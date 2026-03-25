Gemischte Reaktionen zu den Änderungen an der Reform der privaten Altersvorsorge. Einhellig von der Branche kritisiert wird das neue staatliche Standardprodukt. Ein Stimmungsbild.

Eine für die Branche zentrale scheint noch nicht final geklärt. Welche Rolle spielen Vermittler beim geplanten Altersvorsorgedepot?

Ist die gestrige Einigung der Koalitionsparteien zum Altersvorsorgereformgesetz ein Triumph für den Verbraucherschutz und eine Niederlage für die Finanzbranche? Die aktuell veröffentlichten Reaktionen der Interessenverbände für Versicherer, Vermittler und auch die der Fondsbranche, die bisher sehr positiv zu dem Vorhaben stand, lassen diesen Schluss zu. Denn die Kritik auf dieser Seite überwiegt.

Ursächlich für den Unmut ist vor allem das geplante staatliche Standardprodukt in Form eines Depots, das neu neben den Angeboten der privaten Anbieter aufgenommen wurde. Auch der abgesenkte Kostendeckel von 1,5 Prozent auf 1,0 Prozent fällt nicht auf viel Gegenliebe in der Versicherungsbranche, obwohl dieser Punkt nach der Diskussion der vergangenen Wochen nicht mehr überraschend kam.

GDV: Kein Wort zur Beratungspflicht

Als Erstes meldete sich der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu Wort. Positiv bei den jetzt vereinbarten Änderungen sei die geplante Neugestaltung der Förderung. Eine stärker beitragsbezogene Förderung, die Einkommensgrenzen und Mindesteigenbeiträge ersetzt, erhöhe die Transparenz.

Bemerkenswert: Das Kernanliegen des Interessenvereins in der Lobbyarbeit der vergangenen Wochen – die Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht für das Standarddepot– wird in dem Statement gar nicht erwähnt. Dieser Punkt steht auch nicht in der Änderungsvorlage der Koalitionäre und dürfte in seiner finalen Ausgestaltung noch offen sein.

Staatlicher Anbieter der falsche Ansatz Jörg Asmussen | Bildquelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft

Stattdessen legt der GDV seinen Fokus auf das vorgesehene staatlich organisierte Standardprodukt. Dazu sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen: „Der Staat sollte Vorsorge ermöglichen, nicht verdrängen. Wenn er zugleich Regeln setzt und als Anbieter auftritt, entsteht ein Zielkonflikt. Ein staatlicher Anbieter in der dritten Säule ist der falsche Ansatz.“

Aus Sicht des Verbands wirft diese Konstruktion grundlegende ordnungspolitische Fragen auf. Der Staat werde in der dritten Säule gleichzeitig Regulierer, Schiedsrichter und Wettbewerber. Ein staatlich organisiertes Standardprodukt könne faktisch zur Referenz im Markt werden – unabhängig davon, ob private Angebote bessere Leistungen bieten. „Die Reform braucht keinen Staatsfonds, um in der Breite zu wirken. Was zählt, sind einfache, verständliche Produkte und ein Rahmen, der echten Wettbewerb ermöglicht“, so Asmussen.

BVI: Scharfe Worte an die Politik

Vom Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) kam nur ein kurzes Statement, das dennoch aufhorchen lässt, da der Verband bisher nicht als Kritiker der Reform aufgefallen war. Experten sahen die Fondsbranche ohnehin als Gewinner bei der Neuregelung der geförderten, privaten Altersvorsorge. In der vergangenen Woche hatte der BVI das Gesetzesvorhaben in einer öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des Bundestags noch als „epochalen Wandel“ und als wichtigen Schritt bezeichnet, um die Altersvorsorge zu stärken

Thomas Richter | Bildquelle: BVI / DAS INVESTMENT

Jetzt schreibt BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter, dass die Reform zwar grundsätzlich zu begrüßen ist, weil sie Schluss macht mit dem Zwang zu Garantien und lebenslanger Verrentung, kritisiert aber: „Deutschland hätte mit der Reform international den Anschluss schaffen können, wenn nicht der Staat im privaten Markt mitmischen würde. Das ist international völlig unüblich. Denn wenn die Verwaltung und der Vertrieb mit Steuergeldern quersubventioniert werden, ist ein fairer Wettbewerb mit privaten Angeboten nicht möglich. Weite Teile der deutschen Politik tun sich offensichtlich schwer mit der Marktwirtschaft.“

BVK spricht erstmal Lob aus

Am längsten mit einer Reaktion wartete die Lobbyorganisation, die sich wohl am häufigsten in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet hatte – der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). In einem heute (25. März) veröffentlichten Statement spricht der Vermittlerverband zunächst einmal Lob für die höhere staatliche Förderung, vor allem für Geringverdiener, und die Aufnahme von Selbstständigen aus.

Michael H. Heinz | Bildquelle: BVK

„Die beitragsproportionale und deutlich höhere Förderleistung des Staates mit maximal 540 Euro im Jahr – gegenüber der bisher gültigen bei Riester mit 175 Euro – begrüßen wir sehr“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Das könnte für alle interessierten Vorsorgesparer zu einem echten Booster werden (...).“ Dass künftig auch Selbständige in das neue Fördersystem einbezogen werden sei eine langjährige Forderung des Verbandes gewesen. Solo-Selbständige sorgten kaum privat für das Alter vor oder könnten es nicht.

Kritik an staatlichem Fonds – Beratungsfrage ungeklärt

Doch in den anderen Reformpunkten, die kurz vor der geplanten Beschlussfassung am Freitag im Bundestag geändert wurden, fällt die Kritik harsch aus: „Dass ein Staatsfonds für die private Altersvorsorge eingerichtet werden soll, stellt ordnungspolitisch einen schweren Sündenfall dar“, sagt Heinz. „Damit greift der Staat massiv in den Markt ein und tritt in Konkurrenz zu den zahlreich vorhandenen privaten Anbietern. Unklar ist zudem, wie seine Struktur und Anlagestrategie aussehen wird und ob dafür eine individuelle qualifizierte Beratung vorgesehen ist, wie es die Versicherungsvermittler leisten.“

Damit adressiert der BVK sein Dauerthema der vergangenen Wochen – die Sorge um für den eigenen Berufsstand, den man durch einen möglichen Wegfall der gesetzlichen Beratungspflicht für ein Standarddepot und einen zu niedrigen Kostendeckel in seiner wirtschaftlichen Existenzgrundlage bedroht sieht.

BVK spricht im Zusammenhang mit Kostendeckel von Dumpingpreisen

Jetzt heißt es dazu vom Verband, dass ein pauschaler Deckel von einem Prozent die Beratungsqualität in der privaten Altersvorsorge gefährde. Vertriebs- und Betreuungsaufwand seien gerade bei komplexen Altersvorsorgeprodukten hoch und eine qualifizierte, individuelle Beratung könne nicht zu Dumpingpreisen erbracht werden. Hier sei bereits der „Pan-European Personal Pension Product“ (PEPP), der mit einem Kostendeckel von einem Prozent vertrieben wurde, gescheitert.

Zum Thema Zillmerverbot, dass offensichtlich unverändert beschlossen werden soll, äußerte sich der BVK nicht. Es bedeutet das Ende der Praxis, Abschlusskosten (wie Provisionen) in den ersten Vertragsjahren zu verrechnen. Die Kosten sollen stattdessen gleichmäßig über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden. Auch dieser Punkt stand unter Dauerkritik des Vermittlerverbands und bedrohe das Beratungsangebot.

Der BVK hofft nach eigener Aussage darauf, dass der Bundesrat noch entsprechende Korrekturen am Gesetz vornimmt.

AfW sieht faktisches Vertriebsverbot für Vermittler

Vom konkurrierenden Vermittlerverband AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hört man eine inhaltliche sehr ähnliche Bewertung der Gesetzesreform. Lob gibt es für die Einbeziehung von Selbständigen, die höhere Förderung und die bereits im Ursprungsentwurf des Gesetzes vorgesehene Abkehr von festen Garantievorgaben.

Doch schaffe sich der Staat mit dem staatlichen Standarddepot und einem Kostendeckel von maximal 1 Prozent ein eigenes, strukturell bevorteiltes Produkt im Wettbewerb mit privaten Anbietern. Der AfW spricht von einem „ordnungspolitischen Systembruch“. Das Zillmerverbot mache eine wirtschaftliche Beratung und Vermittlung dieser Produkte praktisch unmöglich. Für das staatliche Standardprodukt sei weder ein tragfähiges Vertriebskonzept noch eine Einbindung unabhängiger Vermittler erkennbar. Der Verband spricht unter anderem von einem „Vertriebsverbot durch die Hintertür“.

Kritik an parlamentarischem Verfahren im Eiltempo

Kritisch bewertet der AfW außerdem das parlamentarische Verfahren. Der zuständige Finanzausschuss hätte zu wenig Zeit gehabt, die Ergebnisse der Sachverständigenanhörung auszuwerten, bevor bereits umfangreiche Änderungen am Gesetzentwurf eingebracht wurden. Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW, sagt: „Eine Reform dieser Tragweite im Eiltempo durch das Parlament zu bringen, erinnert in der Vorgehensweise an frühere Formen von Eilgesetzgebung. Das wird der Komplexität der Altersvorsorge nicht gerecht.“

Norman Wirth | Bildquelle: AfW

Wirth: „Nach all der intensiven Arbeit entsteht hier eine Reform, die in der Praxis nicht ankommen wird. Die höhere Förderung wird Mitnahmeeffekte erzeugen. Aber die Menschen, die tatsächlich Vorsorge brauchen, werden ohne Beratung und persönliche Ansprache nicht erreicht. Wenn gleichzeitig wirtschaftliche Vergütungsmodelle faktisch ausgeschlossen werden, wird Vertrieb unmöglich gemacht.“ Ohne substanzielle Nachbesserungen werde die Reform ihr Ziel verfehlen und das Vertrauen in die private Altersvorsorge weiter schwächen.

Votum: Einbeziehung von Selbstständigen war notwendig

Auch der Vermittlerverband Votum. der vor allem große Finanzvertriebe vertritt, meldete sich zu Wort. Auch hier werden die höhere und tansparente Förderung sowie die Einbeziehung von Selbstständigen gelobt.

„Die Öffnung der Förderung für Selbstständige adressiert eine zentrale Schwachstelle des bisherigen Systems. Nachdem diese Gruppe bereits bei der Aktivrente unberücksichtigt geblieben ist, wäre ein erneuter Ausschluss nicht akzeptabel gewesen“, sagt Martin Klein, Geschäftsführender Vorstand des Votum Verbands.

Staatliches Standardprodukt: Hoffnung auf CDU-Widerstand

Hingegen wird das geplante staatliches Standarddepot als „ordnungspolitischer Tabubruch mit Signalwirkung“ bezeichnet. Die hierzu in der Pressekonferenz der Koalitionäre getätigten Aussagen ließen laut Votum erkennen, das damit die Fantasie eines Staatsfonds in jeder der drei Säulen der Altersvorsorge verbunden sei. Damit überschreite der Staat eine ordnungspolitische Grenze, indem er nicht mehr nur Regeln für den Markt setzt, sondern selbst als Anbieter in den Markt eintritt, den er dann auch noch selbst überwacht.

Klein: „Mit dem Argument, dass man Kostenwettbewerb schaffen wollen würde, könnte der Staat in jeden privatwirtschaftlichen Sektor eindringen. In der aktuellen Situation stark steigender Kraftstoffpreise, würden es die Bürger sicher begrüßen, wenn der Staat demnächst als mildtätiger Tankstellenbetreiber auftreten würde. Ein solcher Abschied von marktwirtschaftlichem Handeln ist tatsächlich durch den Koalitionsvertrag nicht gedeckt und sollte zumindest in der Breite der CDU-Fraktion auf Widerstand stoßen.“

Auch den abgesenkten Kostendeckel bewerte Votum erwartungsgemäß kritisch, auch wenn das Ziel niedriger Kosten grundsätzlich nachvollziehbar sein. Doch starre Kostenvorgaben könnten die Marktentwicklung erheblich hemmen, so der Verband. „Wenn wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle durch regulatorische Deckelungen eingeschränkt werden, besteht die Gefahr, dass sich Angebote gar nicht erst am Markt etablieren. Wettbewerb und Angebotsvielfalt sind die nachhaltigeren Instrumente zur Sicherstellung fairer Kostenstrukturen“, sagt Klein.



Verbraucherzentrale bewertet staatliches Depot als Erfolg der eigenen Bemühungen

Ganz anders fällt die Bewertung bei den Verbraucherschutzvereinen aus. VzBv-Vorständin Ramona Pop sagt: „Die heutige Einigung ist ein Meilenstein für Verbraucherinnen und Verbraucher und ein guter Tag für alle, die privat vorsorgen müssen. Denn endlich wird es ein Standardprodukt für alle geben, das kostengünstig und renditestark sein soll. Ab jetzt muss es bei der Umsetzung darum gehen, das neue Standardprodukt und den Zugang dazu so verbraucherfreundlich wie möglich zu machen.“

Für so ein Produkt nach schwedischem Vorbild habe sich der Verband über zehn Jahren eingesetzt. Es diene auch als Messlatte für private Angebote.