Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan – was lohnt mehr?
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Ab 2027 fördert der Staat das Sparen fürs Alter neu. Das Altersvorsorgedepot löst die Riester-Rente ab – ein Wertpapierdepot mit Zulagen, aber ohne Garantie. Für viele Sparer stellt sich damit eine Frage: Lohnt sich das geförderte Depot mehr als ein gewöhnlicher ETF-Sparplan? Die Antwort darauf hängt von Faktoren wie dem Steuersatz, der Restlaufzeit, dem Familienstand und dem Preis ab.
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