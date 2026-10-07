Beim Altersvorsorgedepot (AVD), das zum 1. Januar 2027 die Riester-Rente für Neuverträge ablöst, unterbieten sich die Anbieter bei den Kosten. Scalable Capital nennt für sein Standarddepot null Prozent ETF-Kosten im ersten Jahr und danach höchstens 0,15 Prozent, die Deka 0,1 Prozent. Quirion setzt im Standarddepot auf zwei Vanguard-ETFs mit laufenden Kosten von 0,07 und 0,08 Prozent. Abschlussgebühren und Provisionen soll es laut Unternehmen nicht geben.

Laut „Focus online“ will Quirion die ETF-Kosten zudem mindestens im ersten Jahr erstatten, Smartbroker+ drei Jahre lang bis 25.000 Euro Anlagevolumen. Bei Smartbroker+ ist die Erstattung laut „Börsen-Zeitung“ an die Handelsaktivität im Hauptdepot gekoppelt. Damit liegen Scalable, Smartbroker und Deka allesamt unter der Marke von 0,2 Prozent, die für ein geplantes staatliches Standarddepot vorgesehen ist. Gesetzlich liegt der Deckel für das Standardprodukt bei 1 Prozent. Doch was kostet so ein Angebot den Anbieter selbst?

Das Gedankenexperiment

Daniel Feyler, Versicherungsmakler und Insurtech-Gründer hat dazu auf LinkedIn eine Modellrechnung veröffentlicht, die er selbst als nicht verifiziert bezeichnet. Mithilfe einer KI schätzte er die Kosten eines stark automatisierten digitalen Anbieters:

Einmalig je Neukunde: 80 bis 160 Euro für Marketing, 5 bis 15 Euro für Identifizierung und Kontoeröffnung, 5 bis 10 Euro fürs technische Onboarding.

80 bis 160 Euro für Marketing, 5 bis 15 Euro für Identifizierung und Kontoeröffnung, 5 bis 10 Euro fürs technische Onboarding. Laufend pro Jahr: 10 bis 25 Euro Depot- und Kontoführung, 8 bis 20 Euro für Zulagen- und Steueradministration, 10 bis 20 Euro für IT und Cybersecurity, 5 bis 15 Euro Kundenservice, 7 bis 15 Euro Compliance .

Im ersten Jahr kämen laut Feyler 125 bis 245 Euro zusammen, danach 40 bis 95 Euro. Bei 0,2 Prozent Gebühren und 20.000 Euro Depotvolumen stünden dem nur 40 Euro Umsatz gegenüber.

Seine Schlussfolgerung: Das AVD könne ein „Köderprodukt“ sein, finanziert aus dem Marketingbudget. Der Kunde werde gewonnen, die Betreuung automatisiert, später verkaufe der Anbieter weitere Produkte. Das sei nicht verwerflich, verändere aber die Perspektive. Feyler fragt auch, ob die Kostenfreiheit dauerhaft bleibt. Eine Zusage für 20, 30 oder 40 Jahre sehe er bislang nicht.

Spätere Preiserhöhungen

Mehrere Experten, die Feylers Beitrag auf LinkedIn kommentieren, sehen das ähnlich. Es sei „klar wie Kloßbrühe“, dass die Preise später auf ein auskömmliches Niveau steigen, schreibt die bAV-Spezialistin Cordula Vis-Paulus. Derzeit gehe es darum, Kunden zu gewinnen. Eine Quersubventionierung falle irgendwann auf. Ähnliches habe man bei den bKV-Tarifen gesehen.

Defino-Vorstand Mathias Grellert erinnert an die Kfz-Versicherung. Dort habe der Kampf um günstige Preise zu hohem Beratungsaufwand, wenig Ertrag, teils Verlusten und vielen Kunden mit nur einer Police im Bestand geführt. Ihm sei ein sauber durchkalkuliertes, sich selbst tragendes Produkt lieber, gerade bei Jahrzehnten Laufzeit.

Dass sich ein Depot allein in den ersten Jahren nicht rechnen würde, findet auch Dirk Erfurth, Gründer der Nettotarife-Plattform Dipay. Er berichtet von einer Podiumsrunde, in der ein Neobroker gesagt habe, mit dem Depot verdiene man erst nach etwa acht Jahren Geld. Alles davor seien kalkulierte Marketingausgaben. Mit Zusatzgeschäft verkürze sich die Zeit wohl deutlich.

Steuer- und Zulagenverwaltung

Günther Blaich, Vorstand beim Versicherer Inter, verweist auf die Altersvorsorge-Besteuerung. In 30 oder 40 Jahren müsse die Steuererklärung stimmen. Das setze Steuerexpertise und Systeme für Zulagenverwaltung und die Trennung geförderter und ungeförderter Beiträge voraus, nach Riester-Logik und nach neuer Logik. „Ein Jahr umsonst kann da am langen Ende ziemlich teuer werden.“

Phillip Poltrock, Honorar-Finanzanlagenberater und Dozent, hält dagegen: Je günstiger ein Tarif, desto besser sei er tendenziell für Kunden. Ein Einstiegsprodukt sei nicht verwerflich, und Anbieter würden mit Cross-Selling Geld verdienen.

„Verdienen müssen alle“

„Verdienen müssen alle“, sagt auch Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis, im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Sowohl die Depotbank, als auch der Fondsanbieter und der Finanzdienstleister, die das AVD anbieten oder vermitteln, seien auf auskömmliche Einnahmen angewiesen. Onlinebroker seien aber schon heute nicht teuer. Bei ETFs verdienten sie nach seiner Darstellung vor allem über Bestandsprovisionen der Fondsgesellschaften und geringfügig über Geld-Brief-Spannen. Die Preise von Scalable entsprächen deshalb weitgehend den Kosten, mit denen die Anbieter ohnehin arbeiteten, und lägen deutlich unter dem Ein-Prozent-Deckel.

Bei einem Sparer mit 360 Euro im Jahr sei aus Sicht der Broker „nicht viel“ zu verdienen. Dafür gebe es „enorme Cross-Selling-Möglichkeiten“: Wenn derselbe Kunde später erbe oder mehr verdiene und fünfstellige Beträge anlege, zahle sich das auch bei geringen Margen aus. Kosten seien aber längst nicht das einzige Kriterium, sonst gäbe es sein Haus und andere Mitbewerber nicht mehr. Manche Kunden legten aus guten Gründen Wert auf aktives Management und Beratung.

Nur etwa 14 Millionen Menschen investierten bislang am Kapitalmarkt, so Riße weiter. Viele Riester-Sparer hätten nur wegen der Förderung abgeschlossen. Das Standarddepot sei für Erstanleger ein idealer Einstieg.

Kostenloser Wechsel bei Preiserhöhungen

Und was ist mit den späteren Preiserhöhungen? Eine gesetzliche Grundlage dafür ist vorhanden. So geht das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz davon aus, dass sich Kosten während der Laufzeit ändern können, und regelt im Paragraf 7c das Verfahren. Demnach müssen Anbieter eine Kostenänderung mit vier Monaten Vorlauf zum Ende eines Kalendervierteljahres anzeigen und ein angepasstes Produktinformationsblatt liefern. Nicht angezeigte Kosten schuldet der Kunde nicht. Die Frist kannte schon das Riester-Recht. Ob ein Anbieter die Preise überhaupt anheben darf, hängt von einer entsprechenden Vertragsklausel ab.

Ändert der Anbieter die Kosten, muss er die Übertragung des Kapitals zu einem anderen Anbieter kostenfrei ermöglichen, auch wenn der Vertrag noch keine fünf Jahre läuft, betont Verbraucherschützer Niels Nauhauser. Ohne Kostenänderung darf der bisherige Anbieter für einen Wechsel in den ersten fünf Jahren höchstens 150 Euro berechnen, danach ist der Wechsel kostenfrei. Beim Standarddepot bleibt als Leitplanke die Obergrenze von 1 Prozent Effektivkosten.

Der Staat als Preisanker?

Die Koalition einigte sich zusätzlich darauf, dass ein vom Staat beauftragter Dienstleister in dessen Namen ein eigenes Altersvorsorgedepot für höchstens 0,2 Prozent anbietet. Die Bürgerbewegung Finanzwende dringt auf die Umsetzung. Referent Moritz Czygan sagt laut „Wirtschaftswoche“, weil die Kosten später noch steigen könnten, sei das öffentliche Angebot nötig, auch als Ermunterung für die Anbieter, „es nicht zu bunt zu treiben“. Es sei eine wichtige Referenzgröße.

Ob das Depot kommt, ist offen. Kritiker wie der Stuttgarter-Chef Guido Bader bezweifeln, dass der Staat sein Standarddepot pünktlich zum 1. Januar 2027 startklar bekommt und seiner Rolle als Produktanbieter gerecht wird. Es fehlt eine Verordnung der Bundesregierung, und wer das Depot betreiben soll, ist unklar, argumentiert er.

In Kreisen der Unionsfraktion heißt es laut „Wirtschaftswoche“, man halte das Depot für „überflüssig“, wolle sich aus Rücksicht auf die SPD aber nicht öffentlich dagegen aussprechen. Das Bundesfinanzministerium erklärt laut Wirtschaftswoche, die Abstimmungen liefen, den Ergebnissen könne man nicht vorgreifen.

Anbieter halten sich bedeckt

Damit wären die Kunden auf Produkte der Finanz- und Versicherungswirtschaft angewiesen – und darauf, dass sie die Preise für das Standarddepot in den kommenden Jahren nicht zu stark anheben. DAS INVESTMENT hat Scalable Capital, Deka und Trade Republic mit Feylers Rechnung und den daraus abgeleiteten Fragen nach der Preisstabilität konfrontiert.

Die Deka ging als einzige auf die Frage zur Beitragsstabilität ein. Die 0,1 Prozent im Standardprodukt seien die laufenden Kosten der ETF-Bausteine, hieß es vom Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen. Für Depotführung und Zulagenverwaltung fielen keine weiteren Kosten an, auch nicht beim Individualprodukt (1,0 bis 1,5 Prozent).

Diese Struktur sei langfristig angelegt, der Verzicht auf weitere Vertragskosten soll dauerhaft Bestand haben. Auch für die Auszahlungsphase ist die Fortführung vorgesehen, die konkrete Ausgestaltung erarbeite man noch. Zu ihren Erträgen äußert sich die Deka nicht.

Auch Scalable Capital ging auf die Fragen zur Kostendeckung nicht ein. Die Pressestelle verweist auf frühere Äußerungen und bestätigt die Konditionen: gebührenfreie Konto- und Depotführung, Sparpläne, Ein- und Auszahlungen, null Prozent TER im ersten Jahr, danach höchstens 0,15 Prozent. Beim Selbstentscheider-Depot hängen die Kosten vom gewählten ETF ab und beginnen bei 0,03 Prozent. Käufe und Verkäufe kosten dort 0,99 Euro je Order oder nichts mit dem Abo PRIME+ für 4,99 Euro im Monat. In der Auszahlungsphase bietet Scalable einen flexiblen Auszahlplan, aber keine Leibrente.

Trade Republic antwortete bis Redaktionsschluss nicht.

Fidelity setzt auf das Gegenmodell

Anders positioniert sich die Investmentgesellschaft Fidelity. Das Standarddepot kostet 35 oder 75 Basispunkte je nach Vertriebsmodell plus 12 Euro Depotentgelt im Jahr, die Vermögensverwaltungslösung Vorsorgedepot Plus 135 Basispunkte plus 24 Euro. Fidelity versteht das AVD als eigenständiges Kernprodukt, das sich über die Gebühren tragen soll. Niedrige Gebühren führten bei durchschnittlichem Vertragsvolumen nicht zu „ausufernden Erträgen“. Mindestens genauso wichtig wie der Preis seien Service, Betreuung und Verlässlichkeit. Die Kosten sollen in Anspar- und Auszahlungsphase gleich sein.

Belastbare Zahlen zu den internen Kosten nennt bislang keiner der Anbieter.