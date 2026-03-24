Das Gesetz zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge wird noch entscheidend verändert. Ein staatliches Standarddepot soll kommen, außerdem sinkt der Kostendeckel.

Bundesfinanzmisiter Lars Klingbeil Ende Februar im Bundestag. Da hatte sich bereits manche Änderung an seinem Gesetzentwurf abgezeichnet.

Union und SPD haben sich auf Details für die neue, staatlich geförderte private Altersvorsorge als Nachfolge auf die Riester-Rente geeinigt. Das teilten Finanzpolitiker beider Fraktionen heute (24. März) mit. Die Änderungen kommen quasi auf den letzten Drücker, denn das sogenannte Altersvorsorgereformgesetz soll bereits am Freitag dieser Woche im Bundestag beschlossen werden.

Staatliches Standarddepot kommt zusätzlich

Nachdem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bereits im Dezember 2025 einen ersten Reformentwurf vorgelegt hatte, zeichneten sich im parlamentarischen Verfahren zuletzt Änderungen ab. Eine Neuerung, die bisher nicht im Fokus stand, dürfte in der Finanzbranche keine Freude auslösen: Beim Standardprodukt soll ein staatliches Angebot hinzukommen. Es soll von einem öffentlichen Träger angeboten werden und den Einstieg in die private Vorsorge für Menschen mit wenig Wissen über den Kapitalmarkt erleichtern.

„Wir ermöglichen durch das Gesetz einem öffentlichen Träger, ein Standarddepot anzubieten. Dieses muss den gleichen Kriterien entsprechen wie die privat angebotenen Standardprodukte“, heißt es in einem Änderungspapier, dass zahlreichen Medien vorliegt. Auf welchem Weg das staatliche Produkt verbreitet werden soll, wer genau es anbietet und ob hierfür eine Beratung vorgesehen ist, geht aus der Vorlage nicht hervor. Die genaue Ausgestaltung des Produkts soll in weiteren Beratungen bestimmt werden.

Kostendeckel wird niedriger

Gerade das Thema Beratung beziehungsweise eine Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht hatte Vermittler und den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in den vergangenen Wochen entzweit. Über solche eine Aussetzung, wie vom GDV gefordert, steht in dem Papier nicht.

Negative Auswirkungen für ihr Beratungsangebot und ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage befürchten die Interessenverbände von Vermittlerbetrieben aber auch durch den geplanten Kostendeckel für das Standardprodukt. Jetzt ist klar, dass dieser noch gesenkt wird, allerdings nicht so drastisch, wie mancher befürchtet haben dürfte oder es auch von Verbraucherschützern und manchen Experten gefordert wurde. Der Deckel soll statt wie geplant 1,5 Prozent bei 1,0 Prozent der jährlichen Effektivkosten liegen.

Beratung sei nicht bedroht

Die Sorge, dass das Angebot von Beratungsleistung damit bedroht ist, teilen die Koalitionäre offensichtlich nicht. Sie argumentieren: „Das liegt oftmals deutlich unter den Kosten, die bei Riester-Renten in der Vergangenheit entstanden sind.“ Gleichzeitig erlaube die Beschränkung des Kostendeckels auf das Standarddepot den Banken und Versicherern weiterhin, auch in der Fläche in Deutschland Beratung vor Ort anzubieten.

Auch Selbstständige werden in Reform integriert

Außerdem neu ist, dass auch Selbstständige die Möglichkeit zur Vorsorge mit Förderung bekommen sollen. Bei ihnen gebe es „eine prekäre Situation im Alter. Bisher hatten vor allem abhängig Beschäftigte die Möglichkeit zu riestern. Wir sind überzeugt von der Attraktivität der reformierten privaten Altersvorsorge und möchten auch alle Selbstständigen an ihren Chancen teilhaben lassen“, heißt es in dem Papier.

Was diese Regelung für die Basisrente, die auch als Rürup-Rente bekannt ist, bedeutet und ob sie nach Inkrafttreten der Reform weiter im Neugeschäft angeboten werden darf, geht aus dem Papier nicht hervor. Sie fungiert bisher als staatlich geförderte, private Altersvorsorge, insbesondere für Selbstständige und Freiberufler.

Vor allem Kleinsparer sollen von höheren Zuschüssen profitieren

Auch bei den Zuschüssen sind Änderungen vorgesehen. In Zukunft soll es für jeden eingezahlten Euro bis jährlich 360 Euro 50 Cent vom Staat geben. Für jeden eingezahlten Euro zwischen 360 und 1.800 Euro dann 25 Cent. Die maximale Grundzulage steigt damit auf 540 Euro jährlich. Außerdem sollen Eltern schon ab einem monatlichen Sparbeitrag von 25 Euro den vollen Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind und Jahr erhalten können. Nach den bisherigen Plänen waren dazu 100 Euro pro Monat vorgesehen.

Eine private Altersvorsorge lohne sich damit bereits ab kleinen Sparbeiträgen, heißt es in dem gemeinsamen Papier von Union und SPD. Am größten sei der Vorteil für Sparer, die monatlich nur bis zu 30 Euro zurücklegen können.

Insgesamt dürften die Menschen durch den Wegfall teurer Garantieleistungen, die Streckung der Abschlusskosten (Zillmerung) und eine Begrenzung der Effektivkosten im Standarddepot im Alter eine spürbar höhere Rendite ihrer Beiträge erwarten. Dieser Effekt werde durch die staatliche Förderung noch verstärkt.

Mehrkosten für den Bund

Durch die von den beiden Regierungsparteien ausgehandelten Änderungen wird die neue Altersvorsorge teurer. Allein, dass künftig auch Selbstständige gefördert werden, kostet nach Angaben der Koalition rund 370 Millionen Euro zusätzlich. Die Anhebung der Fördersätze kostet den Staat demnach weitere 15 Millionen.

Dafür erwarten die Parteien laut des Papiers volkswirtschaftliche Impulse durch die neue geförderte Altersvorsorge. „Wenn viele (...) Sparer ihre Mittel in Depots bündeln, entsteht zusätzliches Kapital, das für Investitionen in Innovationen und damit für Wachstum und sichere Arbeitsplätze genutzt werden kann“, heißt es.

Finanzminister Klingbeil lobte den Kompromiss. „Wir machen es für alle Generationen und alle Einkommen leichter, privat fürs Alter vorzusorgen“, sagte er. Die private Altersvorsorge werde günstiger, einfacher und unbürokratischer.

Ab wann kommen die neuen Produkte

Ab Januar 2027 sollen die neuen Vorsorgeangebote, zu der auch unverändert Produkte mit 100- und 80-prozentiger Garantie zählen, dann abgeschlossen werden können. Bis dahin haben auch Inhaber alter Riester-Verträge also noch Zeit, über einen Wechsel nachzudenken.

Für die Altverträge gibt es zwar einen Bestandschutz, man kann aber auch in ein neues Modell wechseln, ohne die bisherige Förderung zurückzahlen zu müssen. Es können allerdings Wechsel-, Abschluss- und Vertriebskosten anfallen, die laut Finanzministerium gesetzlich gedeckelt werden.