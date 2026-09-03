Ab dem 1. Januar 2027 gibt es offiziell das neue Altersvorsorgedepot (AVD). Ab diesem Datum dürfen Banken, Versicherer , Fondsgesellschaften und Neobroker die neuen Verträge anbieten. Ein großer Pluspunkt des AVDs: Der Kreis der Förderberechtigten wächst. Zum ersten Mal können zum Beispiel auch Selbstständige eine Förderung erhalten, bisher waren sie davon ausgeschlossen.

Besonders spannend ist dabei die neue Förderungsstruktur. Denn diese ist deutlich umfangreicher als bei Riester.

Wer ist förderberechtigt?

Bisher waren insbesondere die Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung unmittelbar förderberechtigt. Zukünftig sind dies neben Selbstständigen auch Pflichtmitglieder in einer berufsständigen Versorgungseinrichtung – auch wenn sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Weiter berechtigt bleiben unter anderem Arbeitnehmer und Auszubildende, nicht befreite Minijobber, Eltern in der dreijährigen Kindererziehungszeit, Landwirte, Künstler und Publizisten mit Pflichtversicherung in der Künstlersozialkasse, Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung sowie Menschen im Bundesfreiwilligendienst. Auch wer eine Person mit mindestens Pflegegrad 2 nicht erwerbsmäßig pflegt, gehört dazu – bei wenigstens zehn Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage.

Die Grundzulage

Die Grundzulage richtet sich nach dem Betrag, der selbst eingezahlt wird. Maximal förderfähig sind pro Jahr zukünftig 1.800 Euro. Für jeden eingezahlten Euro bis 360 Euro gibt der Staat 50 Cent dazu. Für die weiteren 1.440 Euro (also von 361 bis zur maximal förderfähigen Summe von 1.800 Euro) jeweils 25 Cent. Wer also 1.800 Euro selbst einzahlt, erhält zukünftig maximal 540 Euro Grundzulage.

Um diese Grundzulage zu erhalten, müssen Kunden unmittelbar förderberechtigt sein und mindestens 120 Euro im Jahr einzahlen, also 10 Euro pro Monat. Die alte Riester-Regelung mit dem einkommensabhängigen Mindesteigenbeitrag entfällt. Die Grundzulage ergibt sich nun direkt aus dem Sparbetrag.

Wer möchte, kann auch mehr in seinen Altersvorsorgevertrag einzahlen – jährlich sind bis maximal 6.840 Euro möglich. Gefördert werden davon aber nur maximal 1.800 Euro.

Die Kinderzulage

Die Kinderzulage erhält ein Elternteil, dieser muss selbst zulageberechtigt sein. Pro selbst gesparten Euro und bis zu einem Eigenbetrag von 300 Euro gibt es einen Euro Zulage pro Kind. Für jedes Kind kann der Sparer also maximal 300 Euro Zulage erhalten.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Das Geburtsjahr des Kindes spielt dafür keine Rolle mehr. Bisher gab es eine starre Kinderzulage in Höhe von 300 Euro beziehungsweise bei Kindern, die vor dem 1. Januar 2008 geboren wurden, sogar nur 185 Euro.

Die Zulage für junge Sparer

Wer mit einem Altersvorsorgedepot startet und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, der bekommt einmalig zudem 200 Euro Berufseinsteigerbonus, der zur Grundzulage hinzukommt.

Die Zulage für Ehepartner ohne eigenen Anspruch

Auch wer nicht unmittelbar förderberechtigt ist, kann unter Umständen von den Zulagen profitieren. Dafür muss der Ehepartner förderberechtigt sein. Das gilt ebenso für eingetragene Lebenspartnerschaften. Außerdem benötigt die Person, die nur mittelbar förderberechtigt ist, einen eigenen Vertrag und muss mindestens 120 Euro pro Jahr einzahlen. Eine weitere Voraussetzung: Die Eheleute leben nicht dauerhaft getrennt.

Allerdings ist die Höhe des Zuschusses davon abhängig, was der unmittelbar Berechtigte einzahlt. Und sie ist auf maximal 175 Euro gedeckelt. Einen eigenen Sonderausgabenabzug gibt es weiterhin nicht.

Was bedeutet das für die Steuer?

Bei der Steuer wird die bisherige Systematik der nachgelagerten Besteuerung beibehalten. Das bedeutet: Während der Ansparphase bleiben Erträge steuerfrei. Erst in der Auszahlphase wird besteuert, dann mit dem individuellen Steuersatz, der im Alter meist niedriger ist.

Welcher Teil der Auszahlung wie besteuert wird, richtet sich danach, ob die Beträge in der Ansparphase durch einen Sonderausgabenabzug und/oder Zulagen steuerlich gefördert worden sind.

Alles, was ausschließlich auf geförderten Altersvorsorgebeiträgen beruht, unterliegt in vollem Umfang der nachgelagerten Besteuerung.

Wenn es sich um nicht geförderte Beiträge handelt, richtet sich die Besteuerung nach der Art der Leistung. Grundsätzlich erfolgt eine Ertragsanteilsbesteuerung.

Gab es in der Ansparphase sowohl geförderte als auch nicht geförderte Beiträge in einem Altersvorsorgedepot, wird dies in der Auszahlungsphase entsprechend berücksichtigt.

Zusätzlich können in der Ansparphase Beträge bis zu 1.800 Euro plus die jeweiligen Zulagen als Sonderausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast im Einzahlungsjahr senkt. Dieser wird zusätzlich zum Sonderausgabenabzug für bestimmte Vorsorgeaufwendungen gewährt.

Bleibt Wohneigentum förderfähig?

Die Eigenheimrenten-Förderung gibt es auch beim Altersvorsorgedepot.

Kunden können weiterhin Kapital aus einem Altersvorsorgevertrag entnehmen, um selbst genutztes Wohneigentum zu bilden (Altersvorsorge-Eigenheimbetrag). Oder sie lassen Tilgungsleistungen – wie auch andere Altersvorsorgebeiträge – steuerlich fördern. Dafür muss das zugrunde liegende Darlehen ebenfalls für eine selbst genutzte Wohnimmobilie eingesetzt werden (Tilgungsförderung).

Allerdings müssen für diese Möglichkeiten künftig spezielle Altersvorsorgeverträge gewählt werden. Sie ist nun kein zwingender Bestandteil mehr wie bisher.

Dafür dürfen künftig bis zu 100 Prozent des Kapitals entnommen werden. Ein Restkapital von 3.000 Euro, das bisher im Vertrag bleiben musste, fällt weg.