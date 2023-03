Maklerpools werden im Vertrieb von Finanzanlagen und Versicherungen durch unabhängige Vermittler immer wichtiger. Diesen Eindruck bestätigt jetzt die Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2023“ mit konkreten Daten: Laut einer Online-Umfrage zu Jahresbeginn ist der durchschnittliche Makler in Deutschland bei zwei Pools angebunden; die mittlere Zeit einer Anbindung liegt bei 14 Jahren. Und nur wenige sind hingegen komplett auf eigene Faust tätig: Rund 90 Prozent der Befragten geben an, mit mindestens einem Pool zusammenzuarbeiten.

Mit 92 Prozent gilt das insbesondere für die Sparte Sach- beziehungsweise Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherung (HUK). Etwas seltener werden die Service-Angebote von Maklerpools und anderen Dienstleistern in den Geschäftsbereichen Vorsorge/Leben (79 Prozent) und Kranken (77) genutzt. Insgesamt stieg der Anteil des über einen Maklerpool abgewickelten Geschäftsvolumens jedoch in allen drei Versicherungssparten gegenüber dem Vorjahr. Am häufigsten setzen sie hierfür sowie bei Finanzanlagen und Finanzierungen auf den deutschen Marktführer aus München.

Spitzenreiter Fonds Finanz

Fonds Finanz liegt in allen vier Teilkategorien an der Spitze des jeweiligen Rankings (siehe auch Bilderstrecke oben). Auf dem Silber- beziehungsweise Bronze-Platz folgen in den drei Versicherungssparten jeweils die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema aus Heinersreuth und Blau direkt. Die Lübecker teilen sich ihren dritten Platz im Bereich Vorsorge / Leben mit Apella aus Neubrandenburg. Nur bei Finanzanlagen / Finanzierungen schafft es mit BCA / Bank für Vermögen (BfV) aus Oberursel ein weiterer Mitbewerber auf das Siegerpodest, gefolgt von Apella.

Außerdem fragten die Studienautoren unter anderem nach der Gesamtzufriedenheit mit den Maklerpools. Anschließend bewerteten sie die Produktgeber anhand von einem ganzen Dutzend unterschiedlicher Leistungskriterien (siehe Liste unten). Die jeweils besten Anbieter pro Leistungskriterium werden mit einem Siegel ausgezeichnet. Die höchste Gesamtzufriedenheit erreicht wie bereits im Vorjahr der genossenschaftlich organisierte Dienstleister Vema. Er punktet insbesondere mit seiner Unabhängigkeit, vor Produktauswahl und Image das Top-Kriterium der Makler.

12 Leistungskriterien für die qualitative Analyse der Makler-Zufriedenheit:

Unternehmensführung

Kriterium Beispiele Unabhängigkeit Höhe der Beteiligungen durch Produktgeber, Eigenkapital, insolvenzsichere Stornorücklagen ... Aufnahmepolitik Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag, Nutzungsgebühren für Software ... Image Bekanntheit, Vertrauen, Sympathie, positive Erfahrungsberichte, Zuverlässigkeit ...

Produktmanagement

Kriterium Beispiele Produktauswahl Versicherungen (LV, KV, Komposit), Fonds, Finanzierungen, Beteiligungen, sonstige Bankdienstleistungen

für das Privat- und Firmenkundengeschäft ... Produkt- / Fachinformationen Präsentationen, Produktbeschreibungen, steuerrechtliche Änderungen ... Spezielle Deckungskonzepte Spezielle Produktlösungen für ausgewählte Kundengruppen ...

Vertriebsunterstützung

Kriterium Beispiele Beratungs- / Angebots-Software Software zur Bedarfsermittlung, Tarifierungssoftware, Vergleichssoftware, Dokumentation, Protokolle,

Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Ausdrucke … Zentrale Vertriebsunterstützung Marketing-Unterstützung, Hotlines, Produkt- und Marktresearch, vergleichende Produktinformationen, Angebotsservice, Rechtssicherheit, Erreichbarkeit von Produkt- oder Spartenspezialisten, Qualität (Know-how und Response) der Fachspezialisten … Dezentrale Vertriebsunterstützung Schulungsangebot, Roadshows, Messen ...

Abwicklungsservice