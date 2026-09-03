Altersvorsorgedepot: Wer erbt wie?
Ab 2027 löst das Altersvorsorgedepot (AVD) die Riester-Rente als zentrales Instrument der geförderten privaten Altersvorsorge im Neugeschäft ab. Sparer können künftig staatlich gefördert direkt in Aktien, Fonds und ETFs investieren. Daneben bleiben Garantieprodukte (wahlweise 80 oder 100 Prozent Kapitalgarantie) sowie ein staatliches Standarddepot mit gesetzlich gedeckelten Kosten von maximal 1 Prozent jährlich bestehen. Die Förderung erfolgt über eine Zulagenstaffel von 50 Prozent auf die ersten 360 Euro Beitrag und 25 Prozent auf weitere Beiträge bis 1.800 Euro.