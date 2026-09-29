Zum Start des geförderten Depots setzt der Maklerpool auf die FFB. Später sollen dort auch unabhängige Vermögensverwalter ihre Strategien anbieten können. Was dafür noch fehlt.

Erster Partner steht fest: Fondskonzept setzt beim Start des Altersvorsorgedepots auf die FFB – weitere Depotbanken sollen folgen.

Im August erzählte Fondskonzept-Vorstand Alexander Lehmann noch im Podcast mit DAS INVESTMENT, jede Fondsgesellschaft habe ihm Produkte für das Altersvorsorgedepot vorgestellt. An die Verwaltung habe dabei keiner gedacht. Offen blieb, welche Depotbank es wird und wer die Zulagen abwickelt. Jetzt hat der Maklerpool eine erste Antwort. Zum Start des geförderten Depots arbeitet Fondskonzept mit der FIL Fondsbank (FFB) zusammen, der Depotbank von Fidelity International, wie der Pool mitteilt. Die technische Anbindung werde derzeit vorbereitet.

„Für unsere Maklerinnen und Makler wollen wir zum Start eine konkrete Lösung verfügbar machen“, begründet Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Bretzke die Wahl. Als Festlegung will er sie nicht verstanden wissen. Die angeschlossenen Makler sollen dauerhaft zwischen verschiedenen Vorsorgekonzepten wählen können, deshalb will der Pool weitere Fondsplattformen und Versicherer anbinden.



Entscheidend für die Auswahl seien Produktqualität, Kosten und Anlagemöglichkeiten. Hinzu kämen eine verlässliche Abwicklung und die Anbindung an Smart MSC, das selbst entwickelte Maklerverwaltungsprogramm des Pools.

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Die Öffnung hängt an der FFB

Weiter reicht ein zweites Vorhaben: Fondskonzept setzt sich dafür ein, dass die FFB ihr Altersvorsorgedepot auch für weitere unabhängige Vermögensverwalter öffnet. Dazu zählt Wealthkonzept, an dem Fondskonzept zu 50 Prozent beteiligt ist. Die übrigen Anteile hält die Süddeutsche Family Office AG aus Stuttgart. Schon heute können Makler des Pools bei Wealthkonzept als Berater eigene Strategien einbringen, die Verwaltung übernimmt der Vermögensverwalter. „Besonders wichtig ist uns, dass künftig auch unabhängige Vermögensverwalter ihre Strategien über solche Depots anbieten können“, betont Bretzke.

Offen sind allerdings noch regulatorische, vertragliche und technische Fragen. Erst wenn sie geklärt sind, sollen auch Strategien von Wealthkonzept über das Depot zugänglich werden. Einen Zeitpunkt nennt Fondskonzept nicht.

Was Fidelity bisher plant

Die FFB tritt beim Altersvorsorgedepot als Produktgeber auf und übernimmt Depotführung, Zulagenmanagement und Zertifizierung. Im ersten Halbjahr 2027 will Fidelity die Plattform für weitere Anbieter öffnen. Geplant sind ein kuratiertes Angebot ausgewählter Fondshäuser und das Altersvorsorgedepot Select, bei dem Berater die Fonds für ihre Kunden selbst auswählen. Ob dazu auch Vermögensverwaltungen unabhängiger Anbieter gehören, geht aus Fidelitys bisherigen Angaben nicht hervor.