Altersvorsorgedepot: Was bei Scheidung, Jobverlust und Tod passiert
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Ab 2027 ersetzt das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente – mit höheren Zulagen, niedrigeren Kosten und mehr Freiheit bei der Altersvorsorge. Doch während einer langen Laufzeit – teils über Jahrzehnte – kann viel passieren. Was geschieht mit dem Depot bei Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Tod? Ein Überblick.
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