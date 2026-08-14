Ab 2027 löst das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente im Neugeschäft ab. Inhaber eines Riester-Vertrag dürfen ihn fortführen. Welchen Sparern ist zum alten Modell zu raten?

Ob sich für Eltern mit mehreren Kindern und Riestervertrag ein Wechsel ins Altersvorsorgedepot lohnt, müssen Berater genau prüfen.

Diese Produkte bringen Anbieter für das Altersvorsorgedepot auf den Markt

Zum 1. Januar 2027 tritt das sogenannte Altersvorsorgedepot an die Stelle der Riester-Rente. Es öffnet die Förderung erstmals auch für Selbstständige und verzichtet auf eine verpflichtende Beitragsgarantie. Bestehende Riester-Verträge genießen Bestandsschutz und laufen nach den bisherigen Regeln weiter, wie die Deutsche Rentenversicherung mitteilte. Makler Torsten Jasper sprach mit DAS INVESTMENT bereits über Implikationen für Berater.

Die neue Förderlogik: Zulage statt Einkommensgrenze

Beim Altersvorsorgedepot spielt das Einkommen für die Förderhöhe keine Rolle mehr. Entscheidend ist allein die Sparleistung. Der Staat zahlt auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr 50 Prozent Zulage, auf weitere Einzahlungen bis 1.800 Euro zusätzlich 25 Prozent. Daraus ergibt sich eine maximale Grundzulage von 540 Euro pro Jahr.

Eltern erhalten zusätzlich für jedes Kind, für das sie Kindergeld bekommen, eine Kinderzulage: Der Staat verdoppelt den Eigenbeitrag bis zu einem Sparbetrag von 300 Euro pro Kind und Jahr. Berufseinsteiger unter 25 Jahren bekommen einmalig 200 Euro Bonus. Der Mindesteigenbeitrag für jede Förderung liegt künftig bei 120 Euro im Jahr (10 Euro Sparsumme pro Monat).

Die alte Riester-Logik: vier Prozent des Einkommens

Bei der Riester-Rente hängt die volle Förderung dagegen vom Vorjahreseinkommen ab. Sparer müssen vier Prozent ihres rentenversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens einzahlen, um die volle Zulage zu erhalten – mindestens jedoch 60 Euro im Jahr. Von den vier Prozent werden die zustehenden Zulagen abgezogen: 175 Euro Grundzulage pro Person sowie eine Kinderzulage von 300 Euro für nach 2007 geborene Kinder beziehungsweise 185 Euro für ältere Kinder. Wer weniger als den errechneten Mindestbeitrag einzahlt, bekommt die Förderung nur anteilig.

Wer wenig verdient und mehrere Kinder hat, kann mit einem sehr geringen Eigenbeitrag eine vergleichsweise hohe Förderung erhalten. Beim Altersvorsorgedepot ist der Mindesteigenbeitrag dafür mit 120 Euro höher als der bisherige Sockelbetrag von 60 Euro.

Eine Mutter oder ein Vater mit drei kleinen Kindern und einem Minijob zahlt derzeit 60 Euro im Jahr ein und erhält 1.075 Euro Förderung im Jahr, wie dem Altersvorsorgerechner der Allianz zu entnehmen ist. Nach dem neuen Modell müsste dieselbe Person aufgrund des Mindestbeitrags von 10 Euro im Monat mindestens 120 Euro einzahlen – und würde pro Jahr mit 540 Euro weniger als die Hälfte der Förderung erhalten.

Auch die Deutsche Rentenversicherung Bund verweist auf diesen Effekt. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT erklärt eine Sprecherin der Rentenversicherung, Annika Krempel: „Gerade bei kleinen Einkommen kann die bisherige Riester-Förderung vorteilhaft sein, weil sie bei niedrigeren Einzahlungen eine im Vergleich höhere Förderung ermöglicht.“ Nach ihrer Modellrechnung müsste ein Sparer im neuen System 350 Euro im Jahr einzahlen, um 175 Euro Förderung zu erhalten. Bei einem Riester-Vertrag reiche dafür ein niedrigerer Eigenbeitrag, solange das Jahreseinkommen unter 13.125 Euro liegt.

Mit einem Kind steigt diese Einkommensgrenze auf 20.625 Euro: bis zu diesem Einkommen könne eine Familie mit einem Kind für 475 Euro Förderung (175 Euro Grundzulage plus 300 Euro Kinderzulage) beim Riester-Vertrag weniger eigenes Geld einzahlen als für die vergleichbare Förderung im Altersvorsorgedepot. „Je mehr Kinder eine Person hat, desto höher steigt die Einkommensgrenze, bis zu der die bisherige Fördersystematik vorteilhaft ist“, so Krempel über die Riester-Förderung.

Zwei Modellrechnungen der VZ Vermögenszentrum

Wie groß der Unterschied ausfallen kann, zeigen zwei vereinfachte Modellrechnungen auf Basis der oben genannten Fördersätze. Beide Rechnungen hat Thomas Wolff, Vermögensverwalter bei der VZ Vermögenszentrum, für die Redaktion berechnet.

Fall 1: Teilzeit-Einkommen von 20.000 Euro brutto, zwei Kinder

Riester Altersvorsorgedepot Eigenbeitrag 60 Euro 120 Euro Grundzulage 175 Euro 60 Euro Kinderzulage (2 Kinder) 600 Euro 240 Euro Sparsumme im Jahr 835 Euro 420 Euro Eigenbeitragsquote 7 Prozent 29 Prozent

Fall 2: Vollzeit-Mindestlohn von 30.000 Euro brutto, zwei Kinder

Riester Altersvorsorgedepot Eigenbeitrag 425 Euro 425 Euro Grundzulage 175 Euro 196,25 Euro Kinderzulage (2 Kinder) 600 Euro 600 Euro Sparsumme im Jahr 1.200 Euro 1.221,25 Euro Eigenbeitragsquote 35 Prozent 35 Prozent

„Das Bild kippt also mit steigendem Einkommen: Bei einem Bruttoeinkommen von 20.000 Euro bleibt Riester klar günstiger, bei 30.000 Euro liegen beide Modelle für den Beispielfall mit zwei Kindern bereits nahezu gleichauf und das Altersvorsorgedepot sogar leicht darüber“, sagt Wolff gegenüber DAS INVESTMENT.

Wer abwarten sollte – und wer nicht

„Wir raten derzeit noch zur Zurückhaltung, denn viele Einzelheiten zu den Produkten stehen noch gar nicht fest“, sagt Kerstin Hußmann-Funk, Referentin für Geld und Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Hamburg, gegenüber DAS INVESTMENT. Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, könne sich nach ihrer Einschätzung mehr Zeit lassen: „Ein Wechsel zu den neuen geförderten Altersvorsorgeprodukten und damit auch in die neue Förderung ist jederzeit möglich, aber unwiderruflich.“ Bestandskunden sollten die neuen Produkte deshalb genau vergleichen, sobald sie auf dem Markt sind.

Für sicherheitsorientierte Sparer gibt es eine weitere Möglichkeit, die im öffentlichen Diskurs bislang wenig Beachtung findet: Bestandskunden können ihren bestehenden Riester-Vertrag beibehalten und lediglich auf die neue Fördersystematik umstellen. Alle sonstigen Vertragskonditionen – etwa die Beitragsgarantie und die lebenslange Rentenzahlung – bleiben dabei erhalten. Voraussetzung ist eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Anbieter, wie aus den Angaben der Deutschen Rentenversicherung sowie aus dem Ratgeber von Stiftung Warentest hervorgeht. Ob ein Anbieter diesen Wechsel anbietet, sollten Sparer direkt erfragen.

Keine pauschale Empfehlung

Eine pauschale Empfehlung gibt es nicht. Wer wenig verdient und mehrere Kinder hat, fährt mit dem bisherigen Riester-Modell nach den vorliegenden Zahlen häufig noch günstiger. Mit steigendem Einkommen nähern sich beide Systeme förderseitig an, während das Altersvorsorgedepot durch höhere mögliche Aktienquoten zusätzliche Renditeaussichten eröffnet – bei entsprechend höherem Schwankungsrisiko.

Zudem muss auch der Zinssatz des gesparten Einkommens betrachtet werden. Aufgrund der Beitragsgarantie wird bei Riesterverträgen ein Zinssatz von 2 Prozent pro Jahr angenommen. Das Altersvorsorgedepot kann vollständig aus Kapitalmarkttiteln bestehen. Der Zinssatz beträgt schätzungsweise mindestens 6 Prozent pro Jahr. Die Differenz von 4 Prozentpunkten kann die Lücke der staatlichen Zulagen schnell einholen. Doch das Vermögen ist nicht durch Beitragsgarantien vor außerordentlichen Einbrüchen am Kapitalmarkt geschützt, wie zum Beispiel im Falle einer Finanzkrise.

Sowohl die Deutsche Rentenversicherung als auch die Verbraucherzentrale Hamburg verweisen unabhängig voneinander auf die Notwendigkeit einer individuellen Beratung, bevor Sparer sich für einen Wechsel entscheiden. Die Finanzbranche rechnet mit Millionen von Neuabschlüssen.