Wenige Monate vor dem geplanten Start am 1. Januar 2027 kämpft das Altersvorsorgedepot vor allem mit einem Problem: Es ist noch zu unbekannt. Zumindest laut einer repräsentativen Civey-Umfrage, die im Auftrag von „Finanztip“ unter rund 5.000 Bundesbürgern durchgeführt wurde. Demnach haben 57 Prozent der Bevölkerung noch nichts von der neuen staatlich geförderten Vorsorgeform gehört, weitere 7 Prozent sind unsicher. Nur 36 Prozent kennen das Produkt.

Und selbst wer es kennt, zögert: Lediglich 31 Prozent dieser Gruppe können sich vorstellen, das Depot zu nutzen. Am größten ist die Bereitschaft bei den 30- bis 39-Jährigen – doch auch dort kommt mit 47 Prozent nicht einmal jeder Zweite auf den Geschmack.

Nicht die Aktienangst schreckt ab – sondern die Politik

Doch woran hakt es? Die Risiken des Kapitalmarkts nennen laut Finanztip nur 16 Prozent als Grund gegen eine Nutzung. Deutlich schwerer wiegen die Sorge vor späteren Regeländerungen (38 Prozent) und die negativen Erfahrungen mit der Riester-Rente: 35 Prozent geben an, diese habe ihr Vertrauen geschwächt. 33 Prozent befürchten hohe Gebühren, 32 Prozent hohe Steuern.

Für eine Nutzung sprechen aus Sicht der Befragten vor allem die Eignung von Aktien-ETFs für die Altersvorsorge (43 Prozent), die staatliche Förderung (41 Prozent) und höhere Renditechancen im Vergleich zur Riester-Rente (40 Prozent).

„Unsere Daten zeigen: Die Deutschen haben weniger Angst vor Aktien als vor politischen Eingriffen und teuren Produkten der Finanzbranche“, sagt Saidi Sulilatu, Chefredakteur von „Finanztip“. Entscheidend werde sein, dass das Altersvorsorgedepot einfach, kostengünstig und langfristig verlässlich ausgestaltet werde.

Wichtig ist aus Sicht von „Finanztip“ zudem ein unkomplizierter Wechsel aus bestehenden Riester-Verträgen. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung wurden bislang mehr als 5 Millionen Riester-Verträge vorzeitig gekündigt – rund jeder vierte der über 20 Millionen Abschlüsse. Laut einer Anfrage von „Finanztip“ beim Bundesfinanzministerium sollen bestehende Riester-Guthaben grundsätzlich auf ein Altersvorsorgedepot übertragen werden können, allerdings nur als Geldbetrag. Ein direkter Wertpapierübertrag soll nur unter engen Voraussetzungen möglich sein.

Postbank-Umfrage: Interesse da, Wissen fehlt

Zu einem etwas freundlicheren Bild kommt eine Yougov-Umfrage im Auftrag der Postbank unter 2.059 Personen. Danach kann sich mehr als jeder dritte Erwerbstätige (38 Prozent) vorstellen, ein Altersvorsorgedepot zu nutzen. Wenig verwunderlich sind besonders Menschen aufgeschlossen dafür, die bereits mit Wertpapieren fürs Alter vorsorgen: Rund 60 Prozent von ihnen ziehen ein solches Depot in Betracht. Auch jüngere Befragte zeigen überdurchschnittliches Interesse – allerdings ist nicht angeben, welches Alter diese Gruppe umfasst. Und jeder Fünfte, der privat vorsorgt, aber bislang keine Wertpapiere nutzt, würde wahrscheinlich abschließen.

Zugleich winken 46 Prozent der Erwerbstätigen ab. Als einen Grund nennt Michael Koschatzki von der Postbank die verbreitete Unsicherheit im Umgang mit Wertpapieren. Knapp jeder Dritte (32 Prozent) könne das Verlustrisiko von Wertpapieren mit Blick auf die eigenen Finanzen überhaupt nicht beurteilen. Entsprechend groß ist das Sicherheitsbedürfnis: 34 Prozent der Erwerbstätigen würden eine Anlage mit festem Auszahlungsbetrag bevorzugen, nur rund 23 Prozent eine renditeorientierte Variante.

„Ob mehr Menschen dafür gewonnen werden können, mit Wertpapieren für ihr Alter vorzusorgen, wird auch davon abhängen, wie gut es gelingt, über Chancen und Risiken aufzuklären und ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten“, erklärt Koschatzki.

Wo sich die beiden Umfragen treffen – und wo nicht

In einem Punkt stimmen „Finanztip“ und Postbank überein: Das Altersvorsorgedepot weckt vor allem bei eher Jüngeren Interesse, doch eine Mehrheit bleibt skeptisch. Beide Erhebungen zeigen zudem, dass fehlendes Wissen den Start erschwert – bei „Finanztip“ in Form der geringen Bekanntheit, bei der Postbank als Unsicherheit über Chancen und Risiken von Wertpapieren.

Unterschiede gibt es bei den Gründen für die Zurückhaltung: Während die „Finanztip“-Umfrage die Sorge vor politischen Regeländerungen und den Riester-Frust als größte Hürden identifiziert – und die Aktienangst als nachrangig einstuft –, rückt die Postbank-Befragung gerade die Unsicherheit im Umgang mit Wertpapieren in den Vordergrund. Auch die Nutzungsbereitschaft fällt unterschiedlich aus: 38 Prozent aller Erwerbstätigen bei der Postbank stehen 31 Prozent bei „Finanztip“ gegenüber – dort allerdings bezogen nur auf jene, die das Produkt bereits kennen.

Frühere Umfragen sahen deutlich mehr Zuspruch

Bereits Ende Mai hatte DAS INVESTMENT über zwei weitere Umfragen berichtet – und die fielen spürbar optimistischer aus. Laut einer Befragung des digitalen Vermögensverwalters Quirion unter 1.004 förderberechtigten Personen zwischen 16 und 60 Jahren können sich 52 Prozent eine Depoteröffnung vorstellen. 46 Prozent der Abschlussbereiten wollen direkt zum 1. Januar 2027 einsteigen. Zum Vergleich: Bis Ende 2002 wollte einer Erhebung der Bertelsmann Stiftung zufolge nur jeder Sechste die Riester-Rente nutzen.

Die Marktuntersuchung „Altersvorsorge im Aufbruch“ von Sirius Campus und dem Vorsorgespezialisten Aeiforia unter 1.013 Förderberechtigten zeichnete ein ähnliches Bild: 26 Prozent der befragten Riester-Kunden sind demnach fest entschlossen, in das neue Produkt zu wechseln, weitere 57 Prozent noch unschlüssig. Von den 29 Millionen Förderberechtigten ohne Riester-Vertrag planen 17 Prozent – rund 5 Millionen Personen – einen Abschluss.

Für die Riester-Anbieter hätte das massive Folgen: Sirius Campus rechnet damit, dass insgesamt 64,8 Milliarden Euro – mehr als ein Viertel des rund 225 Milliarden Euro schweren Riester-Kapitalstocks – in das neue Fördersystem abfließen. Die laufenden Beitragseinnahmen könnten sich von 10,4 Milliarden Euro jährlich auf 4,3 Milliarden Euro mehr als halbieren.

Warum die Ergebnisse auseinanderliegen

Auf den ersten Blick widersprechen sich die Zahlen: 52 Prozent Abschlussbereitschaft bei Quirion, 38 Prozent bei der Postbank, 31 Prozent bei „Finanztip“. Ein wesentlicher Grund liegt in den befragten Gruppen. Quirion und Sirius Campus befragten ausschließlich Förderberechtigte, die Postbank Erwerbstätige, „Finanztip“ die Gesamtbevölkerung – und wertete die Nutzungsbereitschaft nur unter jenen aus, die das Produkt bereits kennen.

Und noch eine Parallele fällt auf: Die Riester-Rente dient überall als Negativfolie. Bei „Finanztip“ nährt sie das Misstrauen gegenüber staatlich geförderter Vorsorge, bei Sirius Campus treibt die Unzufriedenheit – 44 Prozent der Riester-Kunden sind demnach unzufrieden mit ihrem Vertrag – die Wechselbereitschaft. „Bei der Riester-Rente haben die strukturellen Vorgaben die Renditechancen massiv eingeschränkt und die Produkte teuer gemacht“, kommentierte Quirion-Produktmanager Matthias Lamberti.

Ob die Selbstauskünfte der Befragten sich ab 2027 in tatsächliche Abschlüsse übersetzen, bleibt offen. Die hochgerechneten Kapitalabflüsse von Sirius Campus beruhen auf den Angaben der bereits fest Entschiedenen und sind daher als Obergrenze zu verstehen.

Zu den Methodiken: Civey befragte für „Finanztip“ vom 26. Mai bis 15. Juni 2026 online rund 5.000 Bundesbürger sowie zusätzliche Teilstichproben; die Ergebnisse sind repräsentativ mit einem statistischen Fehler von 2,5 bis 6,5 Prozentpunkten. Yougov befragte für die Postbank vom 2. bis 5. April 2026 online 2.059 Personen, repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Quirion-Umfrage führte Puls Marktforschung unter 1.004 Förderberechtigten durch, die Sirius-Campus-Erhebung umfasste 1.013 Förderberechtigte.