- oder Rentenversicherungen, so das Ergebnis einer Studie. Was Versicherungsvertreter an beiden Produktkategorien am meisten schätzen und welche Gesellschaften diese Erwartungen am besten erfüllen.