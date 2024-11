Knappe drei Jahre hat die Koalition aus SPD, FDP und Grünen („Ampel“) gehalten, jetzt trennt sich das zerstrittene Trio. In den verbleibenden Wochen, bis Bundeskanzler Olaf Scholz am 15. Januar die Vertrauensfrage im Bundestag stellen will, möchte die verbliebene Regierung noch die wichtigsten ausstehenden Gesetzesvorhaben zu Ende bringen.

Dabei wird ein Vorhaben vermutlich unter den Tisch fallen: das private Altersvorsorgedepot. Erst vor wenigen Wochen, am 30. September, hatte das Bundesfinanzministerium einen Entwurf dazu vorgestellt: Private Altersvorsorge ohne teure Kapitalerhaltungsgarantien, dafür mit vielfältigen Produkten, höherer staatlicher Förderung und flexibleren Auszahlungsmöglichkeiten. 2026 sollte der Startschuss fallen. Eigentlich.

Altersvorsorgedepot: Vorschläge liegen seit Mitte 2023 vor

Das könnte nun Geschichte sein. „Das Altersvorsorgedepot liegt noch in den Anfangszügen“, erinnert Marlene Haupt im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Die Professorin für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten ist eine von sechs wissenschaftlichen Vertretern der Fokusgruppe Altersvorsorge, die die Ideen zum privaten Vorsorgedepot ausgearbeitet hat. Und das schon vor vielen Monaten: Die Fokusgruppe war Anfang vergangenen Jahres angetreten, mit der Vorgabe, innerhalb von sechs Monaten einen Vorschlag vorzulegen. „Wir waren im Juli 2023 mit dem Abschlussbericht fertig“, berichtet Haupt.

Danach sei es lange still um das Projekt geworden – bis zu diesem September, als das BMF kurz vor Monatsende seinen Referentenentwurf veröffentlichte. Interessenvertreter konnten bis zum 18. Oktober Stellung nehmen. Als nächstes müsste nun die Bundesregierung aktiv werden, bevor über den finalen Gesetzentwurf der Bundestag abstimmt. Dass all diese Schritte noch bis zum 15. Januar geschehen könnten, hält Haupt für unwahrscheinlich.

Ist die Mühe der Fokusgruppe also umsonst gewesen, das Projekt damit gescheitert? „Ein bisschen befürchte ich das schon“, erklärt die Mit-Ideengeberin. Denn auch dass der Entwurf von einer kommenden Regierung noch angenommen werden könnte, bezweifelt sie, nicht zuletzt, weil sich voraussichtlich das politische Kräfteverhältnis ändert: „Wenn eine neue Koalition die Diskussion wieder aufgreift, wird sie vermutlich nicht eins zu eins die Ergebnisse einer Fokusgruppe vom Finanzministerium der FDP nehmen und dessen fertigen Referentenentwurf final abstimmen", sagt sie. „Was den Entwurf angeht, bin ich im Moment leider sehr pessimistisch.“

„Thema auf Eis, aber nicht tot“

Allerdings: Die generelle Diskussion um die private Altersvorsorge war in Haupts Augen durchaus nicht fruchtlos. „Das Thema ist zunächst auf Eis gelegt, aber ich glaube nicht, dass es tot ist“, meint sie. Haupt glaubt auch: Wenn die private Altersvorsorge und das Altersvorsorgedepot wieder aufgegriffen werden, könnten auch solche Themen erneut auf den Tisch kommen, die die Fokusgruppe mehrheitlich schon verworfen hatte. Wie das Projekt, einen Deutschlandfonds als Basisinvestment für die private Altersvorsorge aufzulegen – ein Schmerzensthema vor allem für die deutsche Fondsindustrie.

In einer Regierung, an der die CDU beteiligt wäre, könnte zudem das sogenannte Obligatorium neu verhandelt werden – die verpflichtende kapitalgedeckte Altersvorsorge mit einer Opt-out-Möglichkeit für Verbraucher. Haupt sagt, unter Hinweis auf das jüngste Positionspapier und aktuelle Wahlprogramme der CDU: „Das Thema würde die CDU in einer kommenden Koalition wohl zumindest diskutieren wollen.“

Ob in eine zukünftige Expertengruppe noch einmal dieselben Experten wie zuvor berufen werden? Haupt bezweifelt das: „Natürlich hatten wir eine neutrale wissenschaftliche Position inne, aber wir waren durch ein bestimmtes Ministerium in die Fokusgruppe berufen worden.“ Haupt selbst kam durch das Bundeswirtschaftsministerium dazu. Sie vermutet: Wenn eine neue Partei in der Regierung wäre, würde diese auch selbst ausgesuchte Experten befragen.

Eines ärgert die Wissenschaftlerin ganz besonders – neben der langen Verzögerung bis zum Referentenentwurf des BMF: „Es wäre jetzt die dritte Legislaturperiode, in der am Ende nichts passiert.“ Unter zwei vergangenen Regierungen waren Pläne für die private Altersvorsorge bereits in früheren Stadien steckengeblieben. Nun droht dem erstmals konkreteren Projekt unter der Ampelregierung das gleiche Schicksal. „Deswegen haben wir immer noch die Riesterrente in quasi unveränderter Form“, kritisiert Haupt.

Weitere Rentenreformprojekte könnten scheitern

Aus dem Bundesfinanzministerium selbst, das nach dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition nun durch Jörg Kukies, bisher Staatssekretär im Kanzleramt, weitergeführt werden soll, ist indessen zu hören: Das Altersvorsorgedepot ist in der Öffentlichkeit positiv aufgenommen worden. Man erhofft sich, dass es in einem kommenden Koalitionsvertrag wieder berücksichtigt wird.

Das Altersvorsorgedepot ist nicht das einzige Rentenreformprojekt, das nach dem Ampel-Aus auf der Strecke zu bleiben droht: Noch nicht final verabschiedet ist auch das so betitelte Rentenpaket II (Rentenniveau soll bis 2039 gesichert sein, langjährig Berufstätige sollen als Rentner mindestens 48 Prozent des Durchschnittseinkommens von Erwerbstätigen erhalten). Ebenso ist das Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz (auch Kleinbetrieben sollen ihren Mitarbeitern eine Betriebsrente anbieten können) nicht final verabschiedet.