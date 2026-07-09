Altersvorsorgedepot – das sagen aktuelle Umfragen
Wenige Monate vor dem geplanten Start am 1. Januar 2027 kämpft das Altersvorsorgedepot vor allem mit einem Problem: Es ist noch zu unbekannt. Zumindest laut einer repräsentativen Civey-Umfrage, die im Auftrag von „Finanztip“ unter rund 5.000 Bundesbürgern durchgeführt wurde. Demnach haben 57 Prozent der Bevölkerung noch nichts von der neuen staatlich geförderten Vorsorgeform gehört, weitere 7 Prozent sind unsicher. Nur 36 Prozent kennen das Produkt.