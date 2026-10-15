Das Datum steht: Am 1. Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot . Die Details der Verordnung hingegen: noch nicht. Und trotzdem muss sich die Branche vorbereiten. DAS INVESTMENT hat daher bei 13 Maklerpools, großen Vertrieben und Depotbanken gefragt, wie weit ihre Vorbereitungen sind, welche Systeme sie eventuell umstellen müssen und ob es bei dem gesetzten Termin bleibt. Geantwortet haben Apella, BCA, Blau direkt, FIL Fondsbank, Fonds Finanz, Fondsnet, FNZ Bank , Jung, DMS & Cie sowie MLP Banking. Stand der Antworten ist der Zeitraum Mitte bis Ende August.

Die regulatorische Fragen

Das Zielbild in der Branche ist längst entwickelt, die Produktideen stehen und werden gerade implementiert: „Wer jetzt noch auf den Beipackzettel aus Berlin wartet, wird am 1. Januar eher nicht am Start sein.“ Frank Ulbricht, Vorstand BCA, findet deutliche Worte zum Stand der Vorbereitungen beim Altersvorsorgedepot. Allerdings: Zwischen den wesentlichen gesetzlichen Leitplanken fehlen doch noch einige Detailvorgaben – das sehen alle befragten Häuser so.

Entscheidend dafür sind die Durchführungsverordnungen des Bundesfinanzministeriums. Ohne sie hätten weder Produktanbieter noch Pools, Vertriebe oder Vermittler eine klare „Dienstanweisung“, wie Tilo Stolzenburg, Geschäftsführer beim Apella Wertpapier Service, deutlich macht. Und Marc Blum, Generalbevollmächtigter bei Fondsnet und dort verantwortlich für das Projekt AVD, ergänzt, dass derzeit beispielsweise Details der Auszahlphase und die Frage, welche Kostenarten zulässig sind und wie sie gerechnet werden, noch unsicher sind. „Die Branche kann daher vieles vorbereiten, aber noch nicht sämtliche Prozesse final umsetzen. Solange das Gesetzgebungsverfahren nicht abgeschlossen ist, planen wir zwangsläufig auf beweglichem Grund.“

“ „Wer jetzt noch auf den Beipackzettel aus Berlin wartet, wird am 1. Januar eher nicht am Start sein.“ Frank Ulbricht Vorstand BCA

Aus Sicht von Christine Schönteich, Co-Chefin der Infitech-Gruppe und Geschäftsführerin Fonds Finanz, kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Besonders relevant ist aus ihrer Sicht, welche Anlageklassen und Produkttypen zulässig sein werden. Denn davon hänge unmittelbar ab, welche Produkte die Anbieter überhaupt konzipieren können, und damit auch, wie breit die Auswahl für Makler und Kunden am Ende ausfällt. Eine zu enge Liste wür­de nach ihrer Einschätzung genau den Vorteil beschneiden, der das Altersvor­sorgedepot von Riester unterscheidet. „Erst wenn hier Klarheit besteht, lassen sich Produkte, technische Prozesse und Beratungsstrecken abschließend entwi­ckeln.“

Des Weiteren fehlen laut FNZ Bank operative Details. Daniel Gernsbeck, Leiter Wholesale Partner, nennt die Handhabung der Switch-Phasen, der vorgesehenen Höchstgrenzen sowie der 30-prozenti­gen Entnahmemöglichkeit. Das müsse derzeit bei der Umsetzung entsprechend berücksichtigt werden. Jakob Trefz, Leiter Vermögensmanagement bei MLP Banking, fügt noch Fragen rund um Anbieterwech­sel hinzu, die nicht geklärt seien.

Die technischen Herausforderungen

Einige grundsätzliche Fragen sind also noch offen. Was aber nicht heißt, dass die befragten Häuser nicht bereits in die Vorbereitung gegangen sind – und sich hier ihren jeweils eigenen Problemen stellen müssen. Für Schönteich liegt die größte Herausforderung in der technischen Infrastruktur. Bestehende Kundenoberflächen und Verwaltungssysteme müssten an die AVD-Anforderungen angepasst oder teilweise neu entwickelt werden – für Vorsorgepräferenzen, für die staatliche Förderung, für den Anbieterwechsel, für die steuerliche Trennung geförderter und ungeförderter Beiträge sowie für die spätere Auszahlphase. Hinzu kämen neue Schnittstellen zu etablierten Partnern wie Depotbanken ebenso wie zu neuen Anbietern, etwa für die Übermittlung von Kunden- und Altersvorsorgedaten sowie gesetzlicher Unterlagen.

Trefz und Blum sehen das ähnlich. Unterschiedliche Förderlogiken, Bestandsverträge, Wechseloptionen und individuelle Kundensituationen müssten künftig zusammengeführt werden. Erstmals müssten Depotprozesse eng mit Förderanforderungen verzahnt werden. „Das erfordert nicht nur technische Anpassungen, sondern vor allem Prozesse, die diese Komplexität für Kunden und Berater sauber und nachvollziehbar abbilden“, sagt Trefz. Und das mache die technische Umsetzung komplex, wie Blum ergänzt.



„Vermittler benötigen künftig eine durchgängige digitale Beratungsstrecke – von der Förderanalyse über den Produktvergleich bis hin zur Antrags- und Bestandsverwaltung.“ Häuser ohne Erfahrung in der Altersvorsorge müssten sich zudem erstmals mit der Übertragung von Deckungskapital und Förderhistorien befassen, betont Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender Jung, DMS & Cie, eine nötige intelligente Verzahnung aller Systeme. Denn die eigentliche Herausforderung liege eben nicht in einem einzelnen System, sondern im Zusammenspiel von Regulierung, Produktlogik und Beratungsprozessen, ergänzt Ulbricht. „Wer das isoliert betrachtet, greift zu kurz.“

“ „Vermittler benötigen künftig eine durchgängige digitale Beratungsstrecke – von der Förderanalyse über den Produktvergleich bis hin zur Antrags- und Bestandsverwaltung.“ Sebastian Grabmaier Vorstandsvorsitzender Jung, DMS & Cie

Hinzu kommt laut Stephan Schinnenburg, Chief Commercial Officer und damit Vertriebschef bei Blau direkt, noch ein weiterer Punkt: Künftig teile sich die Produktwelt in drei Teile – klassische Versicherungen, das kapitalmarktorientierte Altersvorsorgedepot und das Standarddepot. Alle drei samt neuer Förderlogik ohne Medienbruch in eine digitale Antragsstrecke zu bringen, sei die größte Aufgabe.



Stolzenburg nennt noch einen ganz anderen Punkt: Aus seiner Sicht sei das Thema „Langlebigkeit“ der einzelnen AVD-Produkte besonders wichtig. „Wir gehen ja bei jüngeren Kunden von Vertragslaufzeiten inklusive Anspar- und Auszahlphase von bis zu 70 Jahren aus.“ Da sei dann die Frage, ob das auch technisch vorausgesetzt werden könne. Außerdem müsse man darauf achten, wie ein möglicher Riester-Wechsel und gegebenenfalls eine dazugehörige Beratung technisch einfach für den Vermittler begleitet und unterstützt werde.



Die FNZ Bank hingegen sieht keine Herausforderungen in der technischen Umsetzung, da bei ihr bereits Rieser-Depots geführt werden.

Kernsysteme müssen angepasst werden

Gefragt nach den betroffenen Kernsystemen zählt Blum praktisch die gesamte Kette auf: Depotführung und Verwahrung, Order-Routing samt Prüfung des zulässigen Anlageuniversums, Provisions- und Vergütungsabrechnung sowie Beratungs- und Antragsstrecken. Hinzu kommen die Förderlogik und später die technische Abbildung der Auszahlphase. Entsprechend seien insbesondere Schnittstellen zu Depotbanken und Verwahrstellen, Fondsplattformen und Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie gegebenenfalls zu Lösungen für die Steuerung von Standarddepots.

Hinzu kämen die Schnitt­stellen zu den zuständigen staatlichen Stellen für Zertifizierung und Förderung. Zahlreiche Anbieter seien bereits in der konkreten Vorbereitung – vollständig marktreife Produktangebote seien bislang jedoch kaum sichtbar. „Viele Projekte sind weit fortgeschritten, warten für die finale Umsetzung aber noch auf regulatorische und technische Details.“ Bei den anderen Poolhäusern sieht das ähnlich aus.

Die FNZ Bank kommt mit Konfigurationen in den Depotführungssystemen und Onlineportalen aus, um produktspezifische Vorgaben abzubilden, etwa für Höchsteinzahlungsgrenzen und Switch-Termine im Standarddepot. Hinzu kommen Anpassungen an den Schnittstellen zu den Partner-APIs, damit zusätzliche produktbezogene Felder abgebildet werden können. Diese Projekte laufen nach Angaben von Gernsbeck auf Hochtouren.

“ „Das AVD darf kein Sonderprozess neben dem Tagesgeschäft werden, sondern muss sich in die gewohnten Systeme und wenn möglich Produkte einfügen. Alles andere würde die Umsetzung im Vertrieb ausbremsen.“ Christine Schönteich Geschäftsführerin Fonds Finanz

Bei MLP Banking geht es neben dem Depot und der Integration neuer beziehungsweise der Anpassung bestehender Schnittstellen auch um den Bereich der Versicherungslösungen: Dort prüft das Haus derzeit, welche Anpassungen die Strecke beispielsweise für Tarifierung, Angebot und Antrag braucht.



Schönteich benennt einen Punkt, der auch für alle anderen Befragten gelten dürfte: „Das AVD darf kein Sonderprozess neben dem Tagesgeschäft werden, sondern muss sich in die gewohnten Systeme und wenn möglich Produkte einfügen. Alles andere würde die Umsetzung im Vertrieb ausbremsen.“ Besonders praxisrelevant sei außerdem, dass gleich von Anfang an eine Wechsel- und Übertragungsfunktion für Riester-Vermögen vorhanden sei.

Die Auszahlphase

Obwohl gerade hier Details fehlen, wartet kaum jemand ab. Für Blum ist das Grundgerüst konkret genug, um Prozesse und Systeme vorzubereiten: Auszahlplan, regelmäßige Neuberechnung der Auszahlungsbeträge und die Alternative einer lebenslangen Verrentung. Die endgültige Einstellung der Parameter folge später, sobald die noch offenen regulatorischen Details feststehen.

Ähnlich geht BCA vor, „ohne bei offenen Details Scheinsicherheit zu erzeugen“. Auch Blau direkt legt die Systemarchitektur so modular und flexibel an, dass die finalen Vorgaben zur Auszahlphase (ob Auszahlplan, Verrentung oder Kombination) unmittelbar bei Bekanntgabe in ihre Prozesse und Rechentools integriert werden können.

Terminschwierigkeiten?

Mit einer Verschiebung des gesetzlichen Starts rechnet in dieser Umfrage niemand. Beim Marktstart selbst fallen die Erwartungen jedoch deutlich vorsichtiger aus. Schönteich hält einen gestaffelten Start für realistisch: Zuerst stehe die Ansparphase, komplexere Bausteine und mehr Flexibilität zum Beispiel bei den nutzbaren Investments folgten, und über das erste Jahr verteilt rechne sie mit mehreren Produkteinführungen. Dass Auszahlphase und Übergangsregelungen später nachgezogen werden, sei vertretbar – entscheidend sei, dass Einzahlung und Förderung von Tag eins an sauber laufen.

Grabmaier erwartet einen schrittweisen Markthochlauf und Anbieter, die zunächst nur ein Standardprodukt bereitstellen und den Markt beobachten. Blum hält einen flächendeckenden Start mit vollem Produktangebot und Funktionsumfang ebenfalls für anspruchsvoll.

Zwei Häuser zweifeln ausdrücklich an einem Teil des Vorhabens – dem staatlichen Standardprodukt. Ob es zum 1. Januar 2027 pünktlich starte, dürfe angesichts der offenen Detailverordnungen und der Erfahrung mit behördlichen Abläufen bezweifelt werden, sagt Schinnenburg. Grabmaier antwortet auf die Frage nach Verzögerungen: beim Staatsprodukt ja. Denn dort seien noch zu viele Fragen ungeklärt.

Diese Detailfragen sind noch offen

Neben der Verordnung nennen die Häuser Punkte, die in der öffentlichen Debatte bisher kaum auftauchen:

Erlaubnis: Nach Ulbrichts Angaben ist noch nicht abschließend geklärt, mit welcher Erlaubnis das Altersvorsorgedepot beraten werden darf. Bleibe es wie erwartet den Vermittlern nach Paragraf 34f vorbehalten, habe die BCA eine Haftungsdachlösung vorbereitet.

Langlebigkeit der Systeme: Bei jungen Kunden rechnet Stolzenburg mit Laufzeiten von bis zu 70 Jahren inklusive Auszahlphase. Ob Technik das leisten kann, ist für ihn eine offene Frage.

Geschlossene Fonds: Was passiert mit einem laufenden Sparplan, wenn ein Fonds geschlossen wird, fragt sich Stolzenburg.

Beratungshaftung: Blum verweist darauf, dass mit den größeren Freiheiten des Altersvorsorgedepots zugleich die Anforderungen an eine nachvollziehbare und rechtssichere Beratung steigen. Es sei ihre Aufgabe als Plattform und Maklerpool, nicht nur Produkte und Technik bereitzustellen, sondern auch Beratungsansätze, Orientierung und möglichst viel Sicher­heit für eine rechtssichere AVD-Beratung zu geben

AVD ist kein reines Neukundenthema für junge Zielgruppen: Auch 45- oder 50-Jährige haben mit Blick auf die Auszahlungsphase noch Anlagehorizonte von 30 Jahren und mehr. Wer die Zielgruppe zu eng definiert, verschenkt einen erheblichen Teil des Potenzials, warnt Schönteich.

AVD als strategischer Cross-Selling-Türöffner: Das AVD sei kein isoliertes Finanzprodukt, sondern ein „gigantischer Türöffner“ für angrenzende Sparten wie bAV, bKV oder die Arbeitskraftabsicherung (BU), sagt Schinnenburg.

Komplexität der Beratung steigt: Der Fokus der Berater und Vermittler solle nicht nur auf neuen Produkten liegen, sondern auf der richtigen Beratung, da es dann zwei Förderlogiken und unterschiedliche Produktpräferenzen gebe, sagt Grabmaier. „Pauschale Wechselempfehlungen von Riester zum Altersvorsorgedepot sind aus unserer Sicht nicht seriös.“ Wichtig sei für den Makler auch der Punkt, dass ein Wechsel der Förderlogik – je nach Kundensituation – auch erst in einigen Jahren Sinn machen kann. Auch die Restlaufzeit der Verträge sowie die aktuellen Werte des Deckungskapitals – Stichwort Kapitalgarantie zum Laufzeitende – sollten bei einem Produktwechsel geprüft werden. Darauf verweist auch Dreiskämper: Wichtig sei zu verstehen, wie die Beratung eines Vorsorgeprodukts aussehen wird. Denn anders als der Name vermuten lasse, sei das Altersvorsorgedepot ein Vorsorge­produkt und kein reines Depot. „Daher ist es wichtig, sich so aufzustellen, dass ein Kunde über lange Zeiträume, und hier sprechen wir von Jahrzehnten, gut investiert ist.“

Marktumfeld mit Chancen

Die Umfrage zeichnet ein klares Bild: Die besondere Herausforderung liegt in der Verbindung von Förderung, Zertifizierung und Auszahlung mit Prozessen, die bisher auf anderes ausgelegt waren. Und weil noch entscheidende Details fehlen, müssen Systeme zwangsweise teilweise auf Annahmen aufgebaut und beweglich angelegt werden.

Startbereit dürften zum 1. Januar 2027 alle sein. Was aber zu diesem Datum wohl nicht steht, ist das vollständige Angebot: nicht jede Produktvariante und nach Einschätzung von zwei Befragten möglicherweise nicht einmal das staatliche Standarddepot.



Und: Das Altersvorsorgedepot verschiebt die Maklerrolle, so Ulbricht. Weiter weg vom reinen Produktvertrieb, hin zu Einordnung, Allfinanzberatung und langfristiger Begleitung. „Wer diese Rolle aktiv annimmt, findet ein wachsendes Marktumfeld mit klaren Chancen.“