Finanz- und Krypto-Spezialist Hartmut Giesen
Weshalb das Altersvorsorgedepot eine leistungsfähige Infrastruktur braucht
Das Ziel des Altersvorsorgedepots ist einfach: möglichst viele Menschen erreichen. Doch das technische Vorgehen dahinter ist komplex. Was man beachten sollte.
Mit dem Altersvorsorgedepot (AVD) möchte der Gesetzgeber die Möglichkeit schaffen, die private Altersvorsorge in Deutschland auf ein breiteres und kapitalmarktbasierendes Fundament zu stellen. Der Erfolg einer solchen Reform entscheidet sich jedoch nicht allein daran, wie hoch Förderbeiträge oder Steuervorteile für Kunden sind.