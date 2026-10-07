Altersvorsorgedepot zum Nulltarif: Köder oder Geschäftsmodell?
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Beim Altersvorsorgedepot (AVD), das zum 1. Januar 2027 die Riester-Rente für Neuverträge ablöst, unterbieten sich die Anbieter bei den Kosten. Scalable Capital nennt für sein Standarddepot null Prozent ETF-Kosten im ersten Jahr und danach höchstens 0,15 Prozent, die Deka 0,1 Prozent. Quirion setzt im Standarddepot auf zwei Vanguard-ETFs mit laufenden Kosten von 0,07 und 0,08 Prozent. Abschlussgebühren und Provisionen soll es laut Unternehmen nicht geben.
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