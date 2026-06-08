Viele Anbieter von Vorsorgelösungen haben lange darauf gewartet, nun ist die Reform der Riester-Rente beschlossen und steht kurz vor dem Inkrafttreten. Doch die schnelle Umsetzung erfordert rasches Handeln.

„Man könnte sagen, es herrscht gerade Goldgräberstimmung bei Finanzdienstleistern“, fasst Harald Brock, Geschäftsführer des Technologie- und Regulatorik-Providers investify TECH die Gespräche zusammen, die er seit der Verabschiedung der Altersvorsorgereform in den letzten zwei Monate geführt hat. „Jeder will mit einem wettbewerbsfähigen Angebot dabei sein, aber nur die wenigsten wissen, wie sie das bewerkstelligen sollen. Selbst große Anbieter sind oft noch in der Findungsphase.“

Es geht um ein Milliardengeschäft

Dabei drängt die Zeit, denn wer nicht rechtzeitig zum Start am 1. Januar 2027 mit guten und kostengünstigen Produkten bereitsteht, wird das Nachsehen haben. „Der Wettbewerbsdruck ist riesig. Schon jetzt ist klar, dass alle Anbieter mit enormen Marketingbudgets um Kunden werben werden“, so Brock. Das ist auch kein Wunder, schließlich geht es um ein Milliardengeschäft. Zusätzlich zu den bestehenden 15 Millionen Riesterverträgen, die ohne Verlust der staatlichen Förderung auf neue Produkte übertragen werden können, kommen Millionen potenzieller Neukunden – erstmals auch die attraktive Zielgruppe der Selbstständigen.

Die große Menge an staatlich geförderten Verträgen lässt sich nur mit skalierbarer, automatisierter Infrastruktur effizient verwalten. Klassische Legacy-Systeme stoßen hier oft an klare zeitliche Grenzen.

Vollständig digitalisierte Prozesse nötig

Jetzt heißt es, die eigenen Systeme auf Skalierbarkeit, Compliance, digitale Nutzererfahrung, Schnittstellen zu geeigneten Verwahrstellen und damit verbunden Time-to-Market-Aspekten zu prüfen. Das Standarddepot erhält einen gesetzlichen Kostendeckel von 1 Prozent – doch schon jetzt sagen viele Anbieter, dass sie zum Teil deutlich darunterbleiben wollen. Der Wettbewerb ist also schon vor dem Start in vollem Gange. „Nur vollständig digitalisierte Prozesse ermöglichen profitables Arbeiten in diesem Rahmen“, erläutert Brock.

investify TECH bietet schlüsselfertige White-Label-Plattform

investify TECH setzt das Altersvorsorgedepot mit Depotbanken und Asset Managern als schlüsselfertige White-Label-Lösung auf Basis seiner vielfach bewährten Plattform um. Damit können zum Beispiel Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter oder Maklerpools das Geschäft aufbauen – investify TECH stellt alle regulatorischen Anforderungen sicher und entwickelt das Produkt dauerhaft weiter.

„Die Kernvorteile unserer Plattform gelten auch für das Altersvorsorgedepot“, so Brock. „Schnell, einfach, sicher und kostengünstig!“