Zulagen, Steuervorteil und Nettorente in einer Rechnung: Der Altersvorsorgedepot-Rechner vergleicht das geförderte Depot direkt mit einem normalen.

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Das Altersvorsorgedepot löst die Riester-Rente ab: ein Wertpapierdepot mit staatlichen Zulagen, ohne Beitragsgarantie, mit nachgelagerter Besteuerung. Förderfähig sind Beiträge ab dem 1. Januar 2027. Wie viel davon am Ende als monatliche Rente ankommt – und ob ein ganz normales Depot nicht doch besser abschneidet –, zeigt der folgende Rechner. Er startet mit einem Beispielfall – drei Regler genügen, um ihn auf die eigene Lage zu drehen.

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Zwei Funktionen verstecken sich: Hinter „Annahmen anpassen“ liegen Rendite, Kosten und die beiden Steuersätze. „Szenario merken“ friert eine Variante ein, während die nächste eingestellt wird – so stehen zwei Rechnungen direkt nebeneinander.

Wo der Vorsprung herkommt – und wo er schrumpft

Vier Größen entscheiden darüber, wie deutlich das Altersvorsorgedepot vor dem ungeförderten Depot liegt.

Restlaufzeit. Zulagen und steuerfreie Thesaurierung wirken über die Zeit. Je länger es bis zum Rentenbeginn dauert, desto größer der Abstand.

Kinder. 300 Euro Zulage je Kind und Jahr bis zum 25. Geburtstag sind der stärkste Einzelhebel im Rechner. Voraussetzung ist ein Mindestbeitrag von 25 Euro im Monat.

Steuersatzspreizung. Entscheidend ist nicht der Grenzsteuersatz heute, sondern sein Abstand zum Satz im Alter. Fällt dieser deutlich niedriger aus, wird die nachgelagerte Besteuerung zum Gewinn.

Beitragshöhe. Gefördert wird nur bis 1.800 Euro im Jahr, und degressiv: 50 Cent je Euro bis 360 Euro, darüber 25 Cent. Alles oberhalb der Grenze landet im ungeförderten Depot, das der Rechner separat ausweist – gedeckelt bei 6.840 Euro im Jahr.

Umgekehrt gilt: Kurz vor dem Ruhestand, ohne zulagenberechtigte Kinder und mit einem ohnehin niedrigen Grenzsteuersatz fällt der Vorsprung klein aus. Auch das zeigt der Rechner.

Riester-Übertrag als Sonderfall

Millionen Riester-Verträge ruhen oder sind beitragsfrei gestellt. Ihr angespartes Kapital lässt sich ins Altersvorsorgedepot übertragen; im Rechner wirkt es über das Feld „Riester-Übertrag“ als Startkapital. Ob sich ein Wechsel lohnt, hängt am Altvertrag – an Garantien, Kosten und Restlaufzeit. Der Rechner liefert die Ertragsseite, nicht die Vertragsprüfung.

Häufige Fragen zum Rechner Welche Rendite ist eine vertretbare Annahme? Die Voreinstellung ist bewusst konservativ. Jede Prognose bleibt eine Modellrechnung, keine Zusage – wer das Ergebnis weiterverwendet, sollte die Annahme festhalten. Welcher Steuersatz im Alter ist realistisch? Er bezieht sich auf das gesamte Alterseinkommen inklusive gesetzlicher Rente. Meist liegt er unter dem heutigen Satz, aber selten bei null. Warum ist der effektive Eigenaufwand niedriger als der Beitrag? Weil Zulagen und Steuererstattung gegengerechnet sind. Angezeigt wird, was nach Förderung tatsächlich im Monat aus eigener Tasche fließt. Was unterscheidet „ungefördertes Depot“ und „normales Depot“ in der Grafik? Das ungeförderte Depot gehört zum Altersvorsorgedepot: Dort landen Beiträge oberhalb der Fördergrenze und die reinvestierte Steuererstattung. Das normale Depot ist dagegen die Vergleichsrechnung – dieselbe Sparrate, aber ganz ohne Förderung. Warum liegt in manchen Konstellationen das normale Depot vorn? Sparerpauschbetrag, Teilfreistellung und die fehlende Verrentungspflicht schaffen dort Vorteile, die eine geringe Förderung nicht aufwiegt.

Was der Vergleich nicht abbildet

Der größte Unterschied zwischen den beiden Depots taucht in keiner Zahl auf: Verfügbarkeit. Das ungeförderte Depot lässt sich jederzeit auflösen, das Altersvorsorgedepot nicht. Wer vorzeitig an das Kapital will, verliert die Förderung. Ein Vorsprung von einigen tausend Euro auf dem Papier kann diese Bindung wert sein – oder eben nicht. Diese Abwägung nimmt der Rechner niemandem ab.

Ebenfalls außen vor bleiben Inflation, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Auszahlungen sowie der einkommensabhängige Geringverdiener-Bonus. Die Auszahlphase bildet das Modell vereinfacht ab: gleichbleibende jährliche Entnahme bis zum gewählten Endalter.

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