Noch fließt kein Cent. Und doch ist das Rennen längst eröffnet. Wenn am 1. Januar 2027 das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot startet, wird sich ein Markt öffnen, auf den die Finanzbranche seit dem Ende der Riester-Ära gewartet hat: Millionen Sparer, monatliche Beiträge, staatliche Zulagen obendrauf – und diesmal ohne den Garantiezwang, der bei Riester die Renditechancen begrenzt hat. Entsprechend bringen sich vom globalen Vermögensverwalter über die Direktbank bis zum Neobroker alle in Position.

Wie groß der Einsatz ist, lässt sich an einer Zahl von Vanguard ablesen: Bis zu 150 Milliarden Euro könnten nach Schätzung des US-Indexfondsriesen in den ersten fünf Jahren in Altersvorsorgedepots fließen. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Franklin Templeton spricht von „einer der wichtigsten neuen Marktchancen der letzten 20 Jahre für praktisch alle Finanzmarktteilnehmer“, Fidelity erwartet sogar, das Depot werde „die Vorsorgearchitektur in Deutschland revolutionieren“.

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Für DAS INVESTMENT haben mehr als ein Dutzend Anbieter offengelegt, mit welcher Strategie sie in den Markt gehen – von Blackrock über die DWS, Union Investment und Flossbach von Storch bis zu Trade Republic und Scalable Capital. Ein Blick auf die Aufstellung zeigt: Die Branche zieht keineswegs an einem Strang. Sie sortiert sich entlang einiger sehr grundsätzlicher Fragen.

Eigenbau oder Zulieferer?

Bevor es um Kosten, Produkte oder Rendite geht, muss jedes Haus eine strategische Grundentscheidung treffen: Baue ich selbst ein Depot für den Endkunden – mit Zulagenverwaltung, Administration und Auszahlphase? Oder liefere ich nur die Bausteine und überlasse den Kundenkontakt anderen?

Ein Teil der Anbieter setzt auf ein eigenes Depot. Die DWS plant ihr Standardprodukt gleich in drei Varianten – mit aktiven Fonds, mit passiven ETFs und mit aktiven ETFs – und ergänzt es um die Modelle DWS Vorsorgedepot Select und Comfort. Das Select-Modell bietet laut Björn Deyer, Leiter Altersvorsorge, Zugriff auf über 110 Fonds und Xtrackers-ETFs, auf Wunsch mit automatischem Rebalancing; das Comfort-Modell fungiert als „Rundum-sorglos-Paket“ mit individuellem Lebenszyklusansatz. Auch Fidelity, Union Investment, Commerzbank, Comdirect, die Dekabank sowie die Neobroker Trade Republic und Scalable Capital wollen eigene Depots an den Start bringen.

Andere ziehen eine Grenze. „Zulagenverwaltung und Endkundenadministration gehören nicht zu unseren Kernkompetenzen. Unser Angebot wird deshalb ein B2B-Angebot sein“, sagt Christian Schlosser, Geschäftsführender Direktor bei Flossbach von Storch. Vanguard formuliert es noch knapper: kein eigenes Depot, stattdessen Kooperationen mit Banken, Versicherern und Brokern. Blackrock sieht seine Rolle „vor allem als Produkt- und Lösungspartner“, wie David Wenicker, Leiter des Wealth-Kundenbereichs in Deutschland, betont. Und die Fondsboutique Acatis setzt auf B2B und White-Labelling – Partner sollen die aktiv gemanagten Bausteine in ihre Angebote einbauen.

Einen eigenen Weg in diese Zulieferer-Rolle geht Allianz Global Investors. Der Vermögensverwalter unterstützt zunächst die Angebote der Konzernschwester Allianz Leben, die zum Start Produkte in allen drei förderfähigen Kategorien plant, und führt zugleich Gespräche mit Partnern außerhalb der Allianz-Gruppe. Sein Beitrag reicht „von einzelnen Anlagelösungen bis hin zu ganzheitlichen Lebenszykluskonzepten“.

Christian Machts von Franklin Templeton fasst die Haltung so zusammen: „Unser Ziel ist nicht, eine geschlossene eigene Plattform aufzubauen, sondern ein leistungsfähiges Ökosystem für das Altersvorsorgedepot mitzugestalten.“ Erste Partnerschaften stehen bereits – mit Finanzguru für den digitalen Zugang, mit Morgenfund für eine skalierbare Vertriebslösung.

Einen Sonderweg geht Fidelity. Der Anbieter will beides zugleich sein. „Wer sich für Fidelity entscheidet, kann alles aus einer Hand bekommen“, so Ulrich Sponer, Head of Wholesale Germany. Über die Fondsplattform FFB mit ihren mehr als 700.000 Kundendepots liefert das Haus Investmentlösung, Depotadministration und Auszahlung – gleichzeitig aber auch einzelne Bausteine an Berater, Pools, Banken und Fintechs. Die gesamte Wertschöpfungskette in einem Haus: Darin sieht Fidelity seinen entscheidenden Vorteil.

Der Preisdeckel

Beim gesetzlich vorgeschriebenen Standardprodukt darf die jährliche Kostenbelastung 1,0 Prozent nicht überschreiten. Für die einen ist dieser Effektivkostendeckel das Herzstück der Reform, für die anderen eine überflüssige Fessel.

Björn Deyer von der DWS zweifelt offen am Sinn: Es stelle sich die Frage, „ob es diesen Kostendeckel überhaupt gebraucht hätte, da der Wettbewerb ohnehin sehr groß sein wird“. Zudem gebe es auch im Standardbereich eine Nachfrage nach dezidierten Angeboten, die sich unter einer pauschalen Ein-Prozent-Grenze nicht immer darstellen ließen.

Anbieter mit besonders günstigen Produkten nehmen den Deckel gelassen. Vanguard verweist auf eine durchschnittliche Gesamtkostenquote von rund 0,11 Prozent bei den eigenen ETFs; er sei „kein Hindernis“. Bei den Neobrokern wird der Preis zum zentralen Versprechen: Trade Republic will „das beste Altersvorsorgedepot am Markt“ mit „den niedrigsten Kosten“ bieten, Comdirect will den gesetzlichen Deckel beim Standarddepot deutlich unterschreiten. Scalable Capital ist inzwischen konkret geworden: Das Altersvorsorgedepot soll ohne Gebühren für Depot, Sparpläne und Handel auskommen, die ETF-Kosten deckelt der Neobroker bei 0,15 Prozent im Jahr – und im ersten Jahr sogar bei null. Sparen lässt sich in über 2.700 ETF-Sparplänen ab einem Euro im Monat.

Für einen reinen Zulieferer stellt sich die Preisfrage anders. Allianz Global Investors etwa will „eine oder mehrere Komponenten“ beisteuern und verweist beim Endpreis auf andere: Die Preisgestaltung gegenüber den Endkunden liege „bei den jeweiligen Vertriebspartnern“.

Doch mehrere Häuser warnen davor, die Reform auf den Preis zu verengen. „Die Debatte sollte nicht allein auf das Kostenthema, vielleicht sogar den niedrigsten Preis verkürzt werden. Entscheidend ist, welchen Gegenwert der Kunde erhält“, sagt Sponer. Gerade im Premiumprodukt – mit breiterer Diversifikation und einem Gleitpfad, der das Marktrisiko zum Rentenbeginn senkt – liege ein Mehrwert gegenüber dem nackten Standarddepot.

Acatis-Geschäftsführungssprecher Thorsten Schrieber nennt den Deckel „ambitioniert, aber machbar“ – und leitet daraus ab: Weil der Spielraum für Vertriebsvergütung im Standarddepot äußerst gering sei, werde das freie Depot im beratungsintensiven Geschäft wohl die größere Rolle spielen. Ein Hinweis darauf, dass der Preisdeckel die Vertriebswege verschieben könnte.

Aktiv, passiv, Garantie

Kaum eine Frage trennt die Branche so sehr wie die nach der richtigen Anlagephilosophie. Auf der einen Seite die passiven Schwergewichte: Vanguard und Blackrock mit iShares liefern breit gestreute, günstige Indexbausteine, die für viele Standarddepots die Grundlage bilden dürften.

Auf der anderen Seite die Verfechter des aktiven Managements. „Wo aktiv draufsteht, muss auch aktiv drin sein“, sagt Christian Schlosser von Flossbach von Storch. Acatis hält dagegen: Reine Passiv-ETFs bildeten „nur den Markt 1:1 ab – auch in schweren Crashs“, ein aktiver Qualitätsansatz bleibe flexibler und biete die Chance auf Outperformance. Auch Allianz Global Investors zählt sich zu diesem Lager: Aktives Management, so der Vermögensverwalter, könne auch in der privaten Altersvorsorge einen Mehrwert schaffen.

In der Mitte gewinnt ein vergleichsweise junges Instrument an Bedeutung: der aktive ETF. Union Investment, der größte Riester-Anbieter des Landes, setzt beim gesetzlichen Standardprodukt darauf. Zusammen mit der Tochter Quoniam will das Haus voraussichtlich im Herbst einen globalen Aktien-ETF und einen Euro-Renten-ETF auflegen, die einen Index als Basis nehmen und ihn durch gezieltes Management zu schlagen versuchen. DWS bietet den aktiven ETF als eine von drei Standardvarianten an.

Wie groß die Wette auf diese Bauform ist, zeigt eine frische Kooperation: Die Berliner Plattform Unitplus und J.P. Morgan Asset Management entwickeln ein gemeinsames Portfolio für das Altersvorsorgedepot, das ausschließlich aus aktiven ETFs bestehen und zum Start im Januar 2027 bereitstehen soll. Die Allokation erarbeitet Unitplus mit dem Multi-Asset-Solutions-Team des US-Hauses, das nach eigenen Angaben weltweit rund 400 Milliarden US-Dollar an Altersvorsorgevermögen verwaltet. „Das Altersvorsorgedepot ist eine der bedeutendsten staatlich angestoßenen Veränderungen der privaten Altersvorsorge in Deutschland seit Jahrzehnten“, sagt Unitplus-Mitgründer Fabian Mohr – und stellt für den Start eine bislang unbestimmte „soziale Komponente“ in Aussicht. Zwischen aktiv und passiv schiebt sich damit eine dritte Option.

Eng mit der Philosophie verbunden ist die Garantiefrage. Das neue Depot verzichtet auf den Garantiezwang der alten Riester-Rente. Wer über 30 Jahre spare, brauche „keine Beitragsgarantie, die von der Inflation aufgefressen wird, sondern Rendite“, argumentiert Acatis. Auch Scalable-Chef Erik Podzuweit lehnt eine Garantie ab: Sie würde „die Aktienquote und damit langfristige Renditechancen begrenzen“.

Ganz so eindeutig sehen es nicht alle. Union Investment kennt seine Klientel und bietet die aktiv gemanagte Lösung in zwei Varianten an – einmal ohne Garantie, einmal mit einer Absicherung, die eingezahlte Beiträge und Zulagen zum Ende der Ansparphase zu 100 Prozent garantiert. Sicherheit sei für viele Anleger wichtig, begründet Geschäftsführer Jochen Wiesbach den Schritt. Bei Kursverlusten schichtet ein CPPI-Modell das Vermögen abhängig vom Deckungsgrad in Rentenfonds um. Die Wahl zwischen Sicherheit und Chance verläuft damit quer durch die Anbieterlandschaft – und wird zum Verkaufsargument.

App gegen Berater

Auch beim Zugang zum Kunden bilden sich zwei Lager. Die Neobroker Trade Republic und Scalable Capital setzen auf den digitalen Selbstentscheider, der sein Depot per App eröffnet und steuert. Scalable stellt schon heute Altersvorsorge- und Frühstart-Rente-Rechner bereit, um die staatlichen Zulagen greifbar zu machen.

Dem stellen die etablierten Häuser ihre Beratungsstärke und Filialnetze entgegen. Union Investment vertreibt exklusiv über die genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken, die Dekabank als „Wertpapierhaus der Sparkassen“ über die Sparkassen. Die Commerzbank setzt auf einen beratungsbasierten Ansatz mit aktiv gemanagten Fonds – und will zusätzlich Versicherungs- oder Bausparlösungen in die Beratung einfließen lassen, um das passende Produkt mit dem Kunden zu finden.

Zweigeteilt ist der Ansatz der Commerzbank-Gruppe: Comdirect zielt mit einem digitalen Angebot auf selbstbestimmte Anleger, die Commerzbank auf beratungsaffine Kunden. Beim Comdirect-Standarddepot lassen sich die einzelnen ETFs zwar nicht selbst wählen, wohl aber die Gewichtung der beiden Bausteine frei bestimmen; erfahrenere Anleger können zusätzlich ein allgemeines Altersvorsorge-Depot mit breitem Produktuniversum nutzen. Beide Marken wollen zudem früh das Frühstartrenten-Depot für Minderjährige anbieten.

Flossbach von Storch verknüpft die Vertriebsfrage direkt mit der Anlagephilosophie. Erst der „Dreiklang aus aktivem Management, aktiver Beratung und laufender Betreuung“ schaffe echten Mehrwert, sagt Schlosser – der aber koste mehr, als das Standardprodukt zulasse. Sein Kernsatz bringt die These auf den Punkt: „Am Ende geht es um die Anlegerperformance, nicht um die Anlageperformance.“ Wer begleitet werde und dadurch investiert bleibe, fahre unter dem Strich oft besser.

Etablierte & Herausforderer

Wer am Ende vorn liegt, hängt an unterschiedlichen Stärken. Die etablierten Anbieter setzen auf ihre Verankerung. Union Investment will seine „starke Position im Altersvorsorgemarkt behaupten“ und baut auf die Erfahrung als Riester-Marktführer. Fidelity pocht auf mehr als 50 Jahre globale und über 20 Jahre deutsche Vorsorgekompetenz sowie die etablierte FFB-Plattform – und will die Zahl seiner Kunden bis 2030 verdoppeln.

Die Herausforderer setzen auf Reichweite und einen besonders niedrigen Preis. Trade Republic beruft sich auf die Gründungsmission, „die Rentenlücke zu schließen“ und allen Menschen Zugang zum Kapitalmarkt zu verschaffen. Die stärksten Herausforderer, erwartet Franklin Templeton, kämen nicht nur aus dem Kreis der klassischen Asset Manager, sondern ebenso von Banken, Versicherern, Fondsplattformen, Brokern, Neobrokern und Fintechs. Fidelity wiederum sieht Anbieter mit „echter Plattform- und Vorsorgeerfahrung im Vorteil“, weil das Depot administrativ anspruchsvoll sei und über Anspar- und Auszahlphase hinweg funktionieren müsse – kein kurzfristiges Vertriebsprodukt.

Auffällig ist, wie viele Häuser eine Gewichtung der Konkurrenz vermeiden. „Alle treten mit eigenen Produkten und Ideen an, die jeweils ihre speziellen Vor- und Nachteile haben. Eine Gewichtung vorzunehmen, halten wir daher nicht für sachgerecht“, sagt Schlosser.

Was offen bleibt

So klar die Lager, so vage bleiben vielerorts die Details. Konkrete Konditionen, Fondsnamen und Preise nennen die wenigsten. Blackrock hält sich zu Produkten und Preisstrukturen bedeckt, bis „die Angebote spruchreif sind“. Flossbach kündigt Genaueres „im Laufe des Herbstes“ an, die Dekabank kommuniziert „zu einem späteren Zeitpunkt“, Trade Republic äußert sich „noch nicht im Detail“. Union Investment will die Konditionen spätestens zur Auflage im Herbst 2026 offenlegen. Das Jahr 2026 wird zum Vorbereitungsjahr – und der eigentliche Wettbewerb entscheidet sich in den Monaten vor dem Start.

Eine Baustelle bleibt der Übergang für Bestandskunden. Allein bei Union Investment haben Riester-Sparer durch die Reform fünf Möglichkeiten, ihren Vertrag anzupassen – vom Weiterführen der alten Förderung bis zum Wechsel in einen neuen Vertrag. „Die Auswahl ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint“, warnt Wiesbach und rät dringend zum Beratungsgespräch. Für die Anbieter steckt darin eine Chance: Jeder Wechsel ist ein Kundenkontakt. Scalable Capital etwa kündigt dafür einen Wechselservice für bestehende Riester-Verträge an.

Am Ende wird sich das Altersvorsorgedepot nicht an Marktanteilen messen lassen, sondern an einer einfacheren Frage: Bringt es mehr Menschen dazu, fürs Alter am Kapitalmarkt vorzusorgen, statt ihr Geld niedrig verzinst auf dem Konto liegen zu lassen? Nach Rechnung von Flossbach von Storch liegen rund 40 Prozent der Ersparnisse deutscher Haushalte noch immer genau dort. Ob die Reform daran etwas ändert, entscheidet weniger das Produkt als die Frage, wer die Sparer überhaupt erreicht. Die Aufstellung dafür ist gemacht – der Startschuss fällt am 1. Januar 2027.

(Stand der Daten: 26. August 2026)