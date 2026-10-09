AVD: Wie sich Fondshäuser, ETF-Anbieter, Neobroker und Banken positionieren
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Noch fließt kein Cent. Und doch ist das Rennen längst eröffnet. Wenn am 1. Januar 2027 das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot startet, wird sich ein Markt öffnen, auf den die Finanzbranche seit dem Ende der Riester-Ära gewartet hat: Millionen Sparer, monatliche Beiträge, staatliche Zulagen obendrauf – und diesmal ohne den Garantiezwang, der bei Riester die Renditechancen begrenzt hat. Entsprechend bringen sich vom globalen Vermögensverwalter über die Direktbank bis zum Neobroker alle in Position.
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