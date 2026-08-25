Unitplus und J.P. Morgan Asset Management bauen ein gemeinsames Portfolio fürs Altersvorsorgedepot. Es besteht nur aus aktiven ETFs und startet im Januar 2027.

Der Berliner Anbieter Unitplus und J.P. Morgan Asset Management entwickeln ein gemeinsames Portfolio für das Altersvorsorgedepot. Es soll ausschließlich aus aktiv gemanagten ETFs bestehen und zum Start des neuen Vorsorgemodells im Januar 2027 bereitstehen.

Die Asset-Allokation des Modell-Aktienportfolios erarbeitet Unitplus zusammen mit dem Multi-Asset Solutions Team von J.P. Morgan Asset Management. Das Team verwaltet nach eigenen Angaben weltweit mehr als 14 Milliarden US-Dollar in Modellportfolios und rund 400 Milliarden US-Dollar an Altersvorsorgevermögen.

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Warum es aktive ETFs sein sollen

Im Zentrum des Konzepts stehen aktive ETFs. Sie verbinden Eigenschaften klassischer Indexfonds – Handelbarkeit, Transparenz und vergleichsweise niedrige Kosten – mit einem aktiven Managementansatz. Über eine gezielte Steuerung sollen sie nach Darstellung der Anbieter Risiken abfedern und zusätzliche Renditechancen gegenüber rein passiven Strategien eröffnen. Einen Mehrertrag garantieren aktive ETFs damit nicht, und sie kosten in der Regel mehr als rein passive Indexprodukte.

Mit der Kooperation wollen die Partner die kapitalmarktbasierte Altersvorsorge einer breiten Schicht öffnen – ausdrücklich nicht nur den rund 14 Millionen Menschen in Deutschland, die bereits Aktien besitzen. Das Portfolio soll breit über Regionen, Branchen und Unternehmen streuen und international an den Aktienmärkten investieren.

„Das Altersvorsorgedepot ist eine der bedeutendsten staatlich angestoßenen Veränderungen der privaten Altersvorsorge in Deutschland seit Jahrzehnten“, sagt Unitplus-Mitgründer Fabian Mohr. Zum Marktstart kündigt er zusätzlich eine „soziale Komponente“ an, zu der Unitplus bislang keine Details nennt.

Der Wettbewerb formt sich

Unitplus mit Sitz in Berlin baut nach eigener Beschreibung eine Plattform für die kurz- und langfristige Geldanlage auf. J.P. Morgan Asset Management, Teil von J.P. Morgan Chase & Co, verwaltet per 30. Juni 2026 mehr als 4,6 Billionen US-Dollar und ist in Deutschland seit 35 Jahren mit rund 40 Milliarden US-Dollar präsent.

Zahlreiche weitere Anbieter haben ihre Pläne für das Altersvorsorgedepot bereits vorgestellt. Eine Übersicht zu den Plänen, finden Sie hier.