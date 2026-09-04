Das erweiterte, frei gestaltbare Altersvorsorgedepot könnte Eltifs zusätzlich zwischen 1,5 und 5 Milliarden Euro jährlich einbringen, heißt es von Scope. Doch es gibt Fallstricke.

Scope Altersvorsorgedepot könnte Eltifs bis zu 5 Milliarden Euro pro Jahr bringen

Eltifs verschaffen Kleinanlegern einen niedrigschwelligen Zugang zu privaten Märkten, der ihnen bislang verwehrt war. Und durch das Altersvorsorgedepot könnten die Zuflüsse in diese Produkte stark steigen, erklärt Scope.

Die Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge könnte Eltifs ab 2027 einen zusätzlichen Absatzkanal in Deutschland eröffnen. Das zeigt eine Studie der Ratingagentur Scope.

Relevant für den Eltif-Markt ist laut Scope vor allem das erweiterte, frei gestaltbare Altersvorsorgedepot: Hier könnten sich neue Möglichkeiten für die Einbindung von Private-Market-Anlagen in die geförderte Altersvorsorge ergeben. Im Standard-Altersvorsorgedepot sind dagegen ausschließlich Ogaw-Vermögenswerte zugelassen, Eltifs bleiben dort außen vor.

Ob und in welchem Umfang bestehende Eltifs vom neuen Depot profitieren können, hängt nach Angaben von Scope von den für September erwarteten Ausgestaltungsdetails ab, etwa den Anforderungen an Handelbarkeit und Risikoklassen. Für das langfristig ausgerichtete Altersvorsorgedepot eignen sich laut der Studie vor allem Eltifs mit nahezu unbegrenzter Laufzeit, regelmäßiger Bewertbarkeit und Rücknahmemöglichkeiten, sogenannte Evergreen-Eltifs. Scope hat 53 solcher Fonds untersucht, die in Deutschland vertrieben werden können.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Risikoeinstufung: Großteil der Evergreen-Eltifs im zulässigen Bereich

Für das erweiterte Altersvorsorgedepot sind Anlageprodukte der Risikoklassen 1 bis 5 zugelassen. Von den 53 untersuchten Evergreen-Eltifs weisen 46 einen Summary Risk Indicator (SRI) von 5 oder niedriger auf, das entspricht 87 Prozent. Nach Assetklassen aufgeschlüsselt erfüllen 15 von 16 Infrastruktur-Eltifs, zwölf von 14 Private-Debt-Eltifs, zehn von elf Private-Equity-Eltifs, sieben von zehn Multi-Asset-Eltifs und beide untersuchten Real-Estate-Eltifs die Vorgabe.

Scope weist allerdings darauf hin, dass die aktuelle Einstufung nicht über die dauerhafte Eignung eines Produkts entscheidet: Der SRI kann sich im Zeitverlauf verändern. Sollte die Risikoklasse nicht nur zum Investitionszeitpunkt, sondern fortlaufend eingehalten werden müssen, könnte eine spätere Heraufstufung über die Schwelle von 5 praktische Konsequenzen haben – gerade weil eine Verschlechterung des SRI häufig mit angespannten Marktphasen und eingeschränkter Liquidität einhergehen dürfte.

SRI-Methodik selbst auf dem Prüfstand

Die Risikoeinstufung von Private-Market-Produkten ist derzeit auch unabhängig vom Altersvorsorgedepot Gegenstand einer breiteren Debatte. Ausgelöst wurde sie durch ein Gerichtsverfahren zum offenen Immobilienfonds Uni Immo: Wohnen ZBI, das inzwischen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) liegt. Im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens muss der EuGH zunächst die Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten sowie der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission auswerten.

Im Kern geht es um die Frage, ob tägliche Anteilspreise ausreichen oder ob die zugrunde liegenden Vermögenswerte mindestens monatlich bewertet werden müssen. Ein Urteil wird laut Scope für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet und könnte die Risikoeinstufung offener Immobilienfonds und weiterer Private-Market-Produkte grundlegend verändern.

Kritiker bemängeln laut der Studie, dass der volatilitätsbasierte SRI vor allem die Bewertungsstabilität misst, Liquiditätsrisiken und Marktverwerfungen aber nur unzureichend abbildet. Seltene, gutachterbasierte Bewertungen und die daraus resultierende Autokorrelation der Renditen führten zu einem Smoothing-Effekt, der die Volatilität illiquider Anlagen systematisch unterschätzen könne. Vor diesem Hintergrund fordern Marktteilnehmer, Wissenschaft und Aufsicht laut Scope zunehmend eine Überarbeitung der PRIIPs-Methodik für illiquide Anlageklassen.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Kosten als größere Hürde

Eine größere Hürde als die Risikoeinstufung dürften laut Scope die Kosten sein. Für das Standarddepot gilt eine gesetzliche Obergrenze von 1 Prozent, für das erweiterte Altersvorsorgedepot existiert dagegen kein absoluter Kostendeckel. Weil die Effektivkosten aber transparent ausgewiesen werden müssen und Anleger zum Vergleich immer das günstigere Standarddepot vor Augen haben, dürfte laut Scope auch im erweiterten Depot ein gewisser Kostendruck entstehen.

Scope hat die Verwaltungsvergütungen von 45 Evergreen-Eltifs mit verfügbaren Kostendaten ausgewertet, jeweils für die teuerste und die günstigste Anteilsklasse. Bei den teuersten Anteilsklassen liegen die Verwaltungsgebühren zwischen 1,0 und 4,7 Prozent, im Durchschnitt bei 2,5 Prozent. Bei den günstigsten Anteilsklassen reichen sie von 0,5 bis 3,2 Prozent, im Schnitt 1,7 Prozent. Am teuersten sind demnach in der Regel Private-Equity-Eltifs. Hinzu kommen laut Scope oft weitere Kosten wie Erfolgsgebühren.

Zuflusspotenzial

Zu den möglichen jährlichen Zuflüssen in das Altersvorsorgedepot insgesamt gibt es laut Scope unterschiedliche Prognosen: Morgan Stanley geht von 40 Milliarden Euro aus, Vanguard von 150 Milliarden Euro über fünf Jahre. Die Deutsche Bank hatte im Februar 2026 ein Potenzial von 48 Milliarden Euro errechnet – eine Zahl, die laut Scope inzwischen höher liegen dürfte, da im Mai die Förderbeiträge erhöht und Selbstständige als Nutzer zugelassen wurden.

Scope selbst geht mittel- bis langfristig von jährlich 30 bis 50 Milliarden Euro Zufluss ins Altersvorsorgedepot aus. Der Großteil dürfte in Standarddepots fließen; unter der Annahme, dass 5 bis 10 Prozent über das erweiterte Depot in Private Markets investiert werden, ergibt sich laut Scope ein jährliches Zuflusspotenzial für Eltifs von 1,5 bis 5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ende 2025 lag das gesamte Eltif-Vermögen deutscher Anleger bei 4,4 Milliarden Euro.

Zusätzliches, einmaliges Potenzial sieht Scope in der Umschichtung von Riester-Bestandsverträgen. Der gesamte Kapitalstock wird mit rund 220 Milliarden Euro angegeben; würden davon 20 Prozent ins Altersvorsorgedepot umgeschichtet und davon wiederum 5 bis 10 Prozent in Eltifs allokiert, ergäbe sich ein zusätzliches Potenzial von 2,2 bis 4,4 Milliarden Euro.

Scope erwartet, dass zunächst vor allem das Standarddepot Zuflüsse verzeichnet, während sich die Strukturen im erweiterten Depot erst nach und nach aufbauen. Eine breitere Umsetzung von Eltif-Angeboten erwartet die Ratingagentur überwiegend für das zweite Halbjahr 2027.

Fazit

Für bestehende Eltifs zeichnet Scope ein differenziertes Bild: Während die aktuelle Risikoeinstufung einen Großteil des untersuchten Evergreen-Universums nicht grundsätzlich ausschließen würde, dürften vor allem die Kosten darüber entscheiden, welche Produkte im neuen Altersvorsorgemarkt tatsächlich Verwendung finden. Für Asset Manager könnte laut Scope ein Anreiz entstehen, neue Eltifs oder Anteilsklassen zu entwickeln, die gezielt auf die Kosten-, Risiko- und Produktanforderungen der deutschen Altersvorsorge zugeschnitten sind.

Nicht unumstritten: Kritik an Eltifs für Privatanleger

Die Frage, ob sich Eltifs überhaupt für Privatanleger eignen, wird unabhängig vom Altersvorsorgedepot diskutiert. Private-Equity-Spezialist Thomas Weinmann, Gründer des Dachfonds-Beraters Reia, hatte kürzlich mehrere Konstruktionsschwächen des Produkts kritisiert: Anders als bei klassischen Private-Equity-Fonds zahlten Anleger bei Eltifs meist die gesamte Summe auf einen Schlag ein, was Fondsmanager unter Druck setze, das Kapital schnell – mitunter überhastet – zu investieren. Zudem hält Weinmann die in Prospekten kursierenden zweistelligen Renditeversprechen für zu optimistisch; realistisch seien eher 6 bis 10 Prozent pro Jahr, bei deutlich geringerer Liquidität als bei Aktien. Sein Fazit: „Kein Win-win, sondern Lose-lose“.

Auch das von Scope beschriebene Liquiditätsrisiko hatte sich zuletzt konkret gezeigt: Der Eltif Greenman Open musste im Dezember 2025 zeitweise Auszahlungen aussetzen, nachdem hohe Rückgabewünsche seinen Gating-Mechanismus aktiviert hatten. Auch Bafin-Chef Mark Branson hatte sich zuletzt skeptisch zu Eltifs geäußert und bemängelt, die verwendeten Risikoindikatoren gaukelten Anlegern teils ein zu niedriges Risiko vor – ein Kritikpunkt, der sich mit der von Scope beschriebenen SRI-Debatte deckt.

Ein Eltif verschaffe Kleinanlegern erstmals einen niedrigschwelligen Zugang zu potenziell lukrativen privaten Märkten, der ihnen bislang verwehrt war, halten die Befürworter von Eltifs dagegen. Dass einzelne Fonds schließen müssten, komme nicht nur bei Eltifs, sondern am gesamten Fondsmarkt vor. Entscheidend sei, dass Anlegern von Anfang an klar gemacht werde, dass es sich um ein illiquides Investment handle und keine falschen Erwartungen geweckt würden, betont Hansainvest-Lux-Vorstand Christian Moersch im Interview mit DAS INVESTMENT.