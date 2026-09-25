Und steuerlich macht das einen Unterschied? Beys: Es kommt ganz darauf an. Das geförderte Vermögen, also Eigenbeiträge bis 1.800 Euro pro Jahr, die Zulagen und sämtliche Erträge darauf, wird in der Auszahlungsphase in vollem Umfang mit dem persönlichen Steuersatz besteuert. Ob als Rente oder als Auszahlungsplanrate, spielt dafür keine Rolle.

DAS INVESTMENT: Herr Beys, das Altersvorsorgedepot löst 2027 die Riester-Rente ab. Wie kommt das angesparte Geld später eigentlich zu den Sparern zurück? Andreas Beys: Es gibt zwei Wege: die Leibrente oder den Auszahlungsplan. Bei der Leibrente zahlt ein Versicherer ein Leben lang eine feste monatliche Rente – auch wenn jemand 100 Jahre alt wird. Dafür geht das Kapital mit Rentenbeginn in das Kollektiv des Versicherers über. Wer früh stirbt, hinterlässt nur dann etwas, wenn eine Rentengarantiezeit von zehn oder 20 Jahren vereinbart wurde. Der Auszahlungsplan funktioniert anders: Das Kapital bleibt auch nach der Ansparphase im Altersvorsorgedepotvertrag investiert und wird in Raten ausgezahlt, mindestens bis zum vollendeten 85. Lebensjahr. Die Rate ergibt sich aus der Restlaufzeit und dem vorhandenen Vermögen und wird spätestens alle drei Jahre neu berechnet. Was beim Tod noch nicht ausgezahlt ist, ist vererbbar. Die Förderung muss dann allerdings zurückgezahlt werden, es sei denn, das Vermögen geht auf einen Vertrag des überlebenden Ehepartners über.

Beim ungeförderten Vermögen kommt es dagegen auf die Auszahlungsform an. Bei einer lebenslangen Leibrente gilt die Ertragsanteilsbesteuerung: Das Einkommensteuergesetz enthält eine Tabelle, die je nach Alter der Person einen festen Prozentsatz der Rente als steuerpflichtig festlegt – beim frühesten Rentenbeginn mit 65 sind es 18 Prozent, beim spätesten Rentenbeginn mit 70 sind es 15 Prozent. Nur dieser Anteil des Rentenbetrags wird mit dem persönlichen Steuersatz belastet, der Rest bleibt steuerfrei.



Beim Auszahlungsplan aus einem Altersvorsorgedepotvertrag ist die Bemessungsgrundlage eine andere: Steuerpflichtig ist der Unterschiedsbetrag zwischen der ausgezahlten Leistung und den auf sie entfallenden Beiträgen – also der Wertzuwachs. Geregelt ist das in Paragraf 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes. Dieser Unterschiedsbetrag unterliegt grundsätzlich dem persönlichen Steuersatz.

Grundsätzlich? Gibt es eine Ausnahme?



Beys: Ja, und die ist wichtig: Erfolgt die Auszahlung nach Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss und hat der Sparer das 62. Lebensjahr vollendet, ist nur die Hälfte des Unterschiedsbetrags anzusetzen – diese Hälfte dann aber mit dem vollen persönlichen Steuersatz inklusive Einflusses auf die Progression. Dahinter steht dieselbe Regel wie bei klassischen Kapitallebensversicherungen – Paragraf 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes verweist auf Paragraf 20 Absatz 1 Nummer 6.



Wichtig ist auch: Abgeltungsteuer, Vorabpauschale, Umschichtungsgewinne oder Teilfreistellung spielen innerhalb des Altersvorsorgedepotvertrags keine Rolle. Daraus lässt sich aber nicht pauschal ableiten, dass der Altersvorsorgedepotvertrag langfristig steuerlich vorteilhafter ist als ein klassisches freies Depot, auch wenn es auf den ersten Blick so erscheint. Das gilt insbesondere für den ungeförderten Teil.

Zu Beginn der Auszahlungsphase darf man ja auch bis zu 30 Prozent auf einmal entnehmen. Was passiert damit steuerlich?



Beys: Das ist ein Punkt, den viele unterschätzen. Im Grundsatz werden die Teilkapitalauszahlungen genauso besteuert wie die Auszahlungsplanraten, also wie oben beschrieben unterschiedlich je nach gefördertem und ungefördertem Vermögen. Dieser Betrag ist entweder ganz (geförderter Teil) oder teilweise (ungeförderter Teil) als sonstige Einkünfte mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern.



Dadurch hat bei größeren Beträgen die Progression einen stärkeren Einfluss auf den Grenzsteuersatz. Hier können schnell unbeabsichtigt relativ hohe Steuerzahlungen ausgelöst werden. Aufgrund der Komplexität sollte immer auch ein Steuerberater nach den möglichen Auswirkungen befragt werden, bevor man eine Teilauszahlung beantragt.



Das gilt auch für Teilkündigungen oder eine komplette Kündigung des Vertrags. Hier müssen dann zusätzlich auch noch alle Zulagen und Steuererstattungen zurückgezahlt werden.

Ein Sparer darf laut Gesetz bis zu zwei geförderte Altersvorsorgeverträge gleichzeitig führen. Wofür sollte man das tun?



Beys: Das kommt auf die individuelle Situation an. Der eine möchte einen Teil seiner Vorsorge garantiert absichern und mit dem anderen Teil stärker am Kapitalmarkt teilhaben. Der andere sucht schlicht Diversifikation: zwei Strategien, zwei Anbieter, unterschiedliche Fonds.



Nicht die Anzahl der Verträge ist maßgeblich, sondern die Qualität der jeweiligen Angebote. Entscheidend sind ein langfristig tragfähiges Konzept, das nach Abzug der Kosten eine hohe Wahrscheinlichkeit für angemessene Renditen in der Anspar- und Auszahlungsphase bietet, sowie eine Anlagestrategie, die auch in Krisenzeiten zur Risikobereitschaft des Anlegers passt.



Derzeit wird häufig eine nahezu vollständige Aktienquote empfohlen, teilweise auch für die Auszahlungsphase. Als Begründung werden historische Rückrechnungen und die Annahme angeführt, dass Anleger schwierige Börsenphasen aussitzen können. Diese Einschätzung greift jedoch zu kurz: Verhaltenspsychologische Studien zeigen, dass Menschen in Krisensituationen häufig nicht rational handeln. Für viele Personen, die einen Altersvorsorgevertrag abschließen, dürfte daher eine ausgewogene, moderat offensive Anlagestrategie geeigneter sein.



Eine angemessene Aufteilung ist insbesondere in der Auszahlungsphase wichtig. Eine zu hohe Aktienquote kann zu deutlich geringeren Auszahlungsbeträgen führen, wenn die Börsenkurse – wie etwa zu Beginn der 2000er-Jahre – über einen längeren Zeitraum stark fallen.

Wie wird dann die Förderung zwischen den beiden Verträgen aufgeteilt?



Beys: Das entscheidet die Reihenfolge der Meldung an die Zulagenstelle durch den Vertragsanbieter. Der Anbieter, dessen Meldung zuerst eingeht, bekommt die Zulagenförderung bis zur Zulagengrenze zugeteilt. Ist dort die maximale Zulagenhöhe bereits erreicht, geht der zweite Vertragsanbieter leer aus.

Welche Summe zahlt ein Anleger maximal in einen Altersvorsorgevertrag ein?



Beys: Der Höchstbeitrag pro Vertrag liegt bei 6.840 Euro. Bei zwei Verträgen können insgesamt bis zu 13.680 Euro pro Jahr eingezahlt werden, wovon dann 1.800 Euro pro Jahr in die Bildung des geförderten Vermögens zuzüglich der genannten Zulagen gehen, und bis zu 11.880 Euro in das ungeförderte Vermögen. Dazu kommt noch die steuerliche Förderung.

Wie funktioniert die steuerliche Förderung?



Beys: Die Eigenbeiträge zuzüglich der Zulagen können im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Dies führt zu einer Verringerung des steuerpflichtigen Einkommens und zu einem Steuererstattungsanspruch. Dieser Anspruch wird aber noch um die Zulage gekürzt und nur der Differenzbetrag wird erstattet beziehungsweise gegebenenfalls mit anderen steuerlichen Ansprüchen verrechnet.

Zum Schluss: Was ist an diesem neuen Produkt aus Ihrer Sicht noch nicht geklärt?



Beys: Generell gibt es bei Altersvorsorgedepotverträgen noch zahlreiche offene Fragen, bei denen weitere Klarstellungen durch den Gesetzgeber oder die Finanzverwaltung erforderlich sind. Bei der Besteuerung der Auszahlungsbeträge gehen die meisten Anbieter derzeit davon aus, dass die bereits im bisherigen Regime geltende steuerliche Praxis grundsätzlich fortgeführt wird. Das betrifft beispielsweise die konkrete Ermittlung des steuerpflichtigen Ertragsanteils einer Auszahlung im Rahmen eines Auszahlungsplans.