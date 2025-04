Der frisch veröffentlichte Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD enthält zahlreiche Maßnahmen und Ziele, die insbesondere auch für die Finanzberatung relevant sind. Wir stellen die maßgeblichen Punkte aus dem Bereich Altersvorsorge, Rente und nicht zuletzt für die Tätigkeit von Finanzberaterinnen und Finanzberatern vor.

Rentenniveau und Finanzierung

Die Koalitionspartner bekennen sich zunächst zur Stabilisierung des Rentenniveaus: „Wir werden das Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031 absichern“, heißt es in dem Vertrag. Die daraus resultierenden Mehrausgaben sollen mit Steuermitteln ausgeglichen werden.

Für 2029 ist eine Evaluation vorgesehen, bei der „die tatsächliche Entwicklung des Beitrags und des Bundeszuschusses“ überprüft werden soll, um „gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen“.

Eine Rentenkommission soll bis zur Mitte der Legislaturperiode „eine neue Kenngröße für ein Gesamtversorgungsniveau über alle drei Rentensäulen prüfen“.

Frühstart-Rente und kapitalgedeckte Altersvorsorge

Ein völlig neues Instrument soll zum 1. Januar 2026 eingeführt werden: die sogenannte „Frühstart-Rente“ – eine Idee, die der angehende Bundeskanzler Friedrich Merz bereits Anfang des Jahres vorgestellt hatte. Dahinter verbirgt sich ein staatlich finanzierter Einstieg in die Kapitaldeckung der Altersvorsorge: „Wir wollen für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, pro Monat zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Diese Sparleistung kann ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag weiter aufgestockt werden. Die Erträge sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital soll außerdem „vor staatlichem Zugriff geschützt“ sein.

Betriebliche Altersversorgung

Die Koalition beabsichtigt, die betriebliche Altersversorgung zu stärken und deren Verbreitung besonders in kleinen und mittleren Unternehmen sowie bei Arbeitnehmern mit kleinen Einkommen voranzutreiben. „Die Geringverdienerförderung werden wir verbessern“, versprechen CDU/CSU und SPD. Zudem will man die betriebliche Altersvorsorge „digitalisieren, vereinfachen, transparenter machen und entbürokratisieren“. Bei einem Arbeitgeberwechsel sollen Verträge der betrieblichen Altersvorsorge auch einfacher übertragen werden können.

Flexiblerer Renteneintritt und Arbeiten im Alter

Ein abschlagsfreier Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren bleibt auch zukünftig möglich. Gleichzeitig will die Koalition „zusätzliche finanzielle Anreize“ schaffen, „damit sich freiwilliges längeres Arbeiten mehr lohnt“.

Das gesetzliche Rentenalter, das für eine abschlagsfreie Rente ab den Jahrgängen 1964 und jünger bei 67 Jahren liegt, wollen die Koalitionäre nicht antasten. Vielmehr setzen sie auf „mehr Flexibilität beim Übergang vom Beruf in die Rente“. Unter dem Stichwort „Aktivrente“ soll das Arbeiten jenseits der Rentengrenze attraktiver werden. „Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein Gehalt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei“, heißt es dazu.

Zudem wird die Rückkehr zum bisherigen Arbeitgeber nach Erreichen der Regelaltersgrenze erleichtert, indem das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot aufgehoben und befristetes Weiterarbeiten ermöglicht wird. Auch sollen Empfänger von Hinterbliebenenrenten bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten erhalten.

Mütter sollen – unabhängig vom Geburtsjahr ihrer Kinder – drei Rentenpunkte erhalten, „um gleiche Wertschätzung und Anerkennung für alle Mütter zu gewährleisten“, wie es im Koalitionsvertrag weiter heißt. Die Finanzierung soll aus Steuermitteln erfolgen, „weil sie eine gesamtgesellschaftliche Leistung abbildet“.

Reform der Riester-Rente

Die neue Koalition will auch das Schmerzthema Riester-Rente angehen – das schon die Ampelregierung und vor ihr die vergangene große Koalition generalüberholen wollten. „Wir werden die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt überführen, von bürokratischen Hemmnissen befreien und mit dem Verzicht auf zwingende Garantien sowie der Reduzierung der Verwaltungs-, Produkt- und Abschlusskosten reformieren“, stellen die Koalitionsparteien in Aussicht.

Man wolle auch eine Ausweitung des Kreises der Förderberechtigten prüfen. Das neue Produkt soll mit „einer möglichst einfachen staatlichen Förderung für Bezieherinnen und Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen“ begleitet werden.

Offenbar möchten Union und SPD auch ein spezielles Anlageprodukt für die breite Altersvorsorge einführen. Zur Ausgestaltung gibt es allerdings zunächst keine Details: „Kern der reformierten Riester-Rente wird ein Anlageprodukt sein, das es auch in Form eines Standardproduktes geben soll“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag.

Alterssicherung für Selbstständige

Für Selbstständige plant die Koalition ein neues Modell: „Wir werden alle neuen Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssystem zugeordnet sind, gründerfreundlich in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen“.

Andere Formen der Altersvorsorge, „die eine verlässliche Absicherung für Selbstständige im Alter gewährleisten, bleiben weiterhin möglich“.

Kapitalmarktregulierung

Die neue schwarz-rote Koalition möchte zudem „den Finanzplatz Deutschland stärken“ und schreibt dazu: „Wir nehmen einen leistungsfähigen Kapitalmarkt als ein industriepolitisches Ziel wahr.“ Um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern, will die Koalition sich zudem „für eine einheitliche europäische Finanzregulierung“ einsetzen und in diesem Zusammenhang auch auf das sogenannte Goldplating – ein Übererfüllen von EU-Standards im nationalen Alleingang – verzichten.

Abkehr vom Provisionsverbot

Die neue große Koalition bekennt sich zudem zum mehrgleisigen Vergütungssystem in der Finanzberatung. „Die honorar- und provisionsbasierte Finanzberatung werden wir nebeneinander erhalten“, heißt es hierzu im Koalitionsvertrag. Und weiter: „Wir wollen prüfen, ob die Instrumente der Missstandsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht (Bafin) derzeit ausreichen, um Fehlanreize in der Finanzberatung zu verhindern.“

Von einem Provisionsverbot nehmen die Koalitionäre mithin zunächst deutlich Abstand. Für den hiesigen Finanzvertrieb, dessen Leistungen mehrheitlich über Zahlungen von Produktgebern finanziert werden, dürften das besonders gute Neuigkeiten sein.