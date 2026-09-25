Altersvorsorgedepot: So wird die Auszahlung besteuert
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DAS INVESTMENT: Herr Beys, das Altersvorsorgedepot löst 2027 die Riester-Rente ab. Wie kommt das angesparte Geld später eigentlich zu den Sparern zurück?
Andreas Beys: Es gibt zwei Wege: die Leibrente oder den Auszahlungsplan. Bei der Leibrente zahlt ein Versicherer ein Leben lang eine feste monatliche Rente – auch wenn jemand 100 Jahre alt wird. Dafür geht das Kapital mit Rentenbeginn in das Kollektiv des Versicherers über. Wer früh stirbt, hinterlässt nur dann etwas, wenn eine Rentengarantiezeit von zehn oder 20 Jahren vereinbart wurde.
Der Auszahlungsplan funktioniert anders: Das Kapital bleibt auch nach der Ansparphase im Altersvorsorgedepotvertrag investiert und wird in Raten ausgezahlt, mindestens bis zum vollendeten 85. Lebensjahr. Die Rate ergibt sich aus der Restlaufzeit und dem vorhandenen Vermögen und wird spätestens alle drei Jahre neu berechnet.
Was beim Tod noch nicht ausgezahlt ist, ist vererbbar. Die Förderung muss dann allerdings zurückgezahlt werden, es sei denn, das Vermögen geht auf einen Vertrag des überlebenden Ehepartners über.
Und steuerlich macht das einen Unterschied?
Beys: Es kommt ganz darauf an. Das geförderte Vermögen, also Eigenbeiträge bis 1.800 Euro pro Jahr, die Zulagen und sämtliche Erträge darauf, wird in der Auszahlungsphase in vollem Umfang mit dem persönlichen Steuersatz besteuert. Ob als Rente oder als Auszahlungsplanrate, spielt dafür keine Rolle.
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