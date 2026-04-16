Mit dem Altersvorsorgedepot kommt eine neue Vertriebslogik. Warum der Kostendeckel dabei nur nachrangig ist und worauf Makler in Beratung und Zielgruppenansprache achten müssen,

Nach dem Bundestagsbeschluss vom 27. März 2026 steht fest: Das Altersvorsorgedepot ersetzt ab 2027 die Riester-Rente, wobei die Zustimmung des Bundesrats noch aussteht. Ein Whitepaper der Forschungs- und Beratungsgesellschaft Versicherungsforen Leipzig zeigt, warum die viel diskutierte Kostenfrage dabei nur der zweitrangige Schauplatz ist – und wo die eigentlichen strategischen Weichenstellungen für den Vertrieb liegen.

Was wird in der privaten Altersvorsorge geändert

Der geplante Start des neuen Systems ist der 1. Januar 2027. Wichtig für bestehende Kundenbeziehungen: Riester-Verträge genießen Bestandsschutz und laufen weiter. Ein freiwilliger Wechsel in das neue System ist möglich, sollte laut Experten aber individuell geprüft werden.

Kernstück der Reform ist das kapitalmarktnahe Altersvorsorgedepot – eine staatlich geförderte Anlageform, bei der Sparer künftig in Aktien, Fonds und ETFs investieren können, ohne dass eine Beitragsgarantie vorgeschrieben ist. Für sicherheitsorientierte Anleger bleiben Garantieprodukte mit wahlweise 80 oder 100 Prozent Kapitalgarantie möglich. Dazu kommt ein staatliches Standarddepot (STD) als einfaches Basisprodukt mit gesetzlich gedeckelten Effektivkosten von maximal einem Prozent jährlich

Die neue Förderstruktur im Überblick

Bevor es um Strategie geht, lohnt ein Blick auf die konkreten Förderparameter, die der Gesetzgeber festgelegt hat. Die Zulagenlogik wurde im Finanzausschuss grundlegend umgestellt: Statt einer festen Zulage in Cent pro Euro Sparleistung gilt nun eine prozentuale Förderung.

Auf Eigenbeiträge bis 360 Euro jährlich gibt es eine staatliche Zulage von 50 Prozent. Für Beiträge zwischen 360 und 1.800 Euro beträgt die Zulage 25 Prozent. Die maximale Grundzulage liegt damit bei 540 Euro pro Jahr.

Familien profitieren zusätzlich: Für Kinder werden bis zu 300 Euro Eigenbeitrag pro Kind zu 100 Prozent gefördert. Die volle Kinderzulage ist dabei bereits ab einem monatlichen Eigenbeitrag von 25 Euro erreichbar – eine bewusste Absenkung der Einstiegsschwelle gegenüber dem alten Riester-System. Der maximale Sonderausgabenabzug beläuft sich auf 2.340 Euro jährlich, der Mindesteigenbeitrag auf lediglich 120 Euro.

Was wirklich auf dem Spiel steht

In der öffentlichen Diskussion dominierten Themen wie der Ein-Prozent-Kostendeckel. Das sei zwar verständlich, schreiben die Versicherungsforen Leipzig, verdecke aber die eigentliche Marktchance. Das Unternehmen verweist auf Berechnungen der DZ Bank. Demnach wird das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland für 2025 auf rund zehn Billionen Euro geschätzt. Davon liegen etwa 3,57 Billionen Euro in niedrig verzinsten Einlagen und Bargeld – Kapital, das bislang kaum kapitalmarktbasiert für die Altersvorsorge genutzt wird.

Justus Lücke, Geschäftsführer Versicherungsforen

Leipzig und Co-Autor des Whitepapers,

@ Versicherungsforen Leipzig

Die Modellrechnung dazu: Würden nur fünf Prozent dieser Einlagen in Richtung geförderter Depotvorsorge umgeschichtet, entstünde ein zusätzliches Anlagevolumen von rund 175 Milliarden Euro. Selbst unter dem Ein-Prozent-Kostendeckel ergäbe das eine substanzielle Umsatzbasis für den Markt.

Die entscheidende strategische Frage, so die Autoren Justus Lücke und Michael Hundt, lautet daher nicht, ob das neue System lediglich den alten Riester-Markt mit rund 15 Millionen Verträgen ersetzt. Die Frage sei, wie groß der Anteil an neu mobilisiertem Vorsorgevermögen sein kann – und welche Anbieter sich davon den größten Teil sichern. Für Vermittler, die beratungsintensive Kundensegmente bedienen, liege darin eine erhebliche Chance.

Nicht das Standarddepot, sondern das Altersvorsorgedepot ist das Fokusprodukt

Die Leitthese der Versicherungsforen Leipzig ist dabei klar: „Im Versicherungsvertrieb ist nicht das Standarddepot das Fokusprodukt, sondern das Altersvorsorgedepot als Teil eines abgestuften Portfolios aus Altersvorsorgedepot, Garantieprodukt und Auszahlungsbausteinen.“

Das hat weitreichende Konsequenzen: Digitale Plattformanbieter und ein künftiger öffentlicher Standarddepot-Betreiber sind bei reiner Kostenführerschaft strukturell im Vorteil, heißt es im Whitepaper. Vermittler dagegen könnten sich dort differenzieren, wo Plattformen schwächer sind: bei Beratung, Garantiekompetenz, biometrischen Zusatzbausteinen und der Auszahlungsphase.

Der Kostendeckel: Referenzpunkt, nicht Schranke

Wichtig für die Praxis: Der Ein-Prozent-Deckel gilt ausschließlich für das staatliche Standarddepot – nicht für privatwirtschaftlich vertriebene Altersvorsorgedepots. Gemessen wird dabei nicht an den eingezahlten Beiträgen, sondern an der jährlichen Renditeminderung durch Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

Was das konkret bedeutet, zeigt ein Blick auf den Markt. Laut Bafin-Untersuchung von 2021 lagen die Effektivkosten fondsgebundener Produkte im Mittel bei rund 1,85 Prozent jährlich. Aktuelle Produktinformationsblätter zeigen eine Spanne von 0,3 bis 4,1 Prozent – der Markt ist also extrem heterogen. Die Versicherungsforen Leipzig errechnen für einen typischen Altersvorsorgedepot-Modellvertrag mit maximaler Förderung und 30 Jahren Laufzeit Effektivkosten von rund 1,46 Prozent. Wollte man diesen Vertrag auf den Ein-Prozent-Benchmark des Standarddepots herunterrechnen, müssten die Abschlusskosten auf etwa ein Drittel des heutigen Niveaus sinken – was die Vergütung im Vertrieb unter erheblichen Druck setzen würde.

Wie mit dem Zillmerverbot umgegangen werden kann

Praktisch relevant ist auch der Abschnitt des Whitepapers zur Vergütung. Die gesetzlich vorgeschriebene Streckung der Abschlusskosten (Zillmerung) über die gesamte Ansparphase ist beschlossen und verändert die wirtschaftliche Grundlage des Vertriebs erheblich. Versicherungsvermittler erhalten künftig nicht mehr den Großteil ihrer Provision direkt zu Beginn eines Vertragsabschlusses.

Als Reaktion darauf empfehlen die Versicherungsforen Leipzig eine volumenbasierte Net-Asset-Value-Vergütung: Der Vermittler erhält laufend einen Anteil des angesparten Fondsvolumens statt einer Einmalprovision. Am Markt etabliert ist dieses Modell bislang nicht – die Autoren sehen darin aber eine strategisch sinnvolle Alternative, die Erlöse vom Abschluss in den Bestand verschiebt und Anreize für laufende Kundenbetreuung setzt.

Für wen welches Produkt?

Das Altersvorsorgedepot positionieren die Versicherungsforen Leipzig als chancenorientierten Kernbaustein für kapitalmarktoffene Kunden. Es verbindet staatliche Förderfähigkeit mit langfristigem Vermögensaufbau und bietet im Beratungsgespräch eine überzeugende Antwort auf die bekannten Schwächen des Riester-Systems: zu komplex, zu starr, zu renditeschwach.

Das Garantieprodukt ist nach Ansicht der Autoren kein Randthema, sondern ein notwendiger Portfoliobaustein: Es adressiert Kunden mit geringer Risikotoleranz, ältere Einsteiger oder Situationen mit begrenzter Schwankungstoleranz. Wer diesen Baustein nicht anbietet, verengt seinen Marktzugang auf renditeorientierte Zielgruppen. Das Standarddepot bleibt in dieser Logik ein Benchmark, kein Konkurrenzprodukt – die Referenz, an der das eigene Angebot gemessen wird.

Die Auszahlungsphase als unterschätztes Differenzierungsfeld

Ein Bereich, der in der öffentlichen Debatte kaum vorkommt, wird im Whitepaper als strategisch entscheidend eingestuft: die Auszahlungsphase. Das neue Gesetz lässt Sparern die Wahl zwischen Auszahlungsplan und lebenslanger Rente – was erheblichen Beratungsbedarf erzeugt, so die Autoren. Wer das Langlebigkeitsrisiko des Kunden strukturiert adressieren will, brauche aktuarielles Know-how und Produkte wie eine aufgeschobene Leibrente ab höherem Alter. Das könnten digitale Plattformen strukturell nicht leisten.

Für Vermittler bedeutet das laut der Versicherungsforen Leipzig: Die Beratung endet nicht mit dem Abschluss des Altersvorsorgedepots. Wer das Thema Auszahlungsphase bereits beim Erstkontakt anspricht, schafft die Grundlage für eine langfristige Kundenbeziehung – und hebt sich dauerhaft von transaktionalen Anbietern ab.

Offene Fragen, die Makler im Blick behalten müssen

Mehrere für die Praxis relevante Punkte sind noch ungeklärt. Wer das staatliche Standarddepot betreiben wird, ist noch offen – eine Verordnung wird im Laufe von 2026 erwartet. Der Betreiber bestimmt maßgeblich den Preisdruck im Gesamtmarkt. Ebenfalls noch im Regulierungsprozess: die konkrete Auslegung der Zertifizierungsanforderungen für Altersvorsorgedepot-Produkte, die die Produktarchitektur, die Zeitspanne bis zur tatsächlichen Markteinführung und die operative Komplexität der Anbieter beeinflussen werden.

Für Makler mit Riester-Bestand ist zudem offen, wie Altverträge künftig gehandhabt werden. Ein Wechsel in das neue System ist zwar möglich, aber individuell zu prüfen – pauschale Empfehlungen verbieten sich, wie das Whitepaper ausdrücklich betont. Und schließlich ist laut den Autoren noch unklar, welche Rolle biometrische Zusatzbausteine wie Berufsunfähigkeits- oder Hinterbliebenenschutz in der AVD-Welt spielen werden. Das hänge von der Zertifizierungslogik ab, die noch aussteht – wäre aber „ein wichtiges Differenzierungsmerkmal des Versicherungsvertriebs" gegenüber reinen Depot-Anbietern.

Was jetzt zu tun ist

Das Zeitfenster bis zum Start 2027 ist knapp. Die Versicherungsforen Leipzig empfehlen deshalb, die verbleibenden Monate für Grundsatzentscheidungen zu nutzen. Vermittler sollten jetzt prüfen, welche Produktpartner welche Positionierung für Altersvorsorgedepot und Garantieprodukt planen.

Im zweiten Quartal 2026 sollte die eigene Kundensegmentierung vorbereitet werden – welche Bestandskunden sind Altersvorsorgedepot-geeignet, wer hat einen Riester-Altvertrag, über den gesprochen werden sollte? Und bis zum dritten Quartal 2026 sollte die eigene Beratungsargumentation geschärft werden. „Wer Portfolio, Plattform und Beratungslogik erst spät festlegt, riskiert, mit dem Markteintritt zu weit nach hinten zu rutschen", warnen die Autoren.

Die entscheidende strategische Frage aus Sicht der Versicherungsforen Leipzig lautet daher nicht nur: Wie teuer ist das Produkt, sondern auch: Für wen ist welches Produkt die richtige Wahl – und wie führen wir den Kunden dorthin? Für Vermittler mit Riester-Bestand und Ambitionen im neuen System gilt: 2026 ist das Jahr der Weichenstellung – nicht erst 2027, immer vorausgesetzt, dass der Bundesrat wie erwartet zustimmt.

Kritische Einordnung der Analyse

Zur Einordnung sollte gesagt werden: Die Versicherungsforen Leipzig sind ein Beratungsunternehmen der Versicherungsbranche. Das färbt die Analyse erkennbar: Die Argumentation für ein breites, beratungsintensives Produktportfolio – statt des kostengünstigen Standarddepots – liegt direkt im Interesse ihrer Auftraggeber.

Konkret betrifft das die Thesen zur Rechtfertigung höherer Effektivkosten, zur Bedeutung von Garantieprodukten und zur Vergütungslogik. Das macht die Analyse nicht wertlos, aber selektiv: Was dem Versicherungsvertrieb nützt, wird betont; Szenarien, in denen das Standarddepot die bessere Wahl wäre, kommen nicht vor. Der methodische Kern – Mehrkosten brauchen kommunizierbaren Kundennutzen – stimmt dennoch.

Formal richtet sich das Whitepaper an Versicherer. Für Vermittler sind die Schlussfolgerungen aber direkt anschlussfähig: Vergütungslogik, Kundensegmentierung und Beratungspositionierung betreffen den Vertriebskanal mindestens ebenso stark wie den Produktgeber. Dass die Autoren beides im Blick haben, dürfte kein Zufall sein.