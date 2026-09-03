Altersvorsorgedepot: Förderung und Voraussetzungen
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Ab dem 1. Januar 2027 gibt es offiziell das neue Altersvorsorgedepot (AVD). Ab diesem Datum dürfen Banken, Versicherer, Fondsgesellschaften und Neobroker die neuen Verträge anbieten. Ein großer Pluspunkt des AVDs: Der Kreis der Förderberechtigten wächst. Zum ersten Mal können zum Beispiel auch Selbstständige eine Förderung erhalten, bisher waren sie davon ausgeschlossen.
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