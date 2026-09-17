„Bist du besteuert?“, fragt Scalable auf seinem Werbeplakat zum Altersvorsorgedepot. „Bist du beraten“, kontert die Bayerische auf der Werbefläche des Konkurrenten in München.

Der Werbeplakat von Scalable Capital am Münchner Stachus, der von der Bayerischen für ihre eigene Werbebotschaft gekapert wurde.

Nacht- und Beamer-Aktion für mehr Beratung in der Altersvorsorge: Die Bayerische hat am Münchner Stachus die Werbefläche von Scalable Capital gekapert. Der Neobroker hat dort vor einigen Tagen ein großflächiges Werbeplakat aufgehängt. Mit dem Wortspiel „Bist du besteuert?“ wirbt dort Scalable für sein künftiges Angebot rund um das neue Altersvorsorgedepot.

Nun projizierte die Bayerische abends ihre eigene Botschaft auf das Plakat. „Bist du beraten?“, fragt der Versicherer. Dann stellt er klar: „Altersvorsorge braucht mehr als eine App.“

Um der lokalen Kampagne mehr überregionale Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat die Bayerische eine Pressemitteilung zu der Aktion verschickt. Man bestreite nicht, dass ETFs, niedrige Kosten und digitale Depots beim Vermögensaufbau helfen können, heißt es darin. Nur reicht das laut der Bayerischen für die Altersvorsorge nicht. Förderung, Absicherung, Marktrisiken und ein verlässliches Einkommen bis ins hohe Alter müssten mitgedacht werden.

„Kein reines Klickprodukt“

„Wir sind große Fans des Kapitalmarkts, aber Altersvorsorge ist kein reines Klickprodukt“, erklärt Bayerische-Vorstand Martin Gräfer. Wer 30 oder 40 Jahre lang fürs Alter spare, treffe Entscheidungen mit enormer finanzieller Tragweite. Gute Beratung helfe dabei, Kosten, Renditechancen, Steuern, Förderung, Risiken und die spätere Auszahlung zusammenzudenken. „Genau deshalb wollten wir auf ‚Bist du besteuert?' eine zweite Frage werfen: Bist du eigentlich auch beraten?“, sagt Gräfer.

Untermauern will die Bayerische das mit Zahlen: Eine 2023 im Auftrag des GDV erstellte Oxera-Studie verweist auf Langzeitdaten des International Longevity Centre, wonach beratene Anleger rund 20 Prozent mehr Finanz- und Altersvorsorgevermögen aufgebaut haben als vergleichbare Menschen ohne Beratung. Die Zahl stammt ursprünglich aus einer britischen ILC-Untersuchung von 2017 und bezieht sich auf britische Haushalte – ein Hinweis, den man beim Zitieren mitdenken sollte, der die Grundaussage aber nicht entkräftet.

Digital versus Beratung? Falsche Frage, findet Gräfer

Statt die beiden Lager gegeneinander auszuspielen, plädiert Gräfer für ein Sowohl-als-auch: „Digital gegen Beratung ist die falsche Debatte. Wir brauchen beides: einfache Technologie und Menschen, die daraus eine Vorsorge machen, die zum Leben des Kunden passt.“

Damit reiht sich die Aktion in einen größeren Wettlauf ein, der die Branche gerade umtreibt: Mit dem Altersvorsorgedepot als Riester-Nachfolger buhlen ab Januar 2027 sowohl Neobroker mit Kostenführerschaft als auch klassische Versicherer mit dem Beratungsargument um dieselben Kunden – und um die knapp 14,7 Millionen bestehenden Riester-Verträge.

Ganz uneigennützig ist die Aktion damit natürlich nicht: Wer für Beratung wirbt, wirbt auch für sich selbst. Die Bayerische kann dabei auf mehr als 12.000 persönliche Berater und rund 1,1 Millionen Kunden verweisen.

Ob bei Scalable Capital schon jemand die zweckentfremdete Werbefläche entdeckt hat, ist nicht bekannt.