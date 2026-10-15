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Das Datum steht: Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot. Die Details der Verordnung hingegen: noch nicht. Und trotzdem muss sich die Branche vorbereiten.
DAS INVESTMENT hat daher bei 13 Maklerpools, großen Vertrieben und Depotbanken gefragt, wie weit ihre Vorbereitungen sind, welche Systeme sie eventuell umstellen müssen und ob es bei dem gesetzten Termin bleibt. Geantwortet haben Apella, BCA, Blau direkt, FIL Fondsbank, Fonds Finanz, Fondsnet, FNZ Bank, Jung, DMS & Cie sowie MLP Banking. Stand der Antworten ist der Zeitraum Mitte bis Ende August.
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