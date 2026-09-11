Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.

Es ist die weitreichendste Weichenstellung für die private Altersvorsorge seit Einführung der Riester-Rente: Der Bundestag hat das Altersvorsorgereformgesetz am 27. März 2026 verabschiedet, der Bundesrat stimmte am 8. Mai zu, ab dem 1. Januar 2027 tritt es in Kraft. Damit startet das Altersvorsorgedepot als Nachfolger der Riester-Rente.

Das Neue daran: Erstmals rückt der Kapitalmarkt in den Mittelpunkt und Anlagen in Fonds und ETFs werden staatlich gefördert. Für Ihre Kundinnen und Kunden entstehen dadurch neue Chancen – und Beratungsbedarf, der schon bald auf Ihrem Tisch landet.

Günstig ist nicht automatisch gut

Wenn ETFs plötzlich gefördert werden, ist die Versuchung groß, die Antwort auf eine einzige Kennzahl zu verkürzen: möglichst niedrige Kosten, ein globaler Baustein, fertig. Diese vermeintlich einfachen Antworten sind jedoch nicht unbedingt die richtigen für anspruchsvollere Fragen.

Zählt am Ende die reine Kostenquote – oder das Nettoergebnis nach Kosten? Wie wichtig ist das Verhalten eines Produkts in Abwärtsphasen, wenn ein Kunde kurz vor dem Ruhestand steht? Welche Rolle spielt die Qualität des Fondsmanagements in einer Welt, die zunehmend passiv denkt? Und wie breit sollte das Risiko wirklich gestreut werden – reicht ein globaler Baustein, oder braucht es mehrere über Regionen, Stile und Managementansätze hinweg?

Genau diese Fragen werden Ihre Gespräche ab 2027 prägen. Wir möchten wissen, wie Sie sie beantworten.

Warum sich Ihre Teilnahme lohnt

Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und ist selbstverständlich anonym. Als Dank erhalten Sie das Whitepaper mit den gebündelten Ergebnissen vorab – eine fundierte Standortbestimmung, mit der Sie Ihre eigene Sicht mit der Ihrer Kolleginnen und Kollegen vergleichen können.

Vor allem aber gestalten Sie mit: Ihre Antworten fließen unmittelbar in die Angebote ein, die Sie für das Jahr 2027 brauchen – von verständlichen Kundenunterlagen über Argumentationshilfen und Schulungen bis zu belastbaren Vergleichsdaten zur langfristigen Wertentwicklung.

Das Altersvorsorgedepot kommt. Wie gut die Beratung dazu wird, entscheiden Sie mit.

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