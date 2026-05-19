Martin Stenger von Franklin Templeton über das neue Altersvorsorgedepot, die Abkehr von der Riester-Welt und warum der Januar 2027 zum Wendepunkt für die private Vorsorge wird.

Ab 2027 staatlich gefördert investieren „Die Reform macht den Kapitalmarkt endgültig zu einer tragenden Säule der Altersvorsorge“

Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte bei Franklin Templeton und Stellvertreter des BVI-Ausschusses Altersvorsorge: „Das Altersvorsorgedepot eröffnet erstmals echte Wahlfreiheit.“

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz zur Reform der privaten Altersvorsorge Ende März beschlossen. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz Anfang Mai 2026 zu. Die neuen Regelungen treten planmäßig zum 1. Januar 2027 in Kraft – dann sollen kapitalmarktorientierte Vorsorgelösungen deutlich stärker in den Fokus rücken. Das neue Altersvorsorgedepot gilt dabei als Herzstück der Reform. Mit dem Beschluss des Altersvorsorgereformgesetzes hat die Politik einen tiefgreifenden Umbau der privaten Altersvorsorge angestoßen.

Im Interview erläutert Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte bei Franklin Templeton und Stellvertreter des BVI-Ausschusses Altersvorsorge, warum die Reform einen ordnungspolitischen Paradigmenwechsel markiert, weshalb die Garantiefrage künftig anders gewichtet werden dürfte – vor dem Hintergrund, dass neben Produkten mit 100- oder 80-prozentiger Kapitalgarantie erstmals auch vollständig kapitalmarktorientierte Vorsorgelösungen ohne Garantie förderfähig sein werden – und welche Rolle Asset Manager künftig im Vorsorgemarkt spielen werden.

DAS INVESTMENT: Herr Stenger, mit dem Altersvorsorgereformgesetz ist die wohl größte Reform der privaten Altersvorsorge seit Einführung der Riester-Rente beschlossen worden. Welche Bedeutung hat dieser Schritt aus Ihrer Sicht?

Martin Stenger: Die Reform markiert tatsächlich einen Wendepunkt. Die gesetzliche Rente bleibt selbstverständlich das Fundament der Alterssicherung. Gleichzeitig wird aber immer deutlicher, dass sie für viele Menschen künftig nicht ausreichen wird, um den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand zu sichern.

Der Gesetzgeber reagiert darauf nun mit einem neuen Ansatz: Private Vorsorge soll renditestärker, flexibler und gleichzeitig zugänglicher werden. Besonders wichtig ist dabei, dass der Kapitalmarkt künftig deutlich stärker als bislang als Bestandteil der Altersvorsorge verstanden wird. Das ist ein struktureller Perspektivwechsel.

Die Riester-Rente wird abgelöst. Wir kennen die Debatte, aber bitte noch einmal kurz zusammengefasst: Warum war dieser Schritt notwendig?

Stenger: Riester hatte ursprünglich ein wichtiges Ziel, nämlich die kapitalgedeckte Zusatzvorsorge in die Breite zu tragen. In der Praxis haben sich allerdings über die Jahre verschiedene Schwächen gezeigt. Viele Produkte galten als komplex, die Renditechancen waren durch die engen Garantievorgaben begrenzt und gerade jüngere Zielgruppen konnten mit den Produkten oft wenig anfangen.

Hinzu kommt: Das Anlageverhalten hat sich verändert. Viele Menschen – vor allem jüngere Sparer – beschäftigen sich heute deutlich selbstverständlicher mit Kapitalmarkt und Wertpapieren als noch vor einigen Jahren. Sie erwarten Transparenz, digitale Zugänge und nachvollziehbare Investmentlösungen. Die bisherige Riester-Welt war dafür häufig zu starr.

Herzstück der Reform ist das neue Altersvorsorgedepot. Was verändert sich konkret?

Stenger: Der zentrale Unterschied besteht darin, dass künftig unterschiedliche Risikoprofile und Garantievarianten möglich werden. Sparer können zwischen Produkten mit 100-prozentiger Garantie, 80-prozentiger Garantie oder auch vollständig kapitalmarktorientierten Lösungen ohne Garantie wählen.

Gerade die garantielose Depotvariante ist aus meiner Sicht bemerkenswert, weil sie langfristig deutlich höhere Renditechancen eröffnen kann. Natürlich bedeutet das auch mehr Schwankung und ein höheres Maß an Eigenverantwortung. Aber genau darin liegt letztlich der Kern moderner Kapitalmarktvorsorge: langfristiges Investieren statt kurzfristiger Garantiedenke.

Die Reform setzt stark auf Standardisierung und Kosteneffizienz. Reicht das aus, um die Verbreitung der privaten Vorsorge zu erhöhen?

Stenger: Das ist ein wichtiger Baustein, aber sicherlich nicht der einzige Erfolgsfaktor. Entscheidend wird sein, wie einfach und verständlich die neuen Produkte tatsächlich wahrgenommen werden. Riester ist nie zu einem Modell mit wirklich tiefer Marktdurchdringung geworden. Daraus muss die Branche lernen.

Die Anbieter stehen jetzt vor der Aufgabe, nicht nur neue Produkte zu entwickeln, sondern auch die gesamte Nutzererfahrung neu zu gestalten – von der digitalen Antragsstrecke über die Kommunikation bis hin zur laufenden Betreuung. Wer künftig Reichweite aufbauen will, muss Kapitalmarktexpertise mit einfacher digitaler Nutzbarkeit verbinden.

Die Reform scheint auch auf einen gesellschaftlichen Wandel zu reagieren.

Stenger: Absolut. Wie gesagt, wir sehen seit Jahren, dass vor allem jüngere Generationen einen deutlich offeneren Zugang zum Kapitalmarkt haben. Wertpapierdepots, ETF-Sparpläne oder digitale Investmentplattformen sind heute viel selbstverständlicher als noch vor zehn Jahren.

Die Reform greift diese Entwicklung auf. Sie versucht, staatlich geförderte Altersvorsorge stärker an die Realität moderner Anleger anzupassen. Das halte ich für einen wichtigen Schritt. Denn Vorsorgeprodukte werden künftig nicht mehr nur über Förderlogik verkauft, sondern zunehmend über Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und langfristige Renditeperspektiven.

Mit dem Bundesratsbeschluss vom 8. Mai steht nun der regulatorische Rahmen. Was passiert als Nächstes?

Stenger: Jetzt beginnt die eigentliche Umsetzungsphase. Regulierung allein schafft noch keinen funktionierenden Markt. Entscheidend wird sein, wie schnell Anbieter marktfähige Lösungen entwickeln und wie gut diese Lösungen von den Kunden angenommen werden.

Die Branche muss jetzt Produkte, Prozesse und operative Strukturen vorbereiten. Dazu gehören Investmentkonzepte, Verwaltungslösungen, digitale Schnittstellen und Partnernetzwerke. Die eigentliche Bewährungsprobe startet deshalb erst mit der Markteinführung ab 2027.

Welche Rolle kann Franklin Templeton in diesem neuen Marktumfeld spielen?

Stenger: Franklin Templeton ist seit vielen Jahren im deutschen Markt aktiv und verfügt international über umfangreiche Erfahrung mit kapitalmarktgestützten Vorsorgelösungen. Wir haben ein eigenes Retirement-Team und arbeiten bereits heute mit unterschiedlichen Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen.

Gerade in einer frühen Marktphase kann diese Verbindung aus Investmentexpertise, operativer Umsetzungskompetenz und bestehendem Partnernetzwerk entscheidend sein. Viele Anbieter stehen aktuell vor der Frage, wie sie das Altersvorsorgedepot effizient, regulatorisch sauber und gleichzeitig marktfähig aufsetzen können. Genau dabei wollen wir unterstützen.

Wird die Reform die deutsche Vorsorgekultur nachhaltig verändern?

Stenger: Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn es gelingt, einfache, kosteneffiziente und verständliche Produkte erfolgreich in den Markt zu bringen, könnte die Reform tatsächlich zu einem neuen Verständnis von privater Altersvorsorge führen.

Der entscheidende Punkt ist: Der Kapitalmarkt wird nicht mehr nur als minimale Ergänzung gesehen, sondern zunehmend als notwendiger, grundlegender Bestandteil langfristiger Altersvorsorge. Genau darin liegt die eigentliche Tragweite dieser Reform.