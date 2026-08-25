Zum 1. Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot – kurz AVD – die Riester-Rente ab. Der Bundestag hat die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge am 27. März 2026 beschlossen, der Bundesrat im Mai zugestimmt. Das neue Modell setzt auf mehr Freiheit: Sparer legen ihr Geld in Fonds und ETFs statt in Garantieprodukte, der Staat schießt Zulagen zu, und die Erträge wachsen in der Ansparphase steuerfrei.

Genau diese Freiheit verlangt aber mehr Eigenverantwortung – und eröffnet mehr Raum für Fehler. Erfahrungswerte fehlen noch, weil das AVD erst 2027 startet. Die folgende Übersicht bündelt die sieben Fehler, vor denen Verbraucherschützer und Finanzexperten warnen und die schon bei der Riester-Rente reihenweise vorkamen.

Das Wichtigste in Kürze

Start: Das Altersvorsorgedepot löst zum 1. Januar 2027 die Riester-Rente ab. Bestehende Riester-Verträge bleiben erhalten.

Das Altersvorsorgedepot löst zum 1. Januar 2027 die Riester-Rente ab. Bestehende Riester-Verträge bleiben erhalten. Förderung: bis zu 540 Euro Grundzulage im Jahr, 300 Euro je Kind und ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro für Sparer unter 25.

bis zu 540 Euro Grundzulage im Jahr, 300 Euro je Kind und ein einmaliger Berufseinsteigerbonus von 200 Euro für Sparer unter 25. Produkte: ein renditeorientiertes Depot ohne Garantie, ein gesetzliches Standardprodukt mit Kostendeckel von 1,0 Prozent und Garantieprodukte mit 80 oder 100 Prozent Beitragsgarantie.

ein renditeorientiertes Depot ohne Garantie, ein gesetzliches Standardprodukt mit Kostendeckel von 1,0 Prozent und Garantieprodukte mit 80 oder 100 Prozent Beitragsgarantie. Anbieter: Die ersten Neobroker – etwa Scalable Capital und Trade Republic – werben mit Depots ganz ohne Depot- und Ordergebühr.

1. Die Kosten unterschätzen

Vor diesem Fehler warnen Verbraucherschützer am lautesten – auch wenn der Start das Gegenteil verspricht. Denn die ersten Neobroker liefern sich einen Preiskampf: Scalable Capital und Trade Republic kündigen Depots ganz ohne Depot- und Ordergebühr an. Doch „null Euro“ meint die Depotgebühr. Die laufenden Kosten der ETFs bleiben – bei Scalable maximal 0,15 Prozent im Jahr. Teuer wird es an anderer Stelle: Frei gestaltete Premium- und Versicherungsprodukte verlangen laut Verbraucherzentrale oft 1,5 bis 2,5 Prozent. Der gesetzliche Kostendeckel von 1,0 Prozent schützt davor nicht, denn er greift nur beim staatlich definierten Standardprodukt. Was dieser Unterschied über eine ganze Sparerkarriere ausmacht, unterschätzen viele.

Ein Rechenbeispiel: Sie zahlen 30 Jahre lang 100 Euro im Monat ein, macht 36.000 Euro aus eigener Tasche, und Ihre Fonds erwirtschaften vor Kosten 6 Prozent pro Jahr. Bei einem günstigen Depot mit 0,2 Prozent Kosten stehen am Ende rund 97.000 Euro auf dem Konto. Bei einem teuren Premium-Produkt mit 2,0 Prozent Kosten bleiben nur rund 69.000 Euro. Die knapp 2 Prozentpunkte Unterschied kosten Sie also rund 27.000 Euro – fast so viel, wie Sie über die Jahre überhaupt eingezahlt haben. (Ein vereinfachtes Beispiel ohne Steuern und Förderung, das allein den Kosteneffekt zeigt.)

Fachleute raten daher, die Effektivkosten über die gesamte Laufzeit zu rechnen und nicht nur auf die Depotgebühr in der Werbung zu schauen. Über lange Zeiträume schlägt ein günstiges Standard- oder ETF-Depot ein teures Premium- oder Versicherungsprodukt bei den Kosten meist klar.

Und die Kosten enden nicht mit dem Rentenbeginn. Beim Auszahlplan bleibt Ihr Kapital oft noch zwei Jahrzehnte investiert – die laufende Gebühr frisst also weiter, lange nach der letzten Einzahlung. Bei der lebenslangen Rente stecken die Kosten dagegen versteckt im Rentenfaktor: Sie zahlen sie nicht als Gebühr, sondern über eine niedrigere Monatsrente. Rechnen Sie den Kosteneffekt deshalb über die gesamte Laufzeit bis ins hohe Alter. Ein Vorteil des neuen Systems hilft: Zu Rentenbeginn dürfen Sie den Anbieter wechseln und die Auszahlkosten separat vergleichen, statt sie einfach hinzunehmen.

2. Sich in einen teuren Vertrag drängen lassen

Der Vertriebsweg entscheidet mit. Die Verbraucherzentrale erwartet ab 2027 „eine nie da gewesene Verkaufswelle“. Wo Provisionen locken, empfiehlt der Vermittler, was ihm nützt – nicht unbedingt dem Kunden. Auch vermeintlich neutrale Vergleichsportale kassieren häufig am Abschluss mit.

Verbraucherschützer raten, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen. Das Standardprodukt schließen Sparer online und ohne Provision ab. Wer Beratung sucht, findet sie beim Honorarberater, der am Rat verdient statt am Verkauf.

3. Zulagen nicht ausschöpfen

Die Förderung staffelt sich. Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr legt der Staat 50 Cent je Euro drauf, macht 180 Euro Grundzulage. Für jeden weiteren Euro bis 1.800 Euro kommen 25 Cent hinzu – in der Spitze 540 Euro pro Jahr. Dazu zahlt er 300 Euro Kinderzulage je Kind und einen einmaligen Berufseinsteigerbonus von 200 Euro für alle unter 25.

Wer zu wenig einzahlt, kassiert die Zulagen nur anteilig. Die volle Förderung setzt 1.800 Euro voraus, die anteilige mindestens 120 Euro im Jahr. Eine Formalie entscheidet mit: Ohne Zulagenantrag fließt kein Cent. Eltern, die den Kinderbonus liegen lassen, verschenken bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr.

4. Zu vorsichtig anlegen

„Ohne Garantie“ klingt nach Risiko, und viele greifen reflexhaft zum sicheren Garantieprodukt. Genau darin sehen Experten bei einem jahrzehntelangen Sparvertrag die größere Gefahr. Wer 30 Jahre lang auf breit gestreute Aktienfonds verzichtet, verzichtet auch auf Rendite – bei Riester bekamen Garantiesparer real teils weniger heraus, als sie eingezahlt hatten.

Umgekehrt trifft ein Kurssturz kurz vor Rentenbeginn mit voller Wucht. Den Maßstab liefert der Anlagehorizont: Wer die Rente noch weit vor sich hat, kann chancenorientiert investieren; wer kurz davorsteht, schichtet das Kapital besser schrittweise in sichere Anlagen um. Ein Blick in die Vertragsbedingungen zeigt, nach welcher Logik der Anbieter das automatisch erledigt.

Dieser Blick lohnt über den Rentenbeginn hinaus. Beim befristeten Auszahlplan bleibt Ihr Restkapital investiert – ein Einbruch trifft Sie also auch dann noch, wenn Sie längst entnehmen, und Sie verkaufen Anteile zu schlechten Kursen. Ob ein reines ETF-Depot dieses Risiko abfedert, steht oft nicht im Prospekt. Genauso wichtig ist die Form der Auszahlung: Der Auszahlplan läuft nur bis mindestens 85, danach ist das Kapital verbraucht – wer älter wird, lebt dann allein von der gesetzlichen Rente. Die lebenslange Leibrente zahlt niedriger, dafür bis zum Tod. Wer ein langes Leben absichern will, wählt sie ganz oder sichert über eine Teilverrentung wenigstens den Teil ab, der ab 85 greift.

5. Die Förderung mit der Rendite verwechseln

Zulagen und Steuervorteil wirken im Werbeprospekt üppig – doch das ist eine Bruttorechnung. In der Auszahlphase greift der Fiskus zu: Er besteuert geförderte Beiträge, Zulagen und Erträge voll mit dem persönlichen Steuersatz. Bei freiwillig gesetzlich Versicherten zwackt zusätzlich die Kranken- und Pflegeversicherung bis zu rund 20 Prozent der Auszahlung ab – Pflichtversicherte in der Rente zahlen darauf nichts.

Ob sich die Rechnung lohnt, hängt vom Einzelfall ab, denn im Ruhestand fällt der Steuersatz meist niedriger aus als im Berufsleben. Experten mahnen trotzdem: Verwechseln Sie die staatliche Förderung nicht mit der Nettorendite. Und legen Sie Zulagen und Steuererstattung wieder an, sonst verpufft ein Teil des Vorteils.

6. In Geldnot förderschädlich kündigen

Wird das Geld knapp, liegt die Kündigung nahe. Teuer werden kann sie trotzdem. Wer förderschädlich kündigt, zahlt in der Regel die erhaltenen Zulagen und Steuervorteile zurück – der Förder-Effekt löst sich rückwirkend auf. Bei Riester geriet das zum Massenphänomen: Millionen Sparer stellten ihre Verträge still oder kündigten sie ganz.

Die bessere Notbremse nennen Verbraucherschützer gleich mit: den Vertrag beitragsfrei stellen. Dann bleibt das Ersparte investiert, und die Förderung geht nicht verloren.

7. Den alten Riester-Vertrag vorschnell umtauschen

Bestehende Riester-Verträge laufen weiter, samt Förderung. Den Wechsel ins Altersvorsorgedepot entscheiden Sparer selbst – und meist unwiderruflich. Wandert das Kapital einmal ins neue Depot, führt kein Weg zurück in die alte Förderung, und die Beitragsgarantie des Riester-Vertrags verfällt. Obendrauf kommen mitunter Wechselgebühren.

Ob sich der Umzug lohnt, entscheiden Alter, Kosten des Altvertrags und Garantie. Fachleute empfehlen, den Wechsel vorab durchzurechnen – oder durchrechnen zu lassen.