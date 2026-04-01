Ab 2027 wird die private Altersvorsorge neu aufgestellt. Doch hinter den erfreulichen Vereinfachungen lauern noch offene Fragen. Unser Kolumnist Andreas Beys stellt sie hier vor.

Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen privaten Altersvorsorgevertrag. Allerdings ist ihre Zahl laut der Bundesregierung seit 2018 rückläufig. Gründe sind langjährig niedrige Zinsen, kostenintensive Vorgaben, die die Rendite mindern, sowie komplexe Förderstrukturen. Hinzu kommen mangelnde Transparenz und Vergleichbarkeit sowie wenig flexible Produkte. Viele Anbieter, die die geforderten Garantien wirtschaftlich nicht mehr darstellen konnten, haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen.

Im Dezember 2025 veröffentlichte die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge. Nach Beratung und Anpassungen auf Grundlage der Beschlussempfehlung sowie des Berichts des Finanzausschusses vom 25. März 2026 (Drucksache 21/4996) verabschiedete der Bundestag den überarbeiteten Entwurf am 27. März 2026.

Zentrale Aspekte neu hinzugekommen

Der Gesetzesbeschluss steht noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Beratung und Zustimmung durch den Bundesrat am 8. Mai 2026. Am 1. Januar 2027 soll er voraussichtlich in Kraft treten.

Im Vergleich zum Regierungsentwurf wurden vier zentrale Aspekte überarbeitet:

Selbstständige sind nun in den Förderkreis aufgenommen worden.

Die Zulagenregelung wurde insbesondere für einkommensschwache Personen weiter optimiert.

Der Kostendeckel für das Standarddepotprodukt wurde von 1,5 Prozent auf 1 Prozent gesenkt.

Es besteht nun die Möglichkeit, dass auch der Staat ein Standarddepotprodukt anbieten kann.

Bisher waren Selbständige von der staatlichen Förderung in der 3. Säule ausgeschlossen. Allerdings besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass auch sie im Laufe ihres Lebens ihre finanzielle Basis verlieren und Schwierigkeiten haben, für das Alter angemessen vorzusorgen. Altersarmut ist in diesem Bereich keine Seltenheit. Daher ist es sehr begrüßenswert, dass nun auch Selbständige in den Förderkreis aufgenommen wurden.

Das neue Fördersystem

Die Zulagenförderung wurde gegenüber der bisherigen Riester Förderung vollständig neu strukturiert und deutlich vereinfacht. Im Vergleich zum Referentenentwurf erfolgten eine weitere Erhöhung und eine frühere Umsetzung der Zulagenförderung. Dies ermöglicht insbesondere einkommensschwachen Altersvorsorgenden einen schnelleren Zugang zu höheren Zulagen. Für die Zukunft ist folgende Regelung vorgesehen:

0,50 Euro Förderung pro eingezahlten Euro bis 360 Euro jährlich

Förderung pro eingezahlten Euro bis 360 Euro jährlich 0,25 Euro Förderung zwischen 361 Euro und 1.800 Euro jährlich

Kinderzulage pro Kind: 1 Euro pro eingezahlten Beitrag bis 300 Euro jährlich

Startbonus: 200 Euro für Menschen unter 25

Beispielrechnung der maximalen Zulagenbeträge für einen 35-jährigen Sparer mit drei Kindern:

1. Grundzulage bezogen auf ein Jahr:

Für die ersten 360 Euro: 360 Euro x 0,50 Euro = 180 Euro

Für die nächsten 1.440 Euro: 1.440 Euro x 0,25 Euro = 360 Euro

Gesamtgrundzulage: 180 Euro + 360 Euro = 540 Euro (1. Gesetzesentwurf: 480 Euro)

2. Kinderzulage bezogen auf ein Jahr:

Pro Kind: 300 Euro x 1 Euro = 300 Euro

Für drei Kinder: 300 Euro x 3 = 900 Euro

Gesamtzulage: 540 Euro + 900 Euro = 1.440 Euro

Wer also monatlich 150 Euro (1.800 Euro : 12 Monate) in den neuen Altersvorsorgeprodukten anlegen kann, erhält die maximale Grundzulage in Höhe von 45 Euro pro Monat (45 Euro x 12 Monate = 540 Euro) zuzüglich gegebenenfalls je Kind 25 Euro pro Monat (25 Euro x 12 Monate = 300 Euro) Kinderzulage und kann somit 195 Euro plus ggfs. Kinderzulage monatlich anlegen.

Einkommensschwache Altersvorsorgende, die zumindest 25 Euro im Monat (300 Euro im Jahr) anlegen können, erhalten eine Grundzulagenförderung in Höhe von 12,50 Euro (0,50 Euro x 25 Euro) pro Monat (beziehungsweise 150 Euro im Jahr) zuzüglich 25 Euro Kinderzulage pro Kind. Gesamter monatlicher Sparbetrag = 37,50 Euro zuzugüglich geegebenfalls 25 Euro je Kind.

Nachgelagerte Besteuerung

Für die Produkte der privaten geförderten Altersvorsorge, mit und ohne Garantien, gilt die nachgelagerte Besteuerung. Das bedeutet: Die laufenden Kapitalerträge und Umschichtungsgewinne bleiben während der Ansparphase steuerfrei. Die Auszahlungen im Rentenalter, also in der Auszahlungsphase, müssen jedoch mit dem persönlichen Einkommensteuersatz (plus gegebenenfalls Soli und Kirchensteuer) versteuert werden.

Da der persönliche Einkommensteuersatz im Alter vor allem bei einkommensschwächeren Bürgern deutlich niedriger ausfällt als in der Erwerbsphase, sollten sich die steuerlichen Belastungen während der Auszahlungsphase relativ in Grenzen halten und die Auszahlungs- und Leibrentenraten nicht allzu sehr steuerlich belasten.

Bei im Alter einkommensstärkeren Altersvorsorgende wird der Staat aber renditemindernd stärker zuschlagen. Insbesondere in den Fällen, wo entsprechende Personen oberhalb der ersten 150 Euro weitere Gelder monatlich ohne Zulagenförderung zusätzlich in entsprechende Altersvorsorgeprodukte anlegen wollen, lohnt sich ein Vergleich mit der Variante, die Gelder in freien Depots anzulegen.

Sonderausgabenabzug

Beiträge zur geförderten Altersvorsorge sollen als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden können. Der maximale Sonderausgabenabzug beträgt 1.800 Euro pro Jahr. Das bedeutet: Bis zu diesem Betrag mindern die eingezahlten Beiträge das zu versteuernde Einkommen.

Die Steuerlast im Jahr der Einzahlungen sinkt. Die potenzielle Einkommensteuererstattung wird dann aber noch mit den vereinnahmten Zulagen verrechnet. Übersteigt die Steuererstattung aus dem Sonderausgabenabzugseffekt den jährlichen Zulagenbetrag, so wird der übersteigende Betrag im Rahmen der Einkommensteuererklärung erstattet.

Abschlusskosten verteilen sich auf die Vertragslaufzeit

Eine der folgenreichsten Neuerungen für Verbraucher ist die Abkehr von der „Kostenfrontladung“: Abschlusskosten sollen künftig über die gesamte Laufzeit (also Anspar- und Auszahlungszeitraum) verteilt werden. Dies soll doppelte Belastungen beim Anbieterwechsel verhindern und den Wettbewerb fördern.

Aus Sicht der Finanzvertriebe bedeutet das allerdings, dass diese ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen. Bisher wurden Abschlussprovisionen oft zu Beginn der Vertragslaufzeit gezahlt, was eine sofortige Vergütung für die Vertriebs- und Beratungsarbeit sicherstellte.

Mit der neuen Regelung müssten Finanzvertriebe ihre Einnahmen über einen längeren Zeitraum verteilen, was eine Umstellung in der Liquiditätsplanung und möglicherweise auch in der Vertriebsstrategie erfordert. Es soll aber möglich sein, dass Anbieter von Altersvorsorgeprodukte Abschlusskosten an Finanzvertriebe vorab zahlen können, jedoch nur zu Lasten der Vertragsanbieter. Es wird spannend zu sehen sein, welche Varianten sich am Markt langfristig durchsetzen werden.

Bestandsschutz für Altverträge

Alle bestehenden Riester-Verträge sollen gültig bleiben und unverändert inklusive alter Zulagenförderung weitergeführt werden können.

Optional sollen Anleger in die neue Förderung wechseln können – einschließlich der neuen Auszahlungsflexibilität. Es ist jetzt aber bereits erkennbar, dass diese Regelung alle Anbieter von Altersvorsorgeprodukte und -depots administrativ herausfordern wird. Hier werden die Durchführungsverordnungen, die das Bundesfinanzministerium noch veröffentlichen wird, darüber entscheiden, ob sich daraus das nächste Bürokratiemonster entwickelt.

Nach fünf Jahren darf der erste Vertrag gekündigt und auf einen anderen Vertragsanbieter übertragen werden. Bei Vertragswechsel dürfen dem Altersvorsorgenden maximal aber nur 150 Euro Kosten entstehen.

Garantien möglich – aber nicht mehr verpflichtend

Altersvorsorgeprodukte mit Garantien werden nicht abgeschafft. Was entfallen ist, ist vielmehr die Pflicht, die Produkte mit Garantien auszustatten. Anbieter können weiterhin 100-Prozent-Garantieprodukte, aber nun auch 80-Prozent-Garantieprodukte oder vor allem auch garantiefreie Produkte anbieten.

Damit bleibt die Sicherheit auf die eingezahlten Beiträge möglich, wird jedoch nicht mehr regulatorisch erzwungen. Ohne die Pflicht, Garantien bereitstellen zu müssen, können Anbieter nun flexiblere und kosteneffizientere Produkte entwickeln und ab 2027 anbieten.

Auch die Auszahlungsphase wurde überarbeitet: Statt zwingend eine lebenslange Rente zu wählen, können Altersvorsorgende künftig auch Auszahlungspläne bis mindestens zum 85. Lebensjahr wählen können. Es steht den Anbietern aber auch frei, Auszahlungspläne anzubieten, welche länger laufen als bis zum 85. Lebensjahr des Altersvorsorgenden.

Neu: Garantiefreie Altersvorsorgedepotprodukte

Das Gesetz unterscheidet zwei Varianten garantiefreier Altersvorsorgedepotprodukte: das Standarddepotprodukt und das Altersvorsorgedepotprodukt.

Es ist zu beachten, dass sowohl diese Produkte als auch Garantieprodukte komplexe vertragliche Strukturen aufweisen, die beispielsweise ein Anspar- und Auszahlungsphasenmanagement, ein Zulagenmanagement, spezifische Steuerabwicklungs- und -reportingpflichten, Zertifizierungsanforderungen sowie ein ausgeprägtes Kündigungs- und Vertragsübertragungsmanagement umfassen.

Darüber hinaus können die Verträge Elemente der Finanzvermittlung, Finanzberatung und Finanzbetreuung enthalten. Finanzportfolioelemente sind ebenfalls vorgesehen; die ausgewählten oder auswählbaren Wertpapiere und Fonds sind ebenfalls bereits ein Bestandteil des Kostenausweises dieser Altersvorsorgedepotverträge.

Aufgrund der Vielzahl notwendiger und optionaler Vertragsbestandteile sowie der daraus resultierenden Kosten lassen sich diese Verträge mit herkömmlichen Depots nicht vergleichen.

Standardprodukt mit Kosten- und Leistungsdeckel

Das Standarddepotprodukt ist als besonders simples, niederschwelliges und möglichst günstigstes Altersvorsorgedepotprodukt konzipiert. Es soll vor allem für unerfahrene Altersvorsorge attraktiv sein. Das Standarddepotprodukt soll vor allem auch ohne Beratung und Angemessenheitsprüfung abgeschlossen werden können. Es soll komplett online abschließbar und verfügbar sein.

Ziel des Gesetzgebers mit dem Standarddepotprodukt ist, ein investierbares Vergleichsprodukt zu schaffen, das mit den potenziell leistungs- und damit kostenintensiveren Altersvorsorgedepotprodukte konkurrieren soll. Aus diesem Grund müssen Anbieter von Altersvorsorgedepotprodukten auch zwingend ein Standarddepotprodukt mit offerieren (selbst oder mittels eines kooperierenden Partners). Das soll den Altersvorsorgenden verdeutlichen, weshalb beim Altersvorsorgedepotprodukt höhere Kosten entstehen.

Das Standarddepotprodukt bietet zwingend einen Sparplan mit zwei Ogaw-Investmentfonds, welche vom Anbieter vorab vertraglich definiert werden:

ein Ogaw-Investmentfonds der SRI-Risikoklassen 1 bis 2 (defensiver Portfoliopart) ein Ogaw-Investmentfonds der SRI-Risikoklassen 3-5 (offensiver Portfoliopart)

Die Risiko-Zuordnung erfolgt auf Grundlage des Summary Risk Indicator (SRI) gemäß der europäischen Priips-Verordnung.

Fünf Jahre vor Ende der Ansparphase dürfen höchstens noch 50 Prozent des offensiven Ogaw-Fonds (RK 3-5) im Vertragsdepot verbleiben, in den letzten zwei Jahren noch maximal 30 Prozent. Das soll das Vermögen gegen plötzliche Börseneinbrüche kurz vor Beginn der Auszahlungsphase oder Überführung in eine Leibrente absichern.

Was passiert, wenn die ausgewählten Fonds die Risikoklasse wechseln müssen?

Sollte der Ogaw-Investmentfonds, der dem defensiven Portfoliobaustein zugeordnet ist, aufgrund erhöhter Wertschwankungen während der Ansparphase in die Risikoklasse 3 wechseln müssen, ist der Vertragsanbieter nicht verpflichtet, ihn gegen einen Ogaw-Fonds der Risikoklasse 1 oder 2 auszutauschen. Erst beim Wechsel in die Risikoklasse 4 muss ausgetauscht werden.

Für den offensiven Portfoliobaustein gelten strengere Regelungen. Sofern ein Fonds der Risikoklasse 5 infolge von Marktschwankungen in die Risikoklasse 6 eingestuft wird, ist der Vertragsanbieter verpflichtet, diesen zu veräußern und wiederum in einen Ogaw-Investmentfonds der Risikoklassen 3 bis 5 zu investieren. Ein Mitspracherecht des Altersvorsorgenden ist hierbei jeweils nicht vorgesehen. Für den Fall, dass ein Auszahlungsplan vertraglich vorgesehen ist, gelten hier für das Standarddepotprodukt die gleichen Regen auch für die Auszahlungsphase.

Es fordert vom Altersvorsorgenden nur dann individuelle Entscheidungen, wenn Nutzer bewusst von dem vorgegebenen Ertrags-Risiko Standard des Vertragsanbieters abweichen wollen.

So könnte das Standarddepotprodukt ausgestaltet werden

Langfristige Berechnungen belegen, dass breit diversifizierte globale Aktienfonds selbst in Phasen einschneidender Börsenkorrekturen – wie etwa während der Finanzkrise 2007 bis 2009 oder dem Platzen der Dotcom-Blase von 2000 bis 2003 – weiterhin der Risikoklasse 5 zugeordnet worden wären. Im Gegensatz dazu wären regionale Standardwerte-Aktienfonds, Small-Cap-Aktienfonds oder spezialisierte Branchenfonds in die höhere Risikoklasse 6 aufgestiegen.

Die Anbieter von Standarddepotprodukten tragen damit eine besondere Verantwortung bei der Auswahl des offensiven Portfoliobausteins. Denn ein erzwungener Verkauf eines stark beeinträchtigten Aktienprodukts kann temporär erhebliche realisierte Verluste verursachen. Das kann die langfristige Rendite substanziell mindern.

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass bei den meisten Standarddepotprodukten unterschiedlicher Anbieter für den offensiven Portfolioanteil vorwiegend global ausgerichtete Aktienfonds und für den defensiven Anteil Fonds mit Fokus auf europäische Anleihen zum Einsatz kommen.

Vor dem Hintergrund des niedrigen Kostendeckels von 1 Prozent sowie der zahlreichen oben aufgeführten verpflichtenden Zusatzleistungen innerhalb von Altersvorsorgeprodukten, einschließlich eines Mindestmaßes an Service- und Beratungsangeboten, wird erwartet, dass überwiegend passive Indexfonds im Bereich der Standarddepotprodukte verwendet werden.

Der Staat möchte in die Rolle des Wettbewerbers springen

Es ist zu erwarten, dass dies auch für das Vertragsangebot des Staates gilt, der künftig als Wettbewerber unter den Standarddepot-Anbietern auftreten möchte. Die erfolgreiche Umsetzung bleibt abzuwarten, da der Beschluss der Koalitionsverhandlungsgruppe, ein staatliches Standarddepot anzubieten, überraschend kam – sowohl für die Kabinettsmitglieder der Bundesregierung als auch für die Mitarbeiter im Bundesfinanzministerium.

Erfahrene Personen im Bereich vergleichbarer Vertragsdienstleistungen begegnen dem Vorhaben mit Skepsis – insbesondere angesichts fehlender staatlicher Erfahrung und Infrastruktur, sowie des ambitionierten Zeitplans bis zum 1. Januar 2027 für ein online abschließbares Standarddepotprodukt.

Von Interesse ist zudem die Finanzierung des staatlichen Produkts. Sollte es aus Steuergeldern finanziert werden, tritt der Staat in Konkurrenz zur Privatwirtschaft, was den Wettbewerb verzerren kann. Werden die Kosten auf die Vertragskunden umgelegt, bleibt abzuwarten, wie sich die Preisgestaltung im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Angeboten darstellt.

Es besteht die Möglichkeit, dass das staatliche Angebot trotz fehlender Gewinnerzielungsabsicht aufgrund einer weniger effizienten Infrastruktur teurer sein könnte als Angebote privater Anbieter – was das Projekt grundsätzlich infrage stellen würde.

Kritische Entwicklung

Für die Privatwirtschaft wird das Thema besonders relevant, wenn der Staat zur Besetzung seines eigenen Standarddepotprodukts keine Ogaws privater Anbieter wählt, sondern stattdessen eigene Ogaws initiiert. In diesem Fall beschränkt sich der staatliche Eingriff in den Wettbewerb nicht mehr ausschließlich auf die private steuerlich geförderte Altersvorsorge. Vielmehr könnte ein staatliches Fondsprodukt über klassische Wertpapierdepots für sämtliche Anleger zugänglich sein.

Diese Entwicklung sollte grundsätzlich kritisch betrachtet werden, da sie die grundlegenden Prinzipien der Aufgabenverteilung zwischen Staat und Privatwirtschaft beeinträchtigt.

Das Gesetz sieht derzeit vor, dass die Bundesregierung ohne Zustimmung des Bundesrats eine Rechtsverordnung zur Umsetzung eines durch einen öffentlichen Träger angebotenen Standarddepot-Vertrags erlassen kann. Die Rechtsverordnung müsste allerdings mindestens den Bundestag passieren und könnte dort auch abgelehnt werden.

Daher bleibt offen, ob das Projekt weiterverfolgt wird, insbesondere falls bereits ausreichend günstig bepreiste Standarddepotverträge seitens der Privatwirtschaft ab dem 1. Januar 2027 am Markt verfügbar sind.

Normale Altersvorsorgedepotprodukte konzeptionell sinnvoller

Aufgrund der eingeschränkten Rahmenbedingungen wird es spannend zu beobachten sein, ob das Standarddepotprodukt ausreichend viele Altersvorsorgende langfristig überzeugen kann. Aus fachlicher Sicht kann man nur von den Standarddepotprodukten abraten, da das normale Altersvorsorgedepotprodukt deutlich bessere Rahmenbedingungen beinhaltet, um langfristig sinnvoll ein bedeutendes Altersvorsorgevermögen aufzubauen. Hier die Einzelheiten:

Im normalen Altersvorsorgedepotvertrag lassen sich zwei Gestaltungsoptionen wählen: Entweder trifft der Altersvorsorgende die Anlageentscheidungen eigenständig. Oder er entscheidet sich für eine vom Vertragsanbieter (oder dessen Kooperationspartner) verwaltete aktive Anlagestrategie.

Selbstentscheider und Finanzportfolioverwalter können dabei auf folgende Wertpapiere zugreifen:

Ogaw-Investmentfonds von Risikoklasse (RK) 1 bis 5, bestimmte AIFs (Alternative Investmentfonds) inkl. Eltif (European Long-Term Investment Fund) von Risikoklasse (RK) 1 bis 5 sowie europäische Staatsanleihen

Aktien, Derivate, Bitcoin oder andere Wertpapiere können nicht direkt erworben werden.

Im Falle eines Wechsels der Risikoklasse eines Ogaw-Investmentfonds von 5 auf 6 muss der Fonds verkauft und neu allokiert werden. Mit der Begrenzung auf Ogaws und AIFs der Risikoklasse 5 möchte der Staat verhindern, dass das staatlich geförderte Altersvorsorgedepotprodukt nicht zu spekulativ angelegt wird.

Besser wäre es aber zumindest, wenn in den noch zu veröffentlichen Durchführungsverordnungen eine zeitlich gestreckte Reaktionszeit von mindestens einem Jahr eingebaut wird. Dann müssten Selbstentscheider und Finanzportfolioverwalter nicht zwingend sofort Verluste realisieren, wenn ein Fonds in börsenstressigen Zeiten von 5 auf 6 wechseln muss.

Anders als beim Standarddepotprodukt steht es dem Selbstentscheider oder Finanzportfolioverwalter frei, auf wie viele Wertpapiere er das Vermögen verteilen möchte. Auch kann er jederzeit die Wertpapiere umschichten.

Für das normale Altersvorsorgedepotprodukt gelten die gleichen steuerlichen Rahmenbedingungen wie für das Standarddepotprodukt.

Anders als beim Standarddepotprodukt müssen bei der Vermittlung von normalen Altersvorsorgedepotprodukten jedoch die Vorgaben der Geeignetheitsprüfung beziehungsweise Angemessenheitsprüfung beachten.

Offene Fragen für Finanzberater

Der Gesetzgeber sieht vom Grundsatz die Paragraf 34f-Finanzberater aktuell nur als Vermittler/Erstberater von Standard- beziehungsweise Altersvorsorgedepotprodukte. Das Finanzportfoliomanagement übernimmt entweder der Vertragsanbieter selbst (Standarddepotprodukt), der Altersvorsorgende (Selbstentscheider) oder ein beaufsichtigtes Finanzinstitut.

Über eine Haftungsdachkonzeption könnten die Finanzberater jedoch – wie es in den freien Depots häufig gelebt wird – einen direkten Einfluss auf die Wertpapierauswahl nehmen. Beim Aufruf einer entsprechenden Kostennote im Altersvorsorgedepotproduktvertrag wird diese Leistung jedoch mehrwertsteuerpflichtig sein. Paragraf-34d-Versicherungsvermittler sollen entsprechend die Versicherungsvarianten vermitteln dürfen.

Spannend wird es bei Honorarberatern im Sinne Paragraf 34 h GewO. Sollten sich Altersvorsorgende vorab von entsprechenden Honorarberatern hinsichtlich Altersvorsorgeverträgen beraten lassen und es dann zu der Empfehlung eines Standardepotprodukts kommen, dann wird es spannend zu beobachten sein, wie die Rechtsprechung im Verlauf der Zeit entscheiden wird, wenn die Kosten des Standarddepotprodukts inklusive Honorar (insbesondere auch durch Folgeberatungen, welche im Kontext zum Standarddepot stehen) die 1-Prozent-Effektivkostenhürde reißen würde.

Vom Grundsatz gilt der Kostendeckel für das Standarddepotprodukt. Da im Vergleich zu Paragraf-34h-lern die Kosten der 34d- und 34f-ler direkt dem Standarddepotprodukt zugeordnet sind, wird hier eine Ungleichbehandlung deutlich. Paragraf 34h-ler könnten also eine deutlich höhere Kostennote direkt mit dem Altersvorsorgenden vereinnahmen.

Nicht unwahrscheinlich, wenn aufgrund der Ungleichbehandlung hier die Gerichte im Laufe der Zeit eingeschaltet werden.

Offene Fragen für Fondsanbieter

Viele Fondsanbieter prüfen derzeit, ob sie auch Altersvorsorgevertragsprodukte anbieten wollen. Insbesondere für den freien Finanzberatungsmarkt zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die entsprechenden Vertriebseinheiten wenig Interesse an einer Welt mit vielen Altersvorsorgedepotprodukte von Fondsgesellschaften haben. Deutlich mehr Interesse besteht an Produkten, bei denen die Finanzberater einen direkteren Einfluss auf die Portfoliostruktur des Altersvorsorgenden haben.

Es wird eine interessante Frage sein, ob Fondsgesellschaften künftig spezifisch auf den Bereich Altersvorsorge ausgerichtete Fonds etablieren werden. Insbesondere moderne Multi-Asset-Fondskonzepte mit vermögensverwaltendem Ansatz bieten hierfür überzeugende Argumente.

Neben der fachgerechten Verwaltung des Altersvorsorgevermögens spielen Effizienzaspekte eine wesentliche Rolle: So sind ausgelagerte Finanzportfolioverwaltungskosten für diese Fonds von der Mehrwertsteuer befreit, was zusätzlichen Mehrwert generiert. Darüber hinaus eröffnet die Struktur dieser Fonds die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an Wertpapieren einzusetzen.

Fazit

Das neue Reformgesetz stellt eine bedeutende Weiterentwicklung dar, insbesondere verbessern sich die Möglichkeiten einkommensschwacher Personen, angemessen für ihr Alter vorzusorgen.

Die Einführung garantiefreier Altersvorsorgeprodukte markiert einen grundlegenden strukturellen Wandel: Die Flexibilität für Anbieter und Anleger sowie die Effizienz bezüglich Kosten und Renditechancen werden erheblich gesteigert. Dies erhöht die Attraktivität entsprechender Produkte für Anleger und dürfte zudem zu einer Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Anbietern führen – mit potenziell positiven Auswirkungen auf Qualität, Transparenz und Innovation.

Es bleibt abzuwarten, wie sinnvoll sich der Einstieg des Staates in diesen Wettbewerb gestaltet. Auch wenn das Niveau der Finanzbildung zukünftig steigen wird, reicht ein verbessertes Produktverständnis allein nicht aus, um die langfristige Altersvorsorge erfolgreich zu gestalten. Qualitative Finanzberatung und professionelle Betreuung bleiben ebenso essenziell wie anspruchsvolles Fondsmanagement.