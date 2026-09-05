Ab 2027 ersetzt das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente – mit höheren Zulagen, niedrigeren Kosten und mehr Freiheit bei der Altersvorsorge. Doch während einer langen Laufzeit – teils über Jahrzehnte – kann viel passieren. Was geschieht mit dem Depot bei Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod? Ein Überblick.