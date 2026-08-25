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Die sieben häufigsten Fehler beim Altersvorsorgedepot
Start ab 2027 Die sieben häufigsten Fehler beim Altersvorsorgedepot
Zum 1. Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot – kurz AVD – die Riester-Rente ab. Der Bundestag hat die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge am 27. März 2026 beschlossen, der Bundesrat im Mai zugestimmt. Das neue Modell setzt auf mehr Freiheit: Sparer legen ihr Geld in Fonds und ETFs statt in Garantieprodukte, der Staat schießt Zulagen zu, und die Erträge wachsen in der Ansparphase steuerfrei.
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