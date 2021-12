Altersvorsorge Wie kombiniert man Ertragschancen mit Sicherheit?

WER SICHERHEITSORIENTIERT denkt und fürs Alter vorsorgen will, steckt in der Klemme: Seit Anfang dieses Jahres ist der Garantiezinsfür klassische Lebensversicherungen auf 0,9 Prozent zusammengeschmolzen, was den Klassiker für die private Altersvorsorge nochmals unattraktiver macht, als dies bereits in den letzten Jahren der Fall war.

Als Alternative bieten sich Fondspolicen an: Sie ermöglichen die Teilhabe an der Entwicklung auf den Kapitalmärkten. Sie punkten mit höheren Ertragschancen, bergen aber aufgrund der Schwankungen an den Börsen zwischenzeitlich auch höhere Risiken. Um Letztere abzufedern und die Produkte auch für vorsichtigere Anleger attraktiv zu gestalten, wurden das With-Profit-Konzept und die Variante Unitised-With-Profits (kurz UWP) entwickelt.