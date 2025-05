Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Melina Meier (38) ist seit drei Jahren selbstständig als Marketingberaterin tätig. Seit Beginn der Selbstständigkeit hat sie den Mindestbeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Ihr jährlicher Netto-Umsatz liegt bei 100.000 bis 150.000 Euro.

Nach Abzug der betrieblichen und privaten Ausgaben kann sie eine monatliche Summe von 1.500 Euro pro Monat in ihre Altersvorsorge und den Vermögensaufbau investieren. Darüber hinaus hat Melina 65.000 Euro auf dem Sparkonto angespart, die sie gern langfristig besser anlegen möchte.

Darüber hinaus spielt sie mit dem Gedanken, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, ist sich aber unsicher, wie viel Eigenkapital sie dafür einplanen muss. Ein Aspekt, der Melina in ihrer Freiheit einschränkt, ist, dass ihr Verdienst als Selbstständige an ihre Arbeitszeit gekoppelt ist. Aus diesem Grund beschäftigt die Kundin besonders die Fragestellung:

Ihre Herausforderung: Ihr fehlen eine Strategie und ein langfristiger Plan, weshalb sie sich bisher nicht getraut hat, größere Summen abseits des Sparkontos zu investieren, und nicht weiß, was der nächste sinnvolle Schritt ist.

Wie kann ich nicht nur für meine Rente vorsorgen, sondern mein Geld so für mich arbeiten lassen, dass ich mehr Gelassenheit, Flexibilität und finanzielle Freiheit durch passives Einkommen erlange?

Der Vorschlag

Im Rahmen eines Planungsgesprächs starten wir zunächst mit einer Vorsorgeanalyse und Betrachtung der Rentenlücke. Melina hätte zum Renteneintritt gern ein monatliches Einkommen von 3.500 Euro nach heutiger Kaufkraft.

Bei einer angenommenen Inflationsrate von 2 Prozent und unter Berücksichtigung des Kaufkraftverlusts werden später im Monat 6.215 Euro benötigt. Abzüglich des gesetzlichen Rentenanspruchs ergeben sich eine monatliche Rentenlücke von 4.849 Euro und ein gesamter Kapitalbedarf bei einer Lebenserwartung von 92 Jahren von etwa 1,6 Millionen Euro.

Bei der Wahl geeigneter Anlageprodukte sind Melina Flexibilität, gute Renditechancen, die Reduzierung der Steuerlast sowie ein Bezugsrecht im Ausland wichtig. Um diese Kriterien bestmöglich zu erreichen sowie verschiedene Anlageziele (Altersvorsorge, flexibler Vermögensaufbau, Immobilienerwerb) unter einen Hut zu bringen, empfehle ich ihr ein Vorsorge- und Anlagekonzept aus mehreren Bausteinen.

Raus aus der Rentenversicherung

Statt in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, rate ich der Kundin zu einer fondsgebundenen Rürup-/Basisrente in Kombination mit einer privaten Fondsrente mit ETFs, um ihre Altersvorsorge abzusichern. So werden gute Renditechancen, Flexibilität und die Absicherung einer lebenslangen Rente kombiniert.

Als Honorarberaterin schlage ich im Hinblick auf geringe Effektivkosten, gute Rentenfaktoren sowie eine flexible Vertragsgestaltung für die Basisrente eine Nettopolice der Alten Leipziger (Alfonds-Basis) und für den Privat-Rentenbaustein die Fondsrente Mein Plan der LV1871 oder die My Life Fondsrente vor. In diese Altersvorsorge-Bausteine sollen insgesamt 750 Euro monatlich investiert werden.

So können Steuervorteile sowohl in der Anspar- als auch in der Rentenphase bei sehr geringen Effektivkosten unter 0,6 Prozent optimal ausgeschöpft und die Altersvorsorge der Kundin gleichzeitig flexibel gestaltet werden.

Steuerersparnisse erzielen

Selbstständige können 2025 bis zu 29.344 Euro der Altersvorsorgebeiträge steuerlich absetzen, was den Gewinn Melinas deutlich reduziert. Sie entscheidet sich, die fondsgebundene Basisrente mit monatlicher Sparrate von 500 Euro sowie einer Zuzahlung von 25.000 Euro zu Beginn umzusetzen. So wird allein im ersten Versicherungsjahr eine Steuerersparnis von etwa 11.000 Euro generiert. In den Folgejahren ist geplant, durch weitere flexible Zuzahlungen rund 15.000 Euro pro Jahr in die Basisrente einzuzahlen.

Diese Ersparnis soll in den Privatrenten-Baustein oder den flexiblen Vermögensaufbau mit ETFs im Depot reinvestiert werden, um die Vermögensbildung zu beschleunigen und zusätzliches Kapital aus der Steuerersparnis aufzubauen. Dieses Kapital kann dann wiederum für den Erwerb einer beziehungsweise mehrerer Kapitalanlage-Immobilien verwendet werden. Bei der Privatrente wählt die Kundin die LV1871 mit einer monatlichen Sparrate von 250 Euro und entscheidet sich bezüglich der Geldanlage bei beiden Anbietern für ein global breit gestreutes und nachhaltiges Portfolio mit ETFs mit einem Aktien-Anleihen-Anteil von 70 zu 30 Prozent.

Breit gestreutes ETF-Investment

Die monatlich übrig gebliebenen 750 Euro sowie 20.000 Euro – davon 10.000 Euro aus der Auflösung des Sparkassen-/Deka-Depots – investiert sie in ihr selbst gemanagtes Depot: in ein einfaches Weltportfolio aus einem MSCI World ETF sowie einem Emerging Markets ETF, ergänzt um einen Europa-ETF, um das Klumpenrisiko Amerika zu reduzieren. Ein kleiner Betrag wird in Einzelaktien investiert.

Auf diese Weise baut sie Kapital auf, über das sie flexibel verfügen kann, und sammelt eigene Erfahrungen beim Investieren an der Börse, um besser zu verstehen, wie Geldanlage funktioniert. Die verbleibenden 30.000 Euro werden als mögliches Eigenkapital für das erste Immobilien-Investment zurückgelegt.

Anmerkung: DAS INVESTMENT weist darauf hin, dass hier stark vereinfachte Modellfälle dargestellt sind. Sie sollen Anhaltspunkte liefern, können aber eine umfassende und sorgfältige Beratung nicht ersetzen.

Über die Autorin:

Saskia Drewicke ist Gründerin von Sparheldin Finanzplanung & Mentoring und berät vor allem Frauen in der Finanzplanung, Altersvorsorge und Geldanlage.