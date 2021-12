Altersvorsorge mit Managed Futures: Die A&A Superfonds-Police

Gehandelt wird in der Regel an allen liquiden Futures-Märkten und dabei vor allem Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Zum Vergleich: Der Varengold-Fonds legte seit seiner Auflegung im Januar 2006 um 19,8 Prozent zu, der MSCI Welt Index in Euro verlor im gleichen Zeitraum 19,2 Prozent.Um Kurs- und Zinsgewinne in den Fonds zu sichern können Kunden jederzeit die sogenannte Garantie-Option ziehen. Ab 3.000 Euro Fondsguthaben kann in den konventionellen Deckungsstock der Axa geschichtet werden. Der Zins (derzeit 3,2 Prozent pro Jahr) wird dabei weiter in die Fonds investiert. Fühlen sich Anleger wieder mutiger können sie ihr Guthaben auch wieder in die ursprüngliche oder eine neue Fondszusammenstellung zurücktauschen.Darüber hinaus gibt es das Garant-Modul, das Versicherte auf Wunsch mit einschließen können. Selbst wenn die Börse nachgeben sollte, stellt es den Erhalt der eingezahlten Sparbeiträge sicher, je nach Wunsch von 20 bis zu 100 Prozent.Die Police ist ab einem Beitrag von 25 Euro im Monat zu haben. Auch mit einer Einmalzahlung ab 2.500 Euro sind Sparer dabei.Die Versicherung ist aber nicht ganz günstig zu haben. Einmalig fallen Abschlusskosten von 4 Prozent an. Die laufenden jährlichen Kosten liegen bei 9,99 Prozent auf den Beitrag. „Je nach Fondsauswahl innerhalb der Police und daraus resultierenden Fondsrückvergütungen belaufen sich die Gesamtkosten der Police je Kunde leicht unterschiedlich auf circa 7,5 Prozent“, heißt es in der Produkt-Präsentation.Die A&A Superfonds-Police steht exklusiv den angeschlossenen Beratern von Jung, DMS & Cie. sowie deren Konzernschwestern wie der Patriarch Multi Manager GmbH zur Verfügung.Weitere Informationen zum Produkt gibt es hier