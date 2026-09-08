Altersvorsorgedepot ab 2027 – so wenig zahlt es anfangs
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300.000 Euro Startkapital, 35 Jahre Auszahlungsdauer, 714 Euro im Monat. So wenig zahlt das ab 2027 startende Altersvorsorgedepot laut einer neuen Studie zu Beginn aus. Der Grund liegt in der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsformel.
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