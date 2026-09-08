300.000 Euro Startkapital, 35 Jahre Auszahlungsdauer, 714 Euro im Monat. So wenig zahlt das ab 2027 startende Altersvorsorgedepot laut einer neuen Studie zu Beginn aus. Der Grund liegt in der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnungsformel.

Die Studie stammt von Retire Capital, einem Anbieter, der selbst einen Ruhestandsplaner für Privatanleger betreibt. Ausgewertet wurden 481 überlappende 35-Jahres-Zeitfenster aus 75 Jahren Kapitalmarktgeschichte. Anders als der Großteil der bisherigen Forschung zu Entnahmestrategien, die überwiegend auf US-Daten beruht, rechnete Studienautor Markus Weis, CEO und Mitgründer von Retire Capital, mit globalen Aktien und deutschen Anleihen in Euro und lieferte damit eine Rechengrundlage speziell für deutsche Anleger.

Die Formel des Gesetzgebers

Das Altersvorsorgereformgesetz, das der Bundestag am 27. März 2026 beschloss und der Bundesrat am 8. Mai 2026 billigte, schreibt für das Altersvorsorgedepot einen festen Entnahmemechanismus vor. Spätestens alle drei Jahre wird die monatliche Auszahlung neu berechnet: aktueller Depotwert geteilt durch die Anzahl der Restmonate bis zum Ablauf. Der Gesetzgeber setzt dabei einen Auszahlungshorizont mindestens bis zum 85. Lebensjahr an.

Genau darin liegt die Stellschraube. Die Anfangsentnahme hängt unmittelbar am gewählten Zeithorizont, nicht an der Wertentwicklung des Depots. Entscheidend ist zudem, mit welcher erwarteten Rendite die Formel rechnet. Der Gesetzgeber setzt konservative 0 Prozent an. Jede tatsächlich erzielte Rendite fließt dann nicht sofort in die laufende Auszahlung, sondern über den Umweg der nächsten Neuberechnung – das Auszahlungsprofil startet niedrig und steigt erst mit den Jahren.

Die Vermögensrente zahlt von Anfang an mehr

Zum Vergleich zieht die Studie eine zweite Annuitätsvariante heran, die sie Vermögensrente nennt: dieselbe Berechnungslogik, aber mit einer realistischen erwarteten Realrendite von 5 Prozent für Aktien und 1 Prozent für Anleihen. Bei einer ausgewogenen Aktienquote von 40 bis 50 Prozent zahlt sie zum Start zwischen 1.098 und 1.163 Euro aus – deutlich mehr als das Altersvorsorgedepot mit seinen 714 Euro. Der Unterschied betrifft ausgerechnet die aktiven ersten Ruhestandsjahre, in denen Kaufkraft nach Einschätzung der Studie am meisten wert ist.

Mehr Aktien erhöhen den Konsum, nicht die Absicherung

Ein zweiter Befund der Studie dürfte für Berater überraschender sein: Beim Altersvorsorgedepot steigt mit der Aktienquote zwar die durchschnittliche Gesamtauszahlung über 35 Jahre – von 805.000 Euro bei 0 Prozent Aktien auf 1.608.000 Euro bei 100 Prozent Aktien. Die im ungünstigsten historischen Verlauf erreichte minimale Monatsauszahlung sinkt im selben Zeitraum jedoch von 684 Euro (10 Prozent Aktien) auf 332 Euro (100 Prozent). Mehr Aktien erhöhen demnach den erwarteten Lebensstandard, nicht die Absicherung nach unten.

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Bei der Vermögensrente liegt die verlässliche Untergrenze bis 90 Prozent Aktienquote durchgehend über der des Altersvorsorgedepots, etwa 909 gegenüber 610 Euro bei 40 Prozent Aktien. Erst bei 100 Prozent Aktien kippt das Verhältnis, dort liegt das Altersvorsorgedepot mit 332 Euro knapp vor der Vermögensrente mit 303 Euro.

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Die höhere Gesamtsumme ist eine Verschiebung, kein Vorteil

Auf den ersten Blick erscheint das Altersvorsorgedepot vorteilhafter: Bei 100 Prozent Aktien zahlt es über 35 Jahre 1.608.000 Euro aus, die Vermögensrente nur 1.158.000 Euro. Der Unterschied entsteht jedoch allein dadurch, dass die niedrigere Startauszahlung das Kapital länger im Depot verzinst. Wer die frühen Jahre des Ruhestands höher gewichtet als die späten, kommt zu einem umgekehrten Ergebnis.

Weis ordnet das so ein: „Der Gesetzgeber hat sich beim Altersvorsorgedepot bewusst für den vorsichtigen Weg entschieden. Das ist keine Schwäche des Vehikels, sondern eine Entscheidung über das Timing. Wer früh reisen oder seinen Lebensstandard halten will, braucht auch früh Geld. Wer die späten Jahre absichern will, ist mit einem steigenden Auszahlungsprofil gut bedient.“

Die Lücke der Studie

Die Studie vergleicht ausschließlich die Entnahmemechanik. Förderung und Steuervorteile des Altersvorsorgedepots modelliert sie ausdrücklich nicht – also genau jene Merkmale, die es gegenüber einem privaten Depot auszeichnen. Ein Vergleich allein über Auszahlungsprofile kann die Frage nach dem vorteilhafteren Vehikel deshalb nicht entscheiden.

Unberücksichtigt bleibt zudem die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, zu Beginn der Auszahlungsphase bis zu 30 Prozent des Kapitals einmalig zu entnehmen, ohne dass dies als schädliche Verwendung gilt. Wer diese Option zieht, verringert die Berechnungsbasis für die laufende Rente entsprechend: Aus 300.000 Euro würden nach Abzug von 30 Prozent noch 210.000 Euro, verteilt auf dieselben 420 Monate ergäbe das nur noch rund 500 Euro monatlich. Diese Rechnung stammt nicht aus der Studie, sie lässt sich aber direkt aus der gesetzlichen Formel ableiten.

Kombination statt Entweder-oder

Für die Beratungspraxis liefert die Studie damit weniger ein Urteil als eine Zuordnung: Wer die aktiven ersten Ruhestandsjahre absichern will, ist mit einer Vermögensrente mit realistischer Renditeannahme besser bedient. Das Altersvorsorgedepot wirkt eher als Ergänzung für die späteren Jahre – mit dem Vorbehalt, dass Förderung und Steuervorteile diese Rechnung im Einzelfall verschieben können.