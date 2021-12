Redaktion 01.07.2019 Lesedauer: 1 Minute

Altersvorsorge Sozialministerium veröffentlicht alle „Fakten zur Rente“

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlicht auf seiner Internetseite ab sofort alle Daten zur Alterssicherung in Deutschland. Unter dem Titel „Klargestellt: Fakten zur Rente“ sollen wichtige Daten in Diagrammen visualisiert und in begleitenden Texten erläutert werden.