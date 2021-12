Andreas Scholz 21.08.2009 Aktualisiert am 04.09.2009 - 12:14 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Altersvorsorge und andere Sorgen: Neun Fakten über das Alter

Was macht der Körper, wenn er altert? Wie viel Rente bekommen Männlein und Weiblein? Und wohin zeigt der Trend? Wie viele Kühe, Schweine und Hühner verspeist der Mensch in seinem Leben im Durchschnitt? Antworten gefällig? Dann sehen Sie sich unsere Info-Strecke über das Alter an.