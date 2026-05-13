Ab 2027 ersetzt das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente – mit ETF-Sparen, staatlichen Zulagen und Steuervorteilen. Rechenbeispiele von Growney zeigen, für wen es sich lohnt.

Growney Altersvorsorgedepot: Bis zu 167.000 Euro mehr – aber nicht für jeden

Bundesratssitzung am Freitag, dem 8. Mai, als das Altersvorsorgereformgesetz bestätigt wurde. Das Depot lohne sich nicht für alle, behauptet ETF-Anbieter Growney.

Der Bundesrat hat am 8. Mai das Altersvorsorgereformgesetz bestätigt. Ab 2027 können Sparer statt der bisherigen Riester-Rente ein sogenanntes Altersvorsorgedepot nutzen – also ein staatlich gefördertes ETF-Depot mit bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr sowie Zuschlägen für Eltern und Berufseinsteiger. Doch wie groß der Vorteil tatsächlich ausfällt, hängt stark vom Alter, der Familiensituation und dem Sparverhalten ab. Das zeigen Beispielrechnungen der Berliner Geldanlage-Plattform Growney.

Einschränkung vorab: Die Berechnungen stammen von einem Anbieter von ETF-Geldanlagen, der ein wirtschaftliches Interesse an der Verbreitung sowohl des Altersvorsorgedepots als auch eigener Produkte hat. Die Modellrechnungen beruhen auf einer angenommenen Rendite von 6,5 Prozent jährlich sowie spezifischen Steuerannahmen; individuelle Ergebnisse können erheblich davon abweichen.

Junge Menschen und Familien profitieren am stärksten

Als Vergleichsmaßstab dient in den Berechnungen ein breit gestreutes weltweites ETF-Portfolio mit einer angenommenen Durchschnittsrendite von 6,5 Prozent pro Jahr. Ein 22-Jähriger, der monatlich 100 Euro spart, käme nach Growney-Berechnungen mit dem Altersvorsorgedepot auf ein Vermögen von rund 381.900 Euro zum Renteneintritt – gegenüber 214.770 Euro beim ungeförderten ETF-Sparplan. Das entspricht einem Unterschied von rund 167.000 Euro und übersetzt sich laut Growney in etwa 710 Euro mehr monatliche Auszahlung ab dem 67. Lebensjahr.

Auch Familien mit Kindern profitieren überdurchschnittlich, da die staatlichen Kinderzulagen den Fördereffekt verstärken. Für eine 30-Jährige mit einem Kind und 100 Euro Monatssparrate ergibt sich laut den Berechnungen ein Plus von rund 530 Euro im Monat im Alter. Ohne Kinder, aber mit 150 Euro Sparrate, liegt der Vorteil bei circa 475 Euro monatlich.

„Der Zinseszins-Effekt und die staatlichen Zulagen wirken sich besonders stark aus, wenn der Vertrag möglichst lange besteht“, sagt Thimm Blickensdorf, Geschäftsführer von Growney. „Deswegen sehen wir bei jungen Menschen schon einen hohen Effekt, auch wenn sie monatlich nur 100 Euro einzahlen.“

Ab 40 Jahren: Abwägen lohnt sich

Mit steigendem Alter schrumpft der Vorteil deutlich. 40-Jährige mit zwei Kindern und einem 200-Euro-Sparplan kommen laut Growney auf rund 260 Euro mehr im Monat.

Bei 50-Jährigen ohne Kinder mit 300 Euro Monatssparrate verbleibt trotz eines nominell höheren angesparten Vermögens (247.000 Euro gegenüber 196.500 Euro ohne Förderung) wegen der höheren Besteuerung der Auszahlungen kaum ein Netto-Vorteil: Die monatliche Auszahlung im Ruhestand fällt laut der Modellrechnung nur rund 4 Euro höher aus.

Für wen das Altersvorsorgedepot weniger geeignet ist

Die Growney-Berechnungen identifizieren mehrere Gruppen, für die ein gefördertes Depot keine klare Empfehlung darstellt:

Wer weniger als 20 Jahre bis zur Rente hat, kann den Zinseszinseffekt kaum noch nutzen, muss die Auszahlung aber voll versteuern, warnt der ETF-Spezialist. Wer seinen Sparerfreibetrag von 1.000 Euro im Jahr bislang nicht ausschöpft, hat beim ungeförderten ETF-Sparplan durch günstigere Besteuerung der Auszahlungen möglicherweise einen Vorteil.

Anleger, die flexibel bleiben wollen, stoßen beim Altersvorsorgedepot zudem auf enge Grenzen: Entnahmen vor dem 65. Lebensjahr sind förderschädlich und lösen eine Rückzahlungspflicht für Zulagen und Steuerersparnisse aus; im Rentenalter sind nur monatliche Auszahlungen zulässig.

Wer sehr risikoarm anlegt – etwa in Geldmarkt-ETFs – dürfe bei geringerer Renditeerwartung kaum einen Mehrwert gegenüber einem normalen Sparplan erwarten, so Growney. Und wer größere Einmalbeträge, etwa aus Erbschaften oder Bonuszahlungen, anlegen möchte, stößt an die jährliche Einzahlungsgrenze von 6.840 Euro.

ETF-Rentenversicherung als Alternative

Als mögliche Ergänzung verweist Growney auf steueroptimierte ETF-Rentenversicherungen, die bereits heute Steuervorteile mit mehr Flexibilität – etwa bei vorzeitigen Entnahmen – verbinden können. Blickensdorf empfiehlt dabei, auf die Kostenstruktur der jeweiligen Produkte zu achten.