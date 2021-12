Redaktion 16.04.2019 Lesedauer: 1 Minute

Altersvorsorge Wie ein Staatsfonds die deutsche Rente retten soll

Das bestehende Rentensystem in Deutschland bevorzugt Rentner, die bald in Ruhestand gehen. Um das zu ändern, fordert Bernhard Bartels, Analyst der Rating-Agentur Scope, einen staatlichen Pensionsfonds nach norwegischem Vorbild in Billionenhöhe, um jüngere Generationen zu entschädigen.