Viele Bundesbürger würden eine Zeitrente offenbar einer lebenslangen Rente bevorzugen, wie eine Studie zeigt. Problem: Sie schätzen ihre Lebenserwartung falsch ein,

Studie der Fachhochschule Dortmund Reform der Altersvorsorge: Warum die Zeitrente zur Gefahr werden kann

Die Professoren Matthias Beenken (l.) und Lukas Linnenbrink untersuchten etwaige Folgen der geplanten Abschaffung des Verrentungszwangs in der geförderten privaten Altersvorsorge.

Der Bundestag wird demnächst über das Altersvorsorge-Reformgesetz beraten, das das Kabinett Mitte Dezember 2025 beschossen hatte. Bereits jetzt ist eine heftige Diskussion entbrannt. Unter anderem der Bundesrat äußerte Kritik.

Mit der Reform will die Bundesregierung „die private Altersvorsorge kostengünstiger, renditestärker, unbürokratischer, flexibler, einfacher und transparenter“ machen. Seit Jahren fristet die einst begehrte Riester-Rente als Form der geförderten privaten Altersvorsorge ein Schattendasein. Nach Jahren der Diskussion sollen nun neue Anreize für eine stärkere Verbreitung her.

Reform will Verrentungszwang beenden

Der Gesetzentwurf basiert auf den Ergebnissen der „Fokusgruppe private Altersvorsorge“. Ein zentrales Element ist, mehr Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Anbietern der Altersvorsorge zuzulassen. Bisher mussten Anbieter einer Riester-Rentenversicherung sicherstellen, dass die Rente lebenslänglich gezahlt wird. Hingegen mussten Anbieter von Bank- und Fondssparplänen eine Kooperation mit einem Lebensversicherer eingehen und sicherstellen, dass zum Alter 85 noch ein ausreichendes Restkapital zur lebenslänglichen Verrentung übrigbleibt.

Dieser Zwang zur Verrentung soll durch das neue Gesetz entfallen. Künftig sollen neben lebenslangen Leibrenten, bei denen immer das Risiko besteht, dass das Kapital vor dem Lebensende ausgeht, auch reine Auszahlungspläne – sogenannte Zeitrenten – zulässig sein. Das bedeutet, dass künftig Bank- und Fondssparplan-Anbieter Auszahlungspläne anbieten dürfen, bei denen das angesparte Kapital bis mindestens zum 85. Lebensjahr schrittweise entnommen und bis zum Vertragsende vollständig aufgebraucht wird. Es kann auch ein späteres Datum vereinbart werden.

Versuchsanordnung: Welche Rentenvariante wird gewählt?

Doch welche Variante wird in der Praxis präferiert werden? Wenn die Bundesbürger die Wahl zwischen einer staatlich geförderten Altersvorsorge nur noch bis zum 85. Lebensjahr und einer lebenslang garantierten Rentenoption hätte, würde sich die Mehrheit für die zeitlich begrenzte Variante entscheiden. Das zumindest zeigt eine aktuelle Studie der Professoren Matthias Beenken und Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund mit dem Titel „Altersvorsorgereformgesetz: Zeitrente versus Leibrente“.

Das Marktforschungsunternehmen Heute & Morgen führte in ihrem Auftrag im Februar 2026 ein Onlineexperiment mit 1.541 Personen im Alter von 25 bis 55 Jahren durch, die nach Alter und Geschlecht bevölkerungsrepräsentativ ausgewählt wurden. Den Teilnehmern wurden Modellrechnungen für eine „Zeitrente“, also einen Fondssparplan mit Auszahlungen bis zum 85. Lebensjahr, sowie für eine „Leibrente“, eine Versicherung mit lebenslanger Rentenzahlung, vorgelegt. Sie wurden gefragt, welchen Vertrag sie eher für die private Altersvorsorge abschließen würden. Als Kapital stehen zu Rentenbeginn einheitlich 50.000 Euro zur Verfügung.

Die Zeitrente wurde dabei mit einer monatlichen Zahlung von 330 Euro ausgewiesen. Für die Lebensversicherung wurden dagegen monatliche Renten von 170 Euro, 200 Euro und 280 Euro angesetzt. Die Forscher räumen ein, dass die Kalkulation dabei bewusst vereinfacht erfolgte. Die mittlere Variante dürfte jedoch einer kosteneffizienten Rentenversicherung im Markt nahekommen.

Anhand dieser Modellrechnungen sollten sich die Teilnehmer für eine Altersvorsorge entscheiden, Quelle: Studie Fachhochschule Dortmund

Zeitrente schlägt Leibrente

Das Hauptergebnis ist eindeutig: Von den Probanden, die sich für eine Verrentungsform entschieden, wählten 58 Prozent die Zeitrente und nur 42 Prozent die Leibrente. Je größer die Differenz zwischen Zeit- und Leibrente, desto stärker fiel die Wahl zugunsten der Zeitrente aus. „In einer Variante mit größerem Abstand zulasten der Versicherung wählten sogar nur noch 26 Prozent die Leibrente, wogegen bei einem unrealistisch niedrigen Abstand der Anteil der Interessenten an der lebenslänglichen Rente nur leicht auf 54 Prozent anstieg“, erläutert Beenken.

„Die Leibrente muss deutlich niedriger ausfallen, weil die Versicherer das Langlebigkeitsrisiko tragen, dafür eine defensivere Anlagestruktur benötigen und obendrein gesetzlich verpflichtet sind, geschlechtsunabhängig zu kalkulieren, obwohl die Lebenserwartung von Frauen deutlich höher ist als die von Männern“, sagt Linnenbrink.

Unterschätzung der Lebenserwartung als Kernproblem

Entscheidend für die Auswahlentscheidung ist die subjektive Erwartung der eigenen Lebenserwartung. Und hier besteht aus Sicht der Forscher das zentrale Problem. 49 Prozent der Teilnehmer unterschätzen ihre Lebenserwartung, nur 24 Prozent schätzen sie realistisch ein, 26 Prozent überschätzten sie. In der Gesamtstichprobe wird die Lebenserwartung damit um durchschnittlich 2,7 Jahre unterschätzt.

Der direkte Zusammenhang dieser Selbsteinschätzung zur Anlageentscheidung ist signifikant: Bei realistischer Einschätzung der Lebenserwartung entscheiden sich die Probanden nahezu hälftig. Wer aber seine Lebenserwartung unterschätzt, wählt zu 73 Prozent die Zeitrente. Und: 75 Prozent derjenigen, die sich für die Zeitrente entschieden, geben an, dass sie davon ausgegangen, das Alter von 85 Jahren nicht zu erreichen.

Doch das scheint nicht mit der Realität zu korrelieren. Von den 2023 Geborenen werden laut Prognosen des Statistischen Bundesamts, die in der Studie genannt werden, voraussichtlich 76,5 Prozent der Männer und 85,1 Prozent der Frauen älter als 85 Jahre. Selbst von den 1973 Geborenen überleben bereits 47,8 Prozent der Männer und 64,1 Prozent der Frauen dieses Alter.

Die „Fokusgruppe Altersvorsorge“ hatte gefordert, dass die Auszahlungsphase „in der Regel einen hohen Anteil der erwarteten Rentenzeit abdeckt“. Beenken und Linnenbrink stellen fest: „Das nun vorgeschlagene, früheste Endalter einer Zeitrente von 85 Jahren dürfte diesem Anspruch nicht gerecht werden.“

Zentrale Handlungsempfehlungen der Forscher

Die Autoren begrüßen eine Wahlfreiheit zwischen Zeit- und Leibrenten. „Das Experiment hat gezeigt, dass Menschen sich leichter überhaupt für eine freiwillige private Altersvorsorge entscheiden, wenn sie die freie Wahl zwischen verschiedenen Anlageformen haben“, so Beenken.

Dennoch empfehlen die beiden Dortmunder Professoren das Mindestalter für eine Zeitrente von 85 auf 95 Jahre anzuheben. Dies würde einen faireren Wettbewerb schaffen und das Langlebigkeitsrisiko realistischer berücksichtigen. Bei individuellem frühen Versterben könnte das Restkapital weiterhin vererbt werden.

Zudem fordern sie:

Angleichung der Beratungspflichten: Die Geeignetheitsprüfung sollte um eine verpflichtende Aufklärung über demografische Entwicklung und Lebenserwartung ergänzt werden

Einschränkung des beratungsfreien Verkaufs („Execution only“) bei geförderten Altersvorsorgeprodukten

Überprüfung des Kostendeckels von 1,5 Prozent, ob damit qualifizierte Beratung bezahlbar bleibt

„Niemand mag sich gerne vorstellen, was ein über 85-jähriger Mensch durchmachen muss, der seine zu teure Wohnung aufgeben muss, sich keine Geschenke mehr für Kinder und Enkelkinder leisten kann oder gar finanzielle Unterstützung von seinen Kindern und Enkelkindern einfordern muss“, schreiben die Forscher. Eine zu kurze Zeitrente könnte Grundsicherungsfälle erhöhen, psychische Belastungen verursachen und intergenerationale Abhängigkeiten verschärfen.