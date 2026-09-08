Ab 2027 fördert der Staat das Sparen fürs Alter neu. Das Altersvorsorgedepot löst die Riester-Rente ab – ein Wertpapierdepot mit Zulagen, aber ohne Garantie. Für viele Sparer stellt sich damit eine Frage: Lohnt sich das geförderte Depot mehr als ein gewöhnlicher ETF-Sparplan? Die Antwort darauf hängt von Faktoren wie dem Steuersatz, der Restlaufzeit, dem Familienstand und dem Preis ab.