Redaktion 13.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Altersvorsorge Wie wirken sich Kosten auf Riester- und Rürup-Rendite aus?

Das neu eingeführte Produktinformationsblatt für Riester- und Basisrenten macht unter anderem Angaben zu den so genannten Effektivkosten. Aus dieser Kennziffer geht hervor, in welchem Maße sich die Kosten eines Vertrages auf die Rendite auswirken. Für alle geförderten Altersvorsorgeprodukte – also beispielsweise auch Fonds- oder Banksparpläne – ist die Berechnung der Effektivkosten einheitlich vorgegeben. Was man beim Vergleich der Effektivkostenangaben beachten sollte.