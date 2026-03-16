Die Bundesregierung reformiert die private Altersvorsorge grundlegend. Das neue Altersvorsorgedepot löst das Riester-Modell ab – und eröffnet der Finanzbranche eine der größten Wachstumschancen seit Jahren.

Ergänzt wird die Reform durch die Frühstart-Rente: Kinder erhalten vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein individuell geführtes, kapitalgedecktes Vorsorgekonto. Das Altersvorsorgedepot tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft, die Frühstart-Rente rückwirkend zum 1. Januar 2026. investify TECH hatte sich im Sommer 2025 gemeinsam mit rund 30 führenden digitalen Banken, Brokern und Asset Managern aktiv für diese Neuregelung eingesetzt.

Milliarden-Markt neu verteilt: Chancen für Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und Maklerpools

Die Reform bietet eine der größten Wachstumschancen für die Finanzbranche. Rund 15 Millionen bestehende Riester-Verträge können förderunschädlich in die neuen Standarddepots übertragen werden – hinzu kommen Millionen potenzieller Neukunden und eine attraktive Basis für Upselling in reguläre Depots.

„Niemand kann es sich leisten, den Startschuss zu verpassen“, sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH. „Die Vielzahl staatlich geförderter Verträge lässt sich nur mit skalierbarer, automatisierter Infrastruktur effizient verwalten. Klassische Legacy-Systeme stoßen hier an klare zeitliche Grenzen.“

Digitalisierung als Pflicht – SaaS und White Label als Lösung

Finanzdienstleister müssen ihre Systeme jetzt auf Skalierbarkeit, Compliance, digitale Nutzererfahrung, Schnittstellen zu geeigneten Verwahrstellen und damit verbunden Time-to-Market-Aspekte prüfen. Das Standarddepot erhält einen gesetzlichen Kostendeckel – diskutiert werden Grenzen zwischen 0,5 und 1,5 Prozent. Nur vollständig digitalisierte Prozesse ermöglichen profitables Arbeiten in diesem Rahmen.

„SaaS-Lösungen können die Lücken schließen, die Legacy-Systeme hinterlassen“, so Brock. „Sie ermöglichen es Finanzdienstlern, mit geringen eigenen Ressourcen schnell und Compliance-gerecht am Markt zu sein.“

investify TECH: White-Label-Plattform für das Altersvorsorgedepot

investify TECH setzt das Altersvorsorgedepot mit Depotbanken und Asset Managern als schlüsselfertige White-Label-Lösung auf Basis der bewährten Plattform um. Sie ist flexibel einsetzbar für Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und Maklerpools. investify TECH übernimmt die Sicherstellung aller regulatorischen Anforderungen und entwickelt das Produkt dauerhaft weiter.

„Schnell, einfach, sicher und kostengünstig – das sind die Kernvorteile unserer Plattformlösung“, fasst Brock zusammen. „Wir sorgen dafür, dass unsere Partner pünktlich zum Start des Altersvorsorgedepots wettbewerbsfähig am Markt sind.“