Ab dem 1. Januar 2027 gibt es offiziell das neue Altersvorsorgedepot (AVD). Ab diesem Datum dürfen Banken, Versicherer, Fondsgesellschaften und Neobroker die neuen Verträge anbieten. Ein großer Pluspunkt des AVDs: Der Kreis der Förderberechtigten wächst. Zum ersten Mal können zum Beispiel auch Selbstständige eine Förderung erhalten, bisher waren sie davon ausgeschlossen.