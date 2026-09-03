Ab 2027 löst das Altersvorsorgedepot (AVD) die Riester-Rente als zentrales Instrument der geförderten privaten Altersvorsorge im Neugeschäft ab. Sparer können künftig staatlich gefördert direkt in Aktien , Fonds und ETFs investieren. Daneben bleiben Garantieprodukte (wahlweise 80 oder 100 Prozent Kapitalgarantie) sowie ein staatliches Standarddepot mit gesetzlich gedeckelten Kosten von maximal 1 Prozent jährlich bestehen. Die Förderung erfolgt über eine Zulagenstaffel von 50 Prozent auf die ersten 360 Euro Beitrag und 25 Prozent auf weitere Beiträge bis 1.800 Euro.

Was das AVD von Riester unterscheidet, ist damit zunächst vor allem die Anlagelogik: weg von der Garantiepflicht, hin zu mehr Kapitalmarktnähe und Flexibilität in der Auszahlungsphase. Weniger im Fokus steht bislang ein anderer Aspekt, der für die Nachfolge- und Vermögensplanung der Kunden erhebliche Relevanz hat: die Vererbbarkeit.

Hier gibt es zum bisherigen Riester-Recht spürbare Unterschiede. Welche das sind, in welchen Fällen die Erben im Vergleich zur Riester-Regelung profitieren und wo eine wesentliche Verschlechterung gegenüber der bisherigen Regelung liegt, erklärt Maximilian Kleyboldt, Director Wealth Planning bei der Privatbank Bethmann HAL und Vorstandsmitglied im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner (NFEP), auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.

Das Grundprinzip bleibt: Förderunschädlichkeit nur beim Ehegatten

Eine zentrale Gemeinsamkeit zu Riester bleibt laut Kleyboldt bestehen: Das angesparte Altersvorsorgevermögen ist grundsätzlich vererbbar, doch die staatliche Förderung – Zulagen und gewährte Sonderausgabenvorteile – bleibt nur erhalten, wenn das Vermögen auf einen Altersvorsorgevertrag des überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners übertragen wird. In allen anderen Fällen muss die Förderung zurückgezahlt werden. Das Altersvorsorgedepot sei, so Kleyboldt, ausdrücklich kein „frei vererbbares steuerbegünstigtes Wertpapierdepot“ – die steuerliche Förderung bleibt an den ursprünglich Berechtigten und dessen Altersvorsorgezweck gebunden.

Darüber hinaus sieht Kleyboldt vier praxisrelevante Unterschiede zur bisherigen Riester-Rente:

1. Die Waisenrenten-Option für Kinder entfällt. Bei Riester gab es neben der Ehegattenübertragung eine zweite förderunschädliche Variante: Kindergeldberechtigte Kinder konnten das Guthaben in eine Waisenrente umwandeln, wobei die gezahlten Kinderzulagen vollständig erhalten blieben. Diese Option sieht das neue Recht nicht mehr vor. Für Kinder, Enkel und alle übrigen Erben gilt künftig einheitlich die förderschädliche Lösung. Kleyboldt bezeichnet das als „die wesentliche Verschlechterung gegenüber Riester“.

2. Mehr Flexibilität in der Auszahlungsphase. Riester zwang Sparer faktisch in die Verrentung: Bei Auszahlplänen musste spätestens ab dem 85. Lebensjahr eine Rentenversicherung abgeschlossen werden, verbunden mit zusätzlichen Abschluss- und Verwaltungskosten. Beim AV-Depot entfällt diese Zwangsverrentung. Der Auszahlungsplan muss zwar mindestens bis zum 85. Lebensjahr reichen, kann danach aber ohne anschließende Verrentung fortgeführt werden – das verbleibende Restvermögen bleibt damit vollständig im Nachlass. Das verbessere die Vererbbarkeit gegenüber Riester deutlich, so Kleyboldt.

3. Einfachere Nachlassabwicklung durch Kapitalmarktnähe. Zivilrechtlich ist das AV-Depot ein gewöhnliches Wertpapierdepot: Fonds- und ETF-Anteile sind liquide, bewertbar und übertragbar. Bei Riester-Rentenversicherungen gestaltete sich die Nachlassabwicklung dagegen häufig produktabhängig komplizierter – etwa mit Blick auf Rückkaufswerte, Versicherungsgemeinschaft oder Tarifbestimmungen. Ein Depot lasse sich im Erbfall deutlich transparenter und schneller abwickeln, erklärt Kleyboldt.

4. Rentengarantiezeit als einheitliche Standardoption. Während die Hinterbliebenenabsicherung bei Riester-Verträgen (Rentengarantiezeit, Restkapitalabsicherung) tarifabhängig und uneinheitlich geregelt war, sieht das neue Recht für Leibrenten künftig einheitlich eine optionale Rentengarantiezeit von 10 oder 20 Jahren vor.

Die Vererbung in der Praxis

Ob und in welchem Umfang ein Altersvorsorgedepot vererbt werden kann, hängt von zwei Faktoren ab: In welcher Phase der Depotinhaber verstirbt – Ansparphase oder Auszahlungsphase – und wer erbt. Kleyboldt unterscheidet dabei konsequent zwischen zwei Ebenen, die oft vermischt werden: der Einkommensteuer- beziehungsweise Förderebene einerseits und der Erbschaftsteuer andererseits.

Der Erbfall in der Ansparphase

Verstirbt der Depotinhaber, während er noch anspart, ist die Lage laut Kleyboldt vergleichsweise übersichtlich, „denn es existiert noch ein greifbares Depotvermögen“. Entscheidend ist allein, wer erbt.

Ehegatte: der förderunschädliche Idealfall

Erbt der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner, ist das steuerlich der günstigste Fall. Das gesamte Depotvermögen – Eigenbeiträge, Zulagen und sämtliche Wertzuwächse – kann ohne jeden Abzug auf einen eigenen, auf den Namen des überlebenden Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen werden. Die staatliche Förderung bleibt dabei vollständig erhalten: Weder Zulagen noch etwaige Steuererstattungen aus dem Sonderausgabenabzug müssen zurückgezahlt werden, und auch die Erträge auf die Förderung bleiben ungeschmälert im Vertrag.

Existiert noch kein eigener Altersvorsorgevertrag, kann der Ehegatte einen solchen eröffnen. Analog zur Riester-Praxis gilt hierfür eine Frist von 12 Monaten nach dem Todesmonat.

Steuerlich ist die Übertragung selbst kein steuerpflichtiger Vorgang. Die nachgelagerte Besteuerung greift erst beim Ehegatten, wenn er später selbst Leistungen bezieht (§ 22 Nr. 5 EStG, Besteuerung im Jahr des Zuflusses zum persönlichen Steuersatz). Erbschaftsteuerlich gilt der Ehegatten-Freibetrag von 500.000 Euro – praktisch entsteht damit keine Belastung.

Kleyboldt weist auf eine Falle hin: Überträgt der Ehegatte das Guthaben nicht auf einen eigenen Altersvorsorgevertrag, sondern lässt es sich stattdessen auszahlen, kippt der Fall in die förderschädliche Lösung.

Kinder und Enkelkinder: die förderschädliche Lösung

Hier liegt laut Kleyboldt der wesentliche Unterschied zum Ehegattenfall. Kinder und Enkel können das Altersvorsorgevermögen zwar grundsätzlich erben – die staatliche Förderung können sie aber nicht in ihren eigenen Altersvorsorgevertrag „mitnehmen“.

Anders als noch bei Riester mit der Waisenrenten-Ausnahme für kindergeldberechtigte Nachkommen greift hier grundsätzlich eine förderschädliche Verwendung: Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) fordert sämtliche jemals gewährten Zulagen zurück. Auch das Finanzamt lässt sich die über den Sonderausgabenabzug die gewährten Steuervorteile erstatten. Beides wird direkt vom Depotguthaben abgezogen.

Die Erben erhalten also nur das verbleibende Nettoguthaben. Dieses setzt sich aus den Eigenbeiträgen des Verstorbenen und den erzielten Erträgen zusammen. Wichtig dabei, so Kleyboldt: Die auf die zurückgezahlte Förderung entfallenden Erträge verbleiben im Nachlass – zurückgezahlt wird nur die Förderung selbst, nicht deren Rendite. Das Gleiche gilt für die Steuervorteile: Der Zinseszins auf die Steuerersparnis kommt ebenfalls den Erben zugute.

Einkommensteuerlich unterliegt die Auszahlung beim Erben der nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nr. 5 EStG, soweit sie auf gefördertem Kapital und Erträgen beruht; nicht geförderte Eigenbeiträge bleiben außen vor. Erbschaftsteuerlich greifen die üblichen Freibeträge: 400.000 Euro je Kind, 200.000 Euro für Enkel (400.000 Euro, wenn der Elternteil vorverstorben ist). Bei typischen Depotgrößen fällt laut Kleyboldt daher meist keine Erbschaftsteuer an.

Entferntere Verwandte: der ungünstigste Fall

Für Geschwister, Nichten und Neffen oder nichteheliche Lebensgefährten gilt förderrechtlich dieselbe Mechanik wie bei Kindern: Rückzahlung aller Zulagen und Steuervorteile, Auszahlung des Restguthabens, nachgelagerte Besteuerung der geförderten Anteile.

Erbschaftsteuerlich ist es jedoch der deutlich ungünstigste Fall: Entferntere Verwandte fallen in Steuerklasse II mit einem Freibetrag von nur 20.000 Euro und Steuersätzen zwischen 15 und 43 Prozent, nichteheliche Lebensgefährten sogar in Steuerklasse III. Hier kann neben dem Förderverlust laut Kleyboldt spürbare Erbschaftsteuer anfallen.

Praktisches Fazit zur Ansparphase

„Das System belohnt eindeutig die Ehegattenlösung“, resümiert Kleyboldt. Alle anderen Erben erhalten faktisch nur das „ungesponserte“ Vermögen. Sein Fazit: Wer keinen Ehepartner habe, für den sei das Altersvorsorgedepot erbrechtlich kaum besser als ein freies ETF-Depot, da die Förderung im Erbfall verfällt. Das sollte man bei der Produktwahl ehrlich mitbedenken.

Sonderfall: Ehegatte und Kinder erben gemeinsam

Liegt kein Testament vor, entsteht eine Erbengemeinschaft aus überlebendem Ehegatten und Kindern. Hier lässt das BMF laut Kleyboldt in der bisherigen steuerlichen Systematik eine interessante Gestaltung zu: Das gesamte geförderte Altersvorsorgevermögen kann auf den Altersvorsorgevertrag des überlebenden Ehegatten übertragen werden; die Kinder werden im Gegenzug aus dem übrigen Nachlass oder anderweitig wirtschaftlich ausgeglichen. Dadurch bleibe die Förderunschädlichkeit erhalten.

Kleyboldts Fazit: Die konkrete Nachfolgeplanung kann die steuerlichen Folgen maßgeblich beeinflussen. Gerade bei vermögenden Kunden sollte das Altersvorsorgedepot nicht isoliert betrachtet, sondern in die Gesamtvermögensnachfolge eingebettet werden.

Der Erbfall in der Auszahlungsphase

Verstirbt der Depotinhaber bereits in der Auszahlungsphase, kommt es zunächst auf die gewählte Auszahlungsform an.

Leibrente gewählt: grundsätzlich nicht vererbbar

Die lebenslange Leibrente ist systembedingt nicht vererbbar: Die Zahlungen enden mit dem Tod, denn das Kapital wird kollektiv zugunsten der länger lebenden Versicherten verwendet (Langlebigkeitsausgleich). Das gilt laut Kleyboldt gleichermaßen für Ehegatten, Kinder und entferntere Verwandte: Ohne Zusatzvereinbarung erbt niemand etwas.

Einzige Absicherungsmöglichkeit ist die optionale Rentengarantiezeit von 10 oder 20 Jahren, die Anbieter als Zusatzbaustein offerieren dürfen. Stirbt der Rentner innerhalb dieser Frist ab Rentenbeginn, wird die Rente für den Rest der Garantiezeit an die Hinterbliebenen weitergezahlt.

Kleyboldt betont zwei Einschränkungen: Der Schutz ist nicht kostenlos – die Garantiezeit reduziert die monatliche Rente spürbar. Und förderrechtlich sei die Weiterzahlung an Hinterbliebene nach der Systematik der Ehegattenbegünstigung zu betrachten: Beim Ehegatten sei auch hier der förderunschädliche Weg denkbar, während für andere Erben grundsätzlich die Förderschädlichkeitsprüfung greifen könne. Die genaue vertragsseitige Ausgestaltung werde man laut Kleyboldt erst sehen, wenn ab 2027 die zertifizierten Produkte vorliegen.

Auszahlungsplan gewählt: Restvermögen bleibt vererbbar

Beim Auszahlungsplan, der mindestens bis zum 85. Lebensjahr laufen muss, bleibt das noch nicht ausgezahlte Restvermögen vollständig vererbbar. Es gilt in der Sache dieselbe Logik wie in der Ansparphase:

Ehegatte/Lebenspartner: förderunschädliche Übertragung des Restguthabens auf den eigenen Altersvorsorgevertrag ohne Abzüge; Zulagen, Steuervorteile und sämtliche Erträge bleiben erhalten. Nachgelagerte Besteuerung erst bei späteren Auszahlungen an ihn. Erbschaftsteuerfreibetrag: 500.000 Euro.

förderunschädliche Übertragung des Restguthabens auf den eigenen Altersvorsorgevertrag ohne Abzüge; Zulagen, Steuervorteile und sämtliche Erträge bleiben erhalten. Nachgelagerte Besteuerung erst bei späteren Auszahlungen an ihn. Erbschaftsteuerfreibetrag: 500.000 Euro. Kinder/Enkel: förderschädlich – Rückzahlung der (bis dahin nicht bereits verrenteten) Förderung und Steuervorteile vom Restguthaben, Auszahlung des Nettobetrags, nachgelagerte Besteuerung der geförderten Anteile beim Erben. Erbschaftsteuerliche Freibeträge: 400.000 Euro (Kind) beziehungsweise 200.000 Euro (Enkel).

förderschädlich – Rückzahlung der (bis dahin nicht bereits verrenteten) Förderung und Steuervorteile vom Restguthaben, Auszahlung des Nettobetrags, nachgelagerte Besteuerung der geförderten Anteile beim Erben. Erbschaftsteuerliche Freibeträge: 400.000 Euro (Kind) beziehungsweise 200.000 Euro (Enkel). Entferntere Verwandte/Dritte: gleiche förderschädliche Mechanik, aber nur 20.000 Euro Erbschaftsteuer-Freibetrag und ungünstigere Steuerklasse.

Fazit zur Auszahlungsphase

Wer Wert auf Vererbbarkeit legt – etwa weil der Ehepartner anderweitig nicht gut abgesichert ist oder Kinder bedacht werden sollen –, fährt mit dem Auszahlungsplan erbrechtlich deutlich besser als mit der Leibrente, so Kleyboldts Einschätzung. Die Leibrente sei dagegen eine Absicherung gegen das Langlebigkeitsrisiko; ihre Nicht-Vererbbarkeit sei der Preis dafür. Die Garantiezeit bezeichnet er als „Kompromiss, kein Ersatz“. Bemerkenswert im Vergleich zu Riester: Da die Zwangsverrentung ab 85 entfällt, verbleibt beim Auszahlungsplan auch im hohen Alter vererbbares Vermögen.